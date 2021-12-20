Финальный в этом году выпуск рубрики «Что случилось с музыкой». Мы уходим в отпуск до 10 января. А пока подводим итоги предпредпоследней недели 2021 года. В программе — Макс Корж, трек ЛСП про (не)эмиграцию, новый EP Джонни Марра и многое другое.
Два больших хип-хоп-альбома недели (а, скорее всего, года)
Конец 2021 года — время больших камбэков в русскоязычном хип-хопе. Уже был Оксимирон. Вот новый альбом вышел у Макса Коржа: 19 песен сермяжного пацанского хип-хопа про тралики и утро босиком по мокрым улицам. Про него у нас будет еще отдельный текст, но в целом — что было, то и осталось, а другого тем, кому надо, и не надо.
Второй камбэк — Noize MC, выпустивший в пятницу вторую часть альбома «Выход в Город». Печальный, надрывный, минорный хип-хоп с гитарами и барабанами от имени взрослого человека, который мог все, но не смог ничего по независящим от него обстоятельствам. Про него отдельного текста не будет, все лучшее за нас (и про нас, поколение без исторического шанса, своеобразный парафраз его же мини-колонке 10-летней давности) сказал Александр Горбачев.
Из новостей поменьше, но не менее важных
ЛСП записал трек про тех, кто не сбежал из страны (какой — не указывается): то ли издевка над Моргенштерном, то ли реально манифест тех, кто остался — хочется проголосовать за второе.
Гречка записала мощный рок-EP «Закат Диснея» и нет-нет, да станет нашей Snail Mail (в смысле реаниматоршей старой альтернативы с большой харизмой) — и слава богу.
Два поколения казахстанских поп-исполнителей — A’Studio и M’Dee — записали совместную песню: жарко и красиво.
Арсений Морозов переиздал альбом Padla Bear Outfit 2011 года (не лучший, но весьма эффектный, да и давно было пора его выпустить на стримингах)
У Джонни Марра вышел еще один EP: давно уже пора признать, что он перещеголял своего экс-товарища Моррисси в плане музыки.
Дженни Ли Линдберг из Warpaint записалась с Дейвом Гааном — красивый дуэт как спасение от больших бурь.
Группа Soft Cell выпустила еще одну песню, готовясь к релизу первого за 30 с лишним лет альбома — ретро-танцы как ретро-танцы, но изящные.
Для желающих продолжить ретро-дискотеку — новый трек «Электрофореза».
У хорошей рок-группы nazlo вышел еще один EP, про смерть, запредельно жуткий (в хорошем смысле).
Два альт-рэп-исполнителя Астмо и Амак выпустили совместный альбом, который уже даже не хип-хоп, а трип-хоп имени Трики: мрачная, шепчущая страшные штуки музыка на расслабленном бите.
Saint Jhn тоже угорел по мраку, только не электронному, а гитарному: его новый трек «The Best Part of Life» — и вправду одна из лучших его вещей.
Самарская группа Vlny продолжает выпускать сказочно красивый и летучий поп-рок. Песня «Герои» — и вовсе кандидат на один из треков года (этого, следующего — не важно).
Антоха МС продолжает пополнять свою дискографию, опустевшую после ссоры с продюсером. Новая песня — раскатистый хип-хоп в компании Blago White, одного из лучших рэп-новичков последних лет.
Новости женского попа на русском, часть 1: новая песня Тоси Чайкиной, лиричный неопоп, как всегда.
Новости женского попа на русском, часть 2: минчанка Миртл продолжает исследовать архивы мейнстрима 20-летней давности, в ее новом треке можно услышать хоть Лику Стар, хоть Свиридову.
Новости женского попа на русском, часть 3: наши любимцы Tihotiho тоже исследуют старый мейнстрим, даже более древний, чем у Миртл. Их новая песня — неоновая баллада прямиком из восьмидесятых, одна из лучших их вещей.
Петербуржец под псевдонимом «Папа» выпустил EP «Защита от темных искусств, часть 2» (про первую мы подробно писали). Внутри — все тот же суровый и бодрый электропоп на русском от имени не героя, но усталого обывателя.
Pharaoh и Mnogoznaal выпустили новый трек «Акид»: второго тут больше, чем первого — такой сумрачный северный рэп в морозном мареве.
6lack давно (год, много по меркам жанра) уже не выпускал ничего самостоятельно (фиты не в счет). Новый трек «Rent Free» — рекреационный рэп новой школы для поездок по ночному городу, а другого и не надо.
Cream Soda и «Казускома» выпустили песню «Год Тигра» с пожеланием к 2022-му все-таки покончить со всей той фигней, в которой мы оказались. Присоединяемся к пожеланиям.
Вот такая вот неделя была. 2021-й был так себе по многим параметрам, но музыка с нами остается. И надежда, хоть какая‑то.
Рубрика вернется 10 января, а пока мы отправляемся подводить итоги года и отдыхать.