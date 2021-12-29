Весь конец декабря мы подводили музыкальные итоги 2021 года. Но, как известно, наши пристрастия могут расходиться с вашими — и это нормально. Коллеги из Spotify, которые тоже подводят итоги 2021-го, собрали для нас данные о том, как и кого слушала Россия последние 12 месяцев, — мы их изучили и сделали кое-какие выводы.
Каждый год Spotify, как и другие стриминг-сервисы, подводит итоги по прослушиваниям: от песен до альбомов, от трендов до виральности. Мы попросили представителей сервиса собрать для нас статистику по прослушиваниям отдельных жанров и исполнителей в России, а также локальных пристрастий российских слушателей. И вот, что получилось.
Как и кого слушала Россия в 2021 году?
На карте мы выделили три России: Россию Моргенштерна (желтые города), Россию Скриптонита (бордовые) и Россию Мияги и Энди Панды (синие города). Моргенштерн — это окраины и большинство миллионников, Скриптонит — крупнейшие мегаполисы (Петербург, Екатеринбург, Новосибирск), а Мияги и Энди Панда — юг России. Вполне логичная картина, особенно в случае с основателями кальян-рэпа. Но суммарно Россия принадлежит не главному пересмешнику рэпа, не уроженцу Павлодара, не кальянщикам — Россия принадлежит Кизару. И вот доказательства.
Какие песни быстрее всего набирали популярность в 2021 году?
- kizaru, Big Baby Tape «99 Problems»
- kizaru, Big Baby Tape «Million»
- kizaru, Big Baby Tape «Bandana»
- INSTASAMKA «LIPSI HA»
- kizaru, Big Baby Tape «Dirrt»
- kizaru, Big Baby Tape «So Icy Nihao»
- kizaru, Big Baby Tape «Mama Makusa»
- kizaru, Big Baby Tape «Big Tymers»
- kizaru, Big Baby Tape «5 Nights Crazy»
- kizaru, Big Baby Tape «Slip & Slide».
Барселонский изгнанник победил всех и в альбомных чартах, и в песенных: никакие песни не набирали популярность так быстро (в виральном топе есть только они и трек Инстасамки — вау!), как треки с совместного альбома Кизару и Биг Бейби Тейпа «Bandana», ни один другой исполнитель не имел сразу два диска в топ-10. Эта история требует еще большего осмысления. Но этим мы займемся потом.
Кто самые популярные рок-исполнители в России?
- «Король и Шут»
- Måneskin
- «Нервы»
- «Кино»
- «Порнофильмы»
- Земфира
- Imagine Dragons
- Ssshhhiiittt!
- Rammstein
- Linkin Park
- Twenty One Pilots
- «Би-2»
- «Кис-кис»
- Bring Me the Horizon
- «Сплин»
- «Сектор газа»
- Nirvana
- Queen
- «Ленинград»
- Three Days Grace
— «Король и Шут» когда‑то не хотели брать на «Наше радио», а рок-летописцы относились к группе в лучшем случае пренебрежительно, но время отдает долги: в 2021-м «Король и Шут» завирусились в тиктоке, залетели в чарты и конец года встречают на правах главной рок-группы страны. Кого‑то это удивляет? Нас — нет.
— Рок-музыка в глазах российского слушателя окончательно перешла в категорию вечного ретро: уберем «Кис-кис», Ssshhhiiittt! и Måneskin — получим топ, который мог получиться в любой год из последних лет семи.
— Второе место Måneskin подчеркивает феномен итальянцев, которые взломали правила, уничтожили стереотипы, переиграли скептиков и внесли большую смуту. Хотите вы этого или нет, Måneskin — главная рок-группа мира в 2021 году. Точка.
— Кажется, в ряду групп условной «новой русской волны» Ssshhhiiittt! стали хедлайнерами, чья музыка далеко вышла из берегов вселенной фестиваля «Боль» и клуба Powerhouse. Если будет все хорошо с концертами, ждем выступлений Ssshhhiiittt! на очень больших площадках в следующем году!
Кто самые популярные альтернативные исполнители в России?
- «Пошлая Молли»
- «Порнофильмы»
- «Три дня дождя»
- Mukka
- Anacondaz
- Linkin Park
- Twenty One Pilots
- «Папин олимпос»
- Bring Me the Horizon
- Джизус
- Three Days Grace
- Skillet
- Hollywood Undead
- Fall Out Boy
- Grandson
- My Chemical Romance
- Saypink!
- Yungblud
- Lumen
- Limp Bizkit
— Первое место «Пошлой Молли» и то, что идет за ним, подчеркивают красным маркером влияние Кирилла Бледного на местную музыку с гитарами, которое, кажется, до сих пор не оценено по достоинству. Мукка, Джизус, «Папин олимпос», Saypink! — все эти люди в той или иной степени обязаны Кириллу.
— Альтернативный чарт — настоящий сплав опыта и молодости: Yungblud соседствует с группой Lumen, а Linkin Park — с Глебом «Три дня дождя». Любопытно, как в России неистребима любовь к Skillet, Three Days Grace и Hollywood Undead — группам не то чтобы первого порядка даже в своем жанре.
— «Порнофильмы» играют не самый изобретательный панк-рок, и есть ощущение, что они вряд ли бы оказались на втором месте этого чарта, если бы не остросоциальная лирика. В этой связи вывод о том, что запрос на такую лирику есть, напрашивается сам собой.
Кто самые популярные рэп-исполнители в России?
- Morgenshtern
- Скриптонит
- Miyagi & Andy Panda
- Kizaru
- OG Buda
- Soda Luv
- Mayot
- Big Baby Tape
- Pharaoh
- GONE.Fludd
- ЛСП
- Slava Marlow
- Face
- Платина
- Егор Крид
- Rocket
- Markul
- Boulevard Depo
- Макс Корж
- Pyrokinesis
— 2021-й — год Melon Music, что видно по чарту. Год-два назад казалось, что русский рэп страдает от кризиса идей, но сейчас так уже не кажется. Спасибо тюменской тусовке и ее сподвижникам за веселые панчлайны-скороговорки мимо бита, фиты с Джиганом и всеми-всеми и угар.
— Pyrokinesis — главный андердог рурэпа. Андрей отсутствует во вселенной шоу вроде «Музыкалити» и «Вопрос ребром», редко участвует в медиаактивностях и вообще не является человеком, который сразу же приходит в голову, когда тебе говорят «назови звезду русского рэпа». Все это не мешает ему собирать большие площадки, иметь большую фан-базу и попасть в топ-20 самых популярных русских рэперов в Spotify.
— Моргенштерн — король. Мы много ругали Алишера в этом году за то, что перестал нас веселить (сейчас, правда, готовы лишь посочувствовать в связи с тем, что с ним происходит последние месяцы). Но есть наши ожидания и наши проблемы, а есть цифры. По ним Алишер — лидер, гегемон, миллионер, гений (дальше продолжите сами).
10 самых популярных иностранных песен
- Masked Wolf — «Astronaut in the Ocean»
- Lil Nas X — «Montero (Call Me By Your Name)»
- Måneskin — «I Wanna Be Your Slave»
- The Kid Laroi — «Stay» (with Justin Bieber)
- Måneskin — «Zitti e buoni»
- Benedixhion — «Toxin»
- Måneskin — «Beggin'»
- The Weeknd — «Blinding Lights»
- Lil Nas X — «Industry Baby» (feat. Jack Harlow)
- BTS — «Butter»
— Первое место не у BTS, Måneskin, Дуа Липы и других конвенциональных поп-звезд. Вау!
— Наверняка вам придется гуглить, кто такой Masked Wolf. Коротко: рэпер из Австралии, звезд с неба не хватал, записывал треки последние три года, один из которых внезапно вдруг стал большим хитом примерно везде. Соразмерных по масштабу популярности песен у артиста, правда, не случилось — надеемся, что пока!
— Помните, как Lil Nas X называли пару лет назад автором одного хита? Ха-ха-ха!
— Тейк-он-ми-поп шагает по стране: «Stay» и «Blinding Lights» тому подтверждение.
Ежегодно в декабре Spotify подводит музыкальные итоги в рамках Wrapped — это одна из самых крупных маркетинговых и социальных кампаний бренда в году. С 2019 года команда инженеров Spotify создает под нее отдельный временный раздел в приложении, в котором в формате сторис каждый может посмотреть свою историю прослушиваний. Вы можете узнать, как прошел ваш музыкальный год, и взглянуть на личную статистику: кого слушали чаще всего и в какой период, сколько времени потратили на прослушивание музыки, какие жанры доминировали. Что вы слушали, как долго, насколько ваш вкус уникален — все это показывается в виде карточек.
Кстати, вот, что чаще всего слушала редакция «Афиши Daily» в Spotify.