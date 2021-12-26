От спецпроекта «Советский поп» до колонок про Моргенштерна, от интервью с Алексеем Рыбниковым до гида по творчеству Бориса Моисеева. Выбрали из сотен наших текстов про музыку самые интересные, к которым стоит вернуться на каникулах.