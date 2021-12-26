От спецпроекта «Советский поп» до колонок про Моргенштерна, от интервью с Алексеем Рыбниковым до гида по творчеству Бориса Моисеева. Выбрали из сотен наших текстов про музыку самые интересные, к которым стоит вернуться на каникулах.

Интервью

Большое интервью
Из Большой Ижоры в топы чартов. Кто такой 10AGE, автор главных рэп-хитов года?
Из Большой Ижоры в топы чартов. Кто такой 10AGE, автор главных рэп-хитов года?
Альбом недели
«Разъединение — будто бы главная повестка дня»: «Спасибо» о новом альбоме и силе близости
«Разъединение — будто бы главная повестка дня»: «Спасибо» о новом альбоме и силе близости
Весь этот джаз
Игорю Бутману 60. Мы поговорили с ним о джазе, Курехине и сотрудничестве с властью
Игорю Бутману 60. Мы поговорили с ним о джазе, Курехине и сотрудничестве с властью
Советский поп
«Большевики от искусства рушат все»: большой разговор с Алексеем Рыбниковым
«Большевики от искусства рушат все»: большой разговор с Алексеем Рыбниковым
Поп-культура
Анкета: Måneskin — о «Евровидении», Италии, тиктоке и хард-роке
Анкета: Måneskin — о «Евровидении», Италии, тиктоке и хард-роке
Крайние меры
Дожди, ковид и надежда: история Signal глазами его основателя Сергея Фадеева
Дожди, ковид и надежда: история Signal глазами его основателя Сергея Фадеева
Интервью
Мэйклав — о сольном альбоме, «Френдзоне», образе «грустного парня» и группе The 1975
Мэйклав — о сольном альбоме, «Френдзоне», образе «грустного парня» и группе The 1975
Альбом недели
Почему альбом «Настоящее» DenDerty — главная запись не весны, а вечности?
Почему альбом «Настоящее» DenDerty — главная запись не весны, а вечности?
Критика критики
Свидетель эпохи постпанка: музыкальный критик Саймон Рейнолдс вспоминает свою молодость
Свидетель эпохи постпанка: музыкальный критик Саймон Рейнолдс вспоминает свою молодость
Альтернатива
Надежда после поражения. Артем Макарский говорит с Муджусом о новом альбоме «Melancholium»
Надежда после поражения. Артем Макарский говорит с Муджусом о новом альбоме «Melancholium»
Интервью
Альбом группы «Лауд» — главная поп-пластинка сезона. Мы поговорили с ее авторами
Альбом группы «Лауд» — главная поп-пластинка сезона. Мы поговорили с ее авторами
Большое интервью
«Я понимаю, что могу собрать стадион»: GSPD — о рейве, Нижнем Тагиле и больших концертах
«Я понимаю, что могу собрать стадион»: GSPD — о рейве, Нижнем Тагиле и больших концертах

Гиды

Альтернатива
Как жил и умер ню-метал, самый ненавидимый музыкальный жанр на земле, и почему он важен?
Как жил и умер ню-метал, самый ненавидимый музыкальный жанр на земле, и почему он важен?
С чего начать
50 песен, с которых стоит начать слушать постпанк: от Joy Division до Motorama
50 песен, с которых стоит начать слушать постпанк: от Joy Division до Motorama
Ностальгия по музыке
ABBA, Boney M., Джо Дассен, Тото Кутуньо и другие: 20 главных иностранных хитов в СССР
ABBA, Boney M., Джо Дассен, Тото Кутуньо и другие: 20 главных иностранных хитов в СССР
Советский поп
Советский поп: спецпроект «Афиши Daily» про лучшую музыку нашего прошлого
Советский поп: спецпроект «Афиши Daily» про лучшую музыку нашего прошлого
1991: год, который все изменил
Год, который все изменил: «Афиша Daily» рассказывает про 1991-й в истории музыки
Год, который все изменил: «Афиша Daily» рассказывает про 1991-й в истории музыки
Шансон
Состояние шансона: что слушать из самой народной музыки в России (и не только)
Состояние шансона: что слушать из самой народной музыки в России (и не только)
От худшего к лучшему
Гид по альбомам R.E.M.: от худшего к лучшему
Гид по альбомам R.E.M.: от худшего к лучшему
Поп-культура
«Wannabe» 25 лет! Рассказываем историю герлз-бендов: от «Mr. Sandman» до кей-попа
«Wannabe» 25 лет! Рассказываем историю герлз-бендов: от «Mr. Sandman» до кей-попа
Обратная сторона
История Elbow, гордости Британии последних 20 лет, в 10 малоизвестных песнях
История Elbow, гордости Британии последних 20 лет, в 10 малоизвестных песнях
Гид по альбомам
Уникум поп-сцены, а не фрик из 90-х: гид по творчеству Бориса Моисеева
Уникум поп-сцены, а не фрик из 90-х: гид по творчеству Бориса Моисеева

Рецензии и ретрорецензии

Альбом недели
Наши ожидания — наши проблемы. Николай Овчинников — о «Красоте и уродстве» Оксимирона
Наши ожидания — наши проблемы. Николай Овчинников — о «Красоте и уродстве» Оксимирона
Альбом недели
Абьюз, Богомолов, салют, новизна: четыре мнения о новом альбоме Земфиры «Бордерлайн»
Абьюз, Богомолов, салют, новизна: четыре мнения о новом альбоме Земфиры «Бордерлайн»
Альбом недели
«Donda» Канье Уэста вышел-таки. Вот наша коллективная рецензия на него
«Donda» Канье Уэста вышел-таки. Вот наша коллективная рецензия на него
Альбом недели
Новый альбом Адель без хитов, но он самый мощный и личный в ее дискографии
Новый альбом Адель без хитов, но он самый мощный и личный в ее дискографии
Альтернатива
Слишком хороши, чтобы не быть лучшими: Сергей Степанов — о «Kid A Mnesia» Radiohead
Слишком хороши, чтобы не быть лучшими: Сергей Степанов — о «Kid A Mnesia» Radiohead
Альбом недели
Тишина и волшебство: Сергей Степанов — про 20 лет с Kings of Convenience
Тишина и волшебство: Сергей Степанов — про 20 лет с Kings of Convenience
Альбом недели
Тикток-рок, конформизм и лицемерие: «Афиша Daily» (увы) против нового альбома Coldplay
Тикток-рок, конформизм и лицемерие: «Афиша Daily» (увы) против нового альбома Coldplay
Нулевые
Как 15 лет назад Джастин Тимберлейк выпустил главный поп-шедевр нулевых
Как 15 лет назад Джастин Тимберлейк выпустил главный поп-шедевр нулевых
Нулевые
Неуместный шедевр: Артем Макарский — о 20-летии дебютного альбома The Strokes
Неуместный шедевр: Артем Макарский — о 20-летии дебютного альбома The Strokes
Бит и флоу
Скриптонит записал самый необязательный альбом в карьере. Но он может себе это позволить
Скриптонит записал самый необязательный альбом в карьере. Но он может себе это позволить
Альбом недели
Конец ******* мира: Сергей Степанов — о новом альбоме Godspeed You! Black Emperor
Конец ******* мира: Сергей Степанов — о новом альбоме Godspeed You! Black Emperor
Ностальгия по музыке
20 лет альбому «Born to Do It» Крейга Дэвида. Леша Горбаш объясняет, чем он крут
20 лет альбому «Born to Do It» Крейга Дэвида. Леша Горбаш объясняет, чем он крут
Ностальгия по музыке
Дебютнику Arctic Monkeys — 15 лет. Вот история альбома
Дебютнику Arctic Monkeys — 15 лет. Вот история альбома
Новый рок
В передовой рок-музыке опять кризис идей. Новый альбом Viagra Boys тому подтверждение
В передовой рок-музыке опять кризис идей. Новый альбом Viagra Boys тому подтверждение

Мнения

Критика критики
«Пришло время действовать»: что не так с музыкальной журналистикой в России
«Пришло время действовать»: что не так с музыкальной журналистикой в России
Галя, у нас отмена
Дискуссии о Мэрилине Мэнсоне в рунете — грусть и позор. Он заслужил отмену
Дискуссии о Мэрилине Мэнсоне в рунете — грусть и позор. Он заслужил отмену
Критика критики
ABBA вернулись, и пора поговорить о сексизме в их текстах
ABBA вернулись, и пора поговорить о сексизме в их текстах
Не надо стесняться
Все изменилось: Женя Офицерова — о книге «Не надо стесняться» и народных хитах
Все изменилось: Женя Офицерова — о книге «Не надо стесняться» и народных хитах
Поп-культура
Прощание с трикстером: почему Моргенштерн всем (и нам) надоел и что будет дальше?
Прощание с трикстером: почему Моргенштерн всем (и нам) надоел и что будет дальше?
Поп-культура
Петара Мартича и Bahh Tee обвиняли в насилии. Почему у похожих кейсов — разные последствия
Петара Мартича и Bahh Tee обвиняли в насилии. Почему у похожих кейсов — разные последствия
Бит и флоу
Конец кайфа. Что означает кампания против Моргенштерна для русской музыки?
Конец кайфа. Что означает кампания против Моргенштерна для русской музыки?
Бит и флоу
Группу «Хлеб» тотально недооценили. Она повлияла на весь модный русский рэп и тикток-поп
Группу «Хлеб» тотально недооценили. Она повлияла на весь модный русский рэп и тикток-поп
Поп-культура
Мамбл-рок, ты надоел! Как «Пошлая Молли» породила бастардов-копии
Мамбл-рок, ты надоел! Как «Пошлая Молли» породила бастардов-копии
Мир поп
Максим Фадеев против гей-пропаганды. Почему продюсер неправ, а его эпоха ушла?
Максим Фадеев против гей-пропаганды. Почему продюсер неправ, а его эпоха ушла?
Критика критики
QR-коды нужны, чтобы вернуться к нормальной концертной жизни. Иначе никак!
QR-коды нужны, чтобы вернуться к нормальной концертной жизни. Иначе никак!
Русский рок
От экспериментов до божественного промысла: как выглядит особый путь Петра Мамонова
От экспериментов до божественного промысла: как выглядит особый путь Петра Мамонова
Поп-культура
Хватит восхищаться Иманбеком и его «Грэмми». Он делает скучный поп-хаус
Хватит восхищаться Иманбеком и его «Грэмми». Он делает скучный поп-хаус
Потери
Немыслимое реально. Артем Макарский — о погибшей поп-революционерке Софи
Немыслимое реально. Артем Макарский — о погибшей поп-революционерке Софи