Финальный в этом году выпуск рубрики «Что случилось с музыкой». Мы уходим в отпуск до 10 января. А пока подводим итоги предпредпоследней недели 2021 года. В программе — Макс Корж, трек ЛСП про (не)эмиграцию, новый EP Джонни Марра и многое другое.

Два больших хип-хоп-альбома недели (а, скорее всего, года)

Конец 2021 года — время больших камбэков в русскоязычном хип-хопе. Уже был Оксимирон. Вот новый альбом вышел у Макса Коржа: 19 песен сермяжного пацанского хип-хопа про тралики и утро босиком по мокрым улицам. Про него у нас будет еще отдельный текст, но в целом — что было, то и осталось, а другого тем, кому надо, и не надо.

Второй камбэк — Noize MC, выпустивший в пятницу вторую часть альбома «Выход в Город». Печальный, надрывный, минорный хип-хоп с гитарами и барабанами от имени взрослого человека, который мог все, но не смог ничего по независящим от него обстоятельствам. Про него отдельного текста не будет, все лучшее за нас (и про нас, поколение без исторического шанса, своеобразный парафраз его же мини-колонке 10-летней давности) сказал Александр Горбачев.

Из новостей поменьше, но не менее важных

ЛСП записал трек про тех, кто не сбежал из страны (какой — не указывается): то ли издевка над Моргенштерном, то ли реально манифест тех, кто остался — хочется проголосовать за второе.

Гречка записала мощный рок-EP «Закат Диснея» и нет-нет, да станет нашей Snail Mail (в смысле реаниматоршей старой альтернативы с большой харизмой) — и слава богу.

Два поколения казахстанских поп-исполнителей — A’Studio и M’Dee — записали совместную песню: жарко и красиво.

Арсений Морозов переиздал альбом Padla Bear Outfit 2011 года (не лучший, но весьма эффектный, да и давно было пора его выпустить на стримингах)