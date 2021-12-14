Предпоследний в этом году выпуск авторской рубрики Антона Вагина про главные новости из мира поп-музыки получился короче других. Оно и ясно: скоро уже новый год, и все подводят итоги. Впрочем, в ноябре релизов было мало, но все — золотые.

Также плейлисты рубрики вы можете послушать в «СберЗвуке», Apple Music, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке». ‍Синглы Анна Ворфоломеева «Облака (Снова врет)»

Анна Варфоломеева однажды застолбила за собой звание императрицы русского ретро, благодаря альбомам «Так легко» и «Колдовство». На сей раз она уходит в электроотрыв. Вдоволь наигравшись с семидесятническим околосоветским звуком, Ворфломеева решила навалить синтов, сохранив при этом фирменную легкую подачу и потрясный мелодизм. Говорят, в начале следующего года ожидается альбом. Скорее бы! Неатида «Евродэнс»

Неатида вновь накачивает наши будни из баллона с ретроэлектроникой. От евродэнса в треке на самом деле не так много, но это и не беда, ведь главное, что трек готов превратить тело любого из вас в святые мощи с первых же аккордов. Дорогого стоит. Альбомы ABBA «Voyage»

Один из самых ожидаемых альбомов месяца, года, десятилетия. Впрочем, до недавнего времени никто точно даже не знал, соберутся ли вместе четыре шведа и шведки еще раз. Слава богу, собрались — и не просто для проформы, не отделались отпиской а-ля «сборник лучших вещей и пара неизданных песен», а жахнули целых 10 новых треков. И, конечно, к такой великой группе, не выпускавшей ничего 40 лет, требования у общественности высокие. Все хотят снова вернуться в сказку, где все были молодые, а гениальные мелодии лились как из рога изобилия. Альбом «Voyage» быстро возвращает всех романтиков на землю и показывает, что все мы стареем и ничто не вечно. Потому что да, чуда не случилось и ABBA не записали новый мегашедевр, от которого перевернется мир. Но это не значит, что долгожданный реюнион себя не оправдал, а пластинка получилась плохой. Да, порой она ужасает плоскими и неизобретательными аранжировками. Да, иногда хочется умереть от однообразных баллад. Но на каждую сомнительную вещь «Voyage» готов выдать великолепную. «Don’t Shut Me Down», «Just a Notion», «No Doubt About It» — вещи, которые отлично смотрелись бы на классических альбомах шведского квартета. Не говоря уж о главном шедевре пластинки — треке «Keep an Eye on Dan», смело отправляющемся в золотой фонд группы. Как и любое путешествие, «Voyage» — штука неоднозначная. На пути к прекрасным новым городам порой приходится помучиться в плацкарте. В конце концов, друзья, мы получили несколько новых хороших песен одной из лучших групп в истории человечества. Давайте оценим момент и просто скажем ей напоследок за это «Спасибо».

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Тейлор Свифт «Red (Taylor’s Version)»

Тейлор Свифт продолжает крестовый поход против одного из своих врагов, Скутера Брауна (менеджера Канье Уэста, который завладел правами на ее каталог), и продолжает перевыпускать ранние альбомы. Вслед за «Fearless» подъехал и «Red», пластинка во всех отношениях культовая. Именно «Red» открыл творчество мисс Свифт не только американской аудитории, но и общемировой. Именно тут она начала переходить с рельс поп-кантри на самую настоящую мейнстримную попсу. Но главное — «Red» стал предметом культа у поклонников Свифт. Они традиционно выделяют ее как самую искреннюю, самую личную и во всей красе раскрывшую Тейлор как композитора и поэта, а песня «All Too Well» стала со временем отдельным предметом поклонения и символом лиричной стороны творчества певицы.

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Как и «Fearless», новый «Red» звучит практически идентично оригиналу, хотя, конечно, въедливые фанаты смогут найти достаточно отличий, некоторые из которых не красят свежие версии песен. Но интереснее е в очередной раз послушать уже известные хиты, а заценить не изданные ранее песни. Целых 5 новых треков из золотого периода творчества мисс Свифт — лучшая археологическая находка года, а песня «Forever Winter» смело может претендовать на звание одной из самых душевных песен артистки. Но главный сюрприз альбома, его эмоциональный пик — это, разумеется, 10-минутная «All Too Well». Версия, о которой ходили легенды и в существование которой никто особо серьезно не верил, оказалась реальной. Открытие, сравнимое разве что с потенциальной находкой библиотеки Ивана Грозного. Да, по факту это всего лишь неотредактированная демка, но когда у нас еще появится возможность послушать 10-минутный поп-трек? Такое может делать только Тейлор Свифт, равно как и заново покорять мир альбомом почти 10-летней давности. Сергей Лазарев «8»

‍После прошлого альбома Сергея Вячеславовича «Это я» желание слушать дальнейшие его работы отпало: настолько это была скучная пластинка. Но не все потеряно. На альбоме «8» (вы не поверите, но 8-й в дискографии Лазарева) Лазарев и его команда выдали крутейший звук, вдохновленный 80-ми и синтвейвом, при этом не пытаясь бездумно сделать слепок неоновой эпохи. Конечно, во всем остальном музыка альбома — типичный лазаревский романтизм. Но в новых аранжировках он поразительно раскрывается. Ladyhawke «Time Flies»

В 2020 году с выходом новых работ Дуа Липы, Кайли Миноуг и Джесси Уэр казалось, что мир захватывает новая эпидемия диско-ревайвала. Мы уже приготовились к восстанию неоновых исполинов, но в итоге в текущем году тренд закончился так же быстро, как начался. И тут на уходящий диско-поезд внезапно накидывается ястреб. Леди-ястреб. Филиппа Браун долгие годы была честью и совестью новозеландского инди-попа. Рубила себе электроклэш с гитарками, была на передовой жанра 10 лет назад, потом куда‑то пропала. И вот на своем 4-м альбоме «Time Flies» Ladyhawke предстала с новой стороны: записала полноценный поп-альбом практически без всяких скидок на «независимость». И вышло замечательно: пластинка пестрит и искрится ярчайшими мелодиями, добротнейшими синтами и бодрымритмом, вдохновленными, естественно, 80-ми. Впрочем, есть и баллады: трек «Adam» — возможно, одна из самых трогательных песен 2021 года. Наверное, альбом немного не дотягивает до диско-шедевров 2020-го, но как послесловие к отгремевшей буре работает он отлично. Род Стюарт «The Tears of Hercules»

‍После нескольких лет джазово-эстрадного затворничества Род Стюарт начал вовсю экспериментировать. Альбом «Blood Red Roses» 2018 года был этаким продолжением линии нововолновых пластинок Стюарта 80-х а-ля «Camouflage», а вот новинка «The Tears of Hercules» — вещь куда более разнообразная. Музыкант, например, чуть ли не впервые попробовал себя в современной поп-музыке — в треке «Gabriella». Классический рок на альбоме, конечно, никто не отменял, но куда больше внимания привлекает, наверное, самая странная песня в дискографии Рода Стюарта — «Kookooaramabama» с текстом «Секс — это круто, секс — это классно». Hanson «Against the World»

‍Подростковое трио Hanson в начале 90-х абсолютно беспочвенно захейтили за их хит «MMMBop». Впрочем, они уже давным-давно подросли и отошли от беззаботного молодежного попа. Теперь мужчины, которым всем уже около 40, вовсю играют простецкий кондовый поп-рок на радость всем. Майкл Патрик Келли «B.O.A.T.S»

Майкл Патрик Келли сегодня может показаться сбитым летчиком. В 90-х, еще ребенком, пел в довольно популярной группе The Kelly Family, но давно из нее ушел. Сольная карьера, конечно, удалась, но очень локально — преимущественно в Германии. К счастью, статусы и формальные достижения никакого отношения к интересному творчеству не имеют, что 5-й альбом Майкла с легкостью и доказывает. «B.O.A.T.S» — потрясающе и, главное, неожиданно приятный набор из 16 песен, который удовлетворит любого, кому мил олдскульный сонграйтинг. Так что если вам немного за 30, не хочется идти ни на какие тусовки, а тупо посидеть дома с чайком, — проходите на лодку, устраивайтесь, слушайте. Жюльетт Армане «Brûler le feu»

‍Женская французская эстрада последние несколько лет невероятно радует. Несколько лет назад мадемуазель Армане знатно встряхнула Францию своим дебютником «Petite Amie», благодаря которому на родине ее начали называть чуть ли не спасительницей французской поп-музыки. После такого успеха всегда возникает ситуация, когда нужно сделать что‑то хотя бы не хуже. И Жюльетт это с лихвой удалось. Вторая ее пластинка, «Brûler le feu», уж точно не хуже «Petite Amie». А, может, и лучше. Что и говорить, эталонная французская эстрада, где все силы положены на то, чтоб сделать песни драматичными, запоминающимися и какими‑то уютными, что ли. Bravo! Стинг «The Bridge»

‍Стинг год от года продолжает делать спокойную музыку для спокойных людей. Нормальный мелодичный поп-рок без потрясений и экспериментов. Включаешь такую музыку и возвращаешься домой, где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости. «The Bridge» — альбом для тех, кто хочет просто расслабиться и не ждет от музыки никаких революций. NiziU «U‍»