Саундтреки — отражение не только режиссерского взгляда на то, как должен звучать фильм. Это еще и отражение музыкальной реальности, которое одновременно влияет на наше ее восприятие. Саундтрек к первой и второй «Матрицам» зафиксировал состояние дел во всей той музыке, что издавалась под лейблом «альтернатива». По состоянию на рубеж тысячелетий она выглядела так: ню-метал (Deftones и другие) плюс индастриал с гитарами (Мэнсон и Роб Зомби) плюс грубая инструментальная электроника (Prodigy, Propellerheads, Роб Дуган, Пол Окенфолд и другие). Сложному кино — непростой звук. Да, уже были музыка к «Сауну» (где новая электроника встречалась с металом и альтернативой) или «Ночи судного дня» (где с металом и альтернативой смешивали хип-хоп), но сами саундтреки виделись как занятный эксперимент, а фильмы, в которых они звучат, оказались полным провалом. Другое дело «Матрица»: именно ее саундтрек окончательно вывел альтернативу в мейнстрим, превратил мрачную и быструю электронику в идеальную озвучку для любого сюжета об обществе интернета (сколько было этих роликов про сеть под «Clubbed to Death» или подделки под нее!).

Нулевые — кажется, последнее время, когда музыка к фильмам могла значить даже больше, чем сами фильмы, а попадание в саундтрек могло привести к попаданию в хит-парады даже самых неочевидных вещей. Это касалось и мейнстрима (лучший пример: Чед Крюгер из Nickelback поет «Hero» для «Человека-паука», а были еще многочисленные «Американские пироги» и подобные комедии, которые окончательно зафиксировали поп-панк как музыку для беззаботной юности), и не только. София Коппола вытаскивала из небытия шугейз для своих «Трудностей перевода», а «Донни Дарко» делал модной группу Tears For Fears и вообще звук восьмидесятых. Вообще возвращение новой волны и постпанка в мейнстрим отчасти случилось именно благодаря кино. В «Донни Дарко» был только один кавер — Гари Джулса на «Mad World», а в саундтреке к кошмарной кинопародии «Недетское кино» творился уже полнейший свальный грех: Orgy переделывали «Blue Monday» New Order, System of a Down перепевали Berlin, Muse брались за наследие Моррисси, а Мэнсон пел «Tainted Love».

«Человек-паук», как и другие супергеройские фильмы эпохи, как и «Сумерки» через несколько лет, — пример того, как через музыку к фильмам в мейнстрим пробивался передовой на тот момент рок. С тем же Чедом Крюгером соседствовали The Strokes, а на саундтреке ко второму «Пауку» были и эмо-герои Dashboard Confessional, и ретродельцы Jet, и еще не ставшие большими поп-звездами Maroon 5. На звуковой дорожке к «Карателю» 2004 года присутствовали Queens of the Stone Age. А саундтрек ко второму «Блейду» — отличный эксперимент по скрещиванию новой электроники и хип-хопа, обеспечивший Massive Attack хитом «I Against I».

Сегодня (16 декабря 2021 года) вышли новые «Матрица» и «Человек-паук», и мы решили вспомнить саундтреки к одноименным фильмам (и не только к ним) рубежа тысячелетий. Та музыка, без которой нас и вправду сложно представить.