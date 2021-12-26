От спецпроекта «Советский поп» до колонок про Моргенштерна, от интервью с Алексеем Рыбниковым до гида по творчеству Бориса Моисеева. Выбрали из сотен наших текстов про музыку самые интересные, к которым стоит вернуться на каникулах.
Интервью
Большое интервью
Из Большой Ижоры в топы чартов. Кто такой 10AGE, автор главных рэп-хитов года?
Альбом недели
«Разъединение — будто бы главная повестка дня»: «Спасибо» о новом альбоме и силе близости
Весь этот джаз
Игорю Бутману 60. Мы поговорили с ним о джазе, Курехине и сотрудничестве с властью
Советский поп
«Большевики от искусства рушат все»: большой разговор с Алексеем Рыбниковым
Поп-культура
Анкета: Måneskin — о «Евровидении», Италии, тиктоке и хард-роке
Крайние меры
Дожди, ковид и надежда: история Signal глазами его основателя Сергея Фадеева
Интервью
Мэйклав — о сольном альбоме, «Френдзоне», образе «грустного парня» и группе The 1975
Альбом недели
Почему альбом «Настоящее» DenDerty — главная запись не весны, а вечности?
Критика критики
Свидетель эпохи постпанка: музыкальный критик Саймон Рейнолдс вспоминает свою молодость
Альтернатива
Надежда после поражения. Артем Макарский говорит с Муджусом о новом альбоме «Melancholium»
Интервью
Альбом группы «Лауд» — главная поп-пластинка сезона. Мы поговорили с ее авторами
Большое интервью
«Я понимаю, что могу собрать стадион»: GSPD — о рейве, Нижнем Тагиле и больших концертах
Гиды
Альтернатива
Как жил и умер ню-метал, самый ненавидимый музыкальный жанр на земле, и почему он важен?
С чего начать
50 песен, с которых стоит начать слушать постпанк: от Joy Division до Motorama
Ностальгия по музыке
ABBA, Boney M., Джо Дассен, Тото Кутуньо и другие: 20 главных иностранных хитов в СССР
Советский поп
Советский поп: спецпроект «Афиши Daily» про лучшую музыку нашего прошлого
1991: год, который все изменил
Год, который все изменил: «Афиша Daily» рассказывает про 1991-й в истории музыки
Шансон
Состояние шансона: что слушать из самой народной музыки в России (и не только)
От худшего к лучшему
Гид по альбомам R.E.M.: от худшего к лучшему
Поп-культура
«Wannabe» 25 лет! Рассказываем историю герлз-бендов: от «Mr. Sandman» до кей-попа
Обратная сторона
История Elbow, гордости Британии последних 20 лет, в 10 малоизвестных песнях
Гид по альбомам
Уникум поп-сцены, а не фрик из 90-х: гид по творчеству Бориса Моисеева
Рецензии и ретрорецензии
Альбом недели
Наши ожидания — наши проблемы. Николай Овчинников — о «Красоте и уродстве» Оксимирона
Альбом недели
Абьюз, Богомолов, салют, новизна: четыре мнения о новом альбоме Земфиры «Бордерлайн»
Альбом недели
«Donda» Канье Уэста вышел-таки. Вот наша коллективная рецензия на него
Альбом недели
Новый альбом Адель без хитов, но он самый мощный и личный в ее дискографии
Альтернатива
Слишком хороши, чтобы не быть лучшими: Сергей Степанов — о «Kid A Mnesia» Radiohead
Альбом недели
Тишина и волшебство: Сергей Степанов — про 20 лет с Kings of Convenience
Альбом недели
Тикток-рок, конформизм и лицемерие: «Афиша Daily» (увы) против нового альбома Coldplay
Нулевые
Как 15 лет назад Джастин Тимберлейк выпустил главный поп-шедевр нулевых
Нулевые
Неуместный шедевр: Артем Макарский — о 20-летии дебютного альбома The Strokes
Бит и флоу
Скриптонит записал самый необязательный альбом в карьере. Но он может себе это позволить
Альбом недели
Конец ******* мира: Сергей Степанов — о новом альбоме Godspeed You! Black Emperor
Ностальгия по музыке
20 лет альбому «Born to Do It» Крейга Дэвида. Леша Горбаш объясняет, чем он крут
Ностальгия по музыке
Дебютнику Arctic Monkeys — 15 лет. Вот история альбома
Новый рок
В передовой рок-музыке опять кризис идей. Новый альбом Viagra Boys тому подтверждение
Мнения
Критика критики
«Пришло время действовать»: что не так с музыкальной журналистикой в России
Галя, у нас отмена
Дискуссии о Мэрилине Мэнсоне в рунете — грусть и позор. Он заслужил отмену
Критика критики
ABBA вернулись, и пора поговорить о сексизме в их текстах
Не надо стесняться
Все изменилось: Женя Офицерова — о книге «Не надо стесняться» и народных хитах
Поп-культура
Прощание с трикстером: почему Моргенштерн всем (и нам) надоел и что будет дальше?
Поп-культура
Петара Мартича и Bahh Tee обвиняли в насилии. Почему у похожих кейсов — разные последствия
Бит и флоу
Конец кайфа. Что означает кампания против Моргенштерна для русской музыки?
Бит и флоу
Группу «Хлеб» тотально недооценили. Она повлияла на весь модный русский рэп и тикток-поп
Поп-культура
Мамбл-рок, ты надоел! Как «Пошлая Молли» породила бастардов-копии
Мир поп
Максим Фадеев против гей-пропаганды. Почему продюсер неправ, а его эпоха ушла?
Критика критики
QR-коды нужны, чтобы вернуться к нормальной концертной жизни. Иначе никак!
Русский рок
От экспериментов до божественного промысла: как выглядит особый путь Петра Мамонова
Поп-культура
Хватит восхищаться Иманбеком и его «Грэмми». Он делает скучный поп-хаус
Потери
Немыслимое реально. Артем Макарский — о погибшей поп-революционерке Софи