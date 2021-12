Один из самых ожидаемых альбомов месяца, года, десятилетия. Впрочем, до недавнего времени никто точно даже не знал, соберутся ли вместе четыре шведа и шведки еще раз. Слава богу, собрались — и не просто для проформы, не отделались отпиской а-ля «сборник лучших вещей и пара неизданных песен», а жахнули целых 10 новых треков. И, конечно, к такой великой группе, не выпускавшей ничего 40 лет, требования у общественности высокие. Все хотят снова вернуться в сказку, где все были молодые, а гениальные мелодии лились как из рога изобилия. Альбом «Voyage» быстро возвращает всех романтиков на землю и показывает, что все мы стареем и ничто не вечно. Потому что да, чуда не случилось и ABBA не записали новый мегашедевр, от которого перевернется мир.

Но это не значит, что долгожданный реюнион себя не оправдал, а пластинка получилась плохой. Да, порой она ужасает плоскими и неизобретательными аранжировками. Да, иногда хочется умереть от однообразных баллад. Но на каждую сомнительную вещь «Voyage» готов выдать великолепную. «Don’t Shut Me Down», «Just a Notion», «No Doubt About It» — вещи, которые отлично смотрелись бы на классических альбомах шведского квартета. Не говоря уж о главном шедевре пластинки — треке «Keep an Eye on Dan», смело отправляющемся в золотой фонд группы.

Как и любое путешествие, «Voyage» — штука неоднозначная. На пути к прекрасным новым городам порой приходится помучиться в плацкарте. В конце концов, друзья, мы получили несколько новых хороших песен одной из лучших групп в истории человечества. Давайте оценим момент и просто скажем ей напоследок за это «Спасибо».