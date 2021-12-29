Весь конец декабря мы подводили музыкальные итоги 2021 года. Но, как известно, наши пристрастия могут расходиться с вашими — и это нормально. Коллеги из Spotify, которые тоже подводят итоги 2021-го, собрали для нас данные о том, как и кого слушала Россия последние 12 месяцев, — мы их изучили и сделали кое-какие выводы.

Каждый год Spotify, как и другие стриминг-сервисы, подводит итоги по прослушиваниям: от песен до альбомов, от трендов до виральности. Мы попросили представителей сервиса собрать для нас статистику по прослушиваниям отдельных жанров и исполнителей в России, а также локальных пристрастий российских слушателей. И вот, что получилось. Как и кого слушала Россия в 2021 году?

На карте мы выделили три России: Россию Моргенштерна (желтые города), Россию Скриптонита (бордовые) и Россию Мияги и Энди Панды (синие города). Черный город — это Челябинск, где чаще всего слушали Кизару. Нажмите на значок в левом верхнем углу, чтобы отсортировать города

На карте мы выделили три России: Россию Моргенштерна (желтые города), Россию Скриптонита (бордовые) и Россию Мияги и Энди Панды (синие города). Моргенштерн — это окраины и большинство миллионников, Скриптонит — крупнейшие мегаполисы (Петербург, Екатеринбург, Новосибирск), а Мияги и Энди Панда — юг России. Вполне логичная картина, особенно в случае с основателями кальян-рэпа. Но суммарно Россия принадлежит не главному пересмешнику рэпа, не уроженцу Павлодара, не кальянщикам — Россия принадлежит Кизару. И вот доказательства. Какие песни быстрее всего набирали популярность в 2021 году?

kizaru, Big Baby Tape «99 Problems» kizaru, Big Baby Tape «Million» kizaru, Big Baby Tape «Bandana» INSTASAMKA «LIPSI HA» kizaru, Big Baby Tape «Dirrt» kizaru, Big Baby Tape «So Icy Nihao» kizaru, Big Baby Tape «Mama Makusa» kizaru, Big Baby Tape «Big Tymers» kizaru, Big Baby Tape «5 Nights Crazy» kizaru, Big Baby Tape «Slip & Slide». Барселонский изгнанник победил всех и в альбомных чартах, и в песенных: никакие песни не набирали популярность так быстро (в виральном топе есть только они и трек Инстасамки — вау!), как треки с совместного альбома Кизару и Биг Бейби Тейпа «Bandana», ни один другой исполнитель не имел сразу два диска в топ-10. Эта история требует еще большего осмысления. Но этим мы займемся потом. Кто самые популярные рок-исполнители в России?

«Король и Шут» Måneskin «Нервы» «Кино» «Порнофильмы» Земфира Imagine Dragons Ssshhhiiittt! Rammstein Linkin Park Twenty One Pilots «Би-2» «Кис-кис» Bring Me the Horizon «Сплин» «Сектор газа» Nirvana Queen «Ленинград» Three Days Grace — «Король и Шут» когда‑то не хотели брать на «Наше радио», а рок-летописцы относились к группе в лучшем случае пренебрежительно, но время отдает долги: в 2021-м «Король и Шут» завирусились в тиктоке, залетели в чарты и конец года встречают на правах главной рок-группы страны. Кого‑то это удивляет? Нас — нет. — Рок-музыка в глазах российского слушателя окончательно перешла в категорию вечного ретро: уберем «Кис-кис», Ssshhhiiittt! и Måneskin — получим топ, который мог получиться в любой год из последних лет семи. — Второе место Måneskin подчеркивает феномен итальянцев, которые взломали правила, уничтожили стереотипы, переиграли скептиков и внесли большую смуту. Хотите вы этого или нет, Måneskin — главная рок-группа мира в 2021 году. Точка. — Кажется, в ряду групп условной «новой русской волны» Ssshhhiiittt! стали хедлайнерами, чья музыка далеко вышла из берегов вселенной фестиваля «Боль» и клуба Powerhouse. Если будет все хорошо с концертами, ждем выступлений Ssshhhiiittt! на очень больших площадках в следующем году!

Посмотрев «Евровидение», россияне побежали слушать всю музыку итальянской группы (даже EP из каверов!), но больше всего настримили, конечно же, последний альбом

Кто самые популярные альтернативные исполнители в России?

«Пошлая Молли» «Порнофильмы» «Три дня дождя» Mukka Anacondaz Linkin Park Twenty One Pilots «Папин олимпос» Bring Me the Horizon Джизус Three Days Grace Skillet Hollywood Undead Fall Out Boy Grandson My Chemical Romance Saypink! Yungblud Lumen Limp Bizkit — Первое место «Пошлой Молли» и то, что идет за ним, подчеркивают красным маркером влияние Кирилла Бледного на местную музыку с гитарами, которое, кажется, до сих пор не оценено по достоинству. Мукка, Джизус, «Папин олимпос», Saypink! — все эти люди в той или иной степени обязаны Кириллу. — Альтернативный чарт — настоящий сплав опыта и молодости: Yungblud соседствует с группой Lumen, а Linkin Park — с Глебом «Три дня дождя». Любопытно, как в России неистребима любовь к Skillet, Three Days Grace и Hollywood Undead — группам не то чтобы первого порядка даже в своем жанре. — «Порнофильмы» играют не самый изобретательный панк-рок, и есть ощущение, что они вряд ли бы оказались на втором месте этого чарта, если бы не остросоциальная лирика. В этой связи вывод о том, что запрос на такую лирику есть, напрашивается сам собой.

2021-й год Глеб «Три дня дождя» провожает в статусе большой рок-звезды: спасибо альбому «Когды ты откроешь глаза»

Кто самые популярные рэп-исполнители в России?

Morgenshtern Скриптонит Miyagi & Andy Panda Kizaru OG Buda Soda Luv Mayot Big Baby Tape Pharaoh GONE.Fludd ЛСП Slava Marlow Face Платина Егор Крид Rocket Markul Boulevard Depo Макс Корж Pyrokinesis — 2021-й — год Melon Music, что видно по чарту. Год-два назад казалось, что русский рэп страдает от кризиса идей, но сейчас так уже не кажется. Спасибо тюменской тусовке и ее сподвижникам за веселые панчлайны-скороговорки мимо бита, фиты с Джиганом и всеми-всеми и угар. — Pyrokinesis — главный андердог рурэпа. Андрей отсутствует во вселенной шоу вроде «Музыкалити» и «Вопрос ребром», редко участвует в медиаактивностях и вообще не является человеком, который сразу же приходит в голову, когда тебе говорят «назови звезду русского рэпа». Все это не мешает ему собирать большие площадки, иметь большую фан-базу и попасть в топ-20 самых популярных русских рэперов в Spotify. — Моргенштерн — король. Мы много ругали Алишера в этом году за то, что перестал нас веселить (сейчас, правда, готовы лишь посочувствовать в связи с тем, что с ним происходит последние месяцы). Но есть наши ожидания и наши проблемы, а есть цифры. По ним Алишер — лидер, гегемон, миллионер, гений (дальше продолжите сами).

«Million Dollar: Business» — не из того типа альбомов, которые возглавляют журналистские топы, но делать деньги Алишеру это не мешает

10 самых популярных иностранных песен

Masked Wolf — «Astronaut in the Ocean» Lil Nas X — «Montero (Call Me By Your Name)» Måneskin — «I Wanna Be Your Slave» The Kid Laroi — «Stay» (with Justin Bieber) Måneskin — «Zitti e buoni» Benedixhion — «Toxin» Måneskin — «Beggin'» The Weeknd — «Blinding Lights» Lil Nas X — «Industry Baby» (feat. Jack Harlow) BTS — «Butter»

— Первое место не у BTS, Måneskin, Дуа Липы и других конвенциональных поп-звезд. Вау! — Наверняка вам придется гуглить, кто такой Masked Wolf. Коротко: рэпер из Австралии, звезд с неба не хватал, записывал треки последние три года, один из которых внезапно вдруг стал большим хитом примерно везде. Соразмерных по масштабу популярности песен у артиста, правда, не случилось — надеемся, что пока! — Помните, как Lil Nas X называли пару лет назад автором одного хита? Ха-ха-ха! — Тейк-он-ми-поп шагает по стране: «Stay» и «Blinding Lights» тому подтверждение.

Парадоксальный (будем честны) чемпион среди западных хитов в России

Ежегодно в декабре Spotify подводит музыкальные итоги в рамках Wrapped — это одна из самых крупных маркетинговых и социальных кампаний бренда в году. С 2019 года команда инженеров Spotify создает под нее отдельный временный раздел в приложении, в котором в формате сторис каждый может посмотреть свою историю прослушиваний. Вы можете узнать, как прошел ваш музыкальный год, и взглянуть на личную статистику: кого слушали чаще всего и в какой период, сколько времени потратили на прослушивание музыки, какие жанры доминировали. Что вы слушали, как долго, насколько ваш вкус уникален — все это показывается в виде карточек. Кстати, вот, что чаще всего слушала редакция «Афиши Daily» в Spotify.

