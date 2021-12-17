Перефразировав название своего любимого фильма, славящегося одним из лучших саундтреков, автор одноименного телеграм-канала Сергей Степанов теперь раз в месяц рассказывает о музыке и песнях в новых фильмах и сериалах. В обзоре киномузыки ноября — Бейонсе, Blood Orange, братья Десснер из The National, номинанты «Грэмми» и много Джонни Гринвуда.

Саундтреки

Джонни Гринвуд «The Power of the Dog» Четыре года назад гитарист Radiohead и композитор широкого профиля с опозданием на декаду заработал наконец первую номинацию на «Оскар» — за музыку к «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона, а не канонический саундтрек к его же«Нефти». Ну и похоже, что больше его никто не остановит: этой зимой Гринвуд всерьез претендует на вторую оскаровскую номинацию с как минимум двумя фильмами, особенно преуспев в являющейся одним из главных фаворитов «Оскара» «Власти пса».

В вестерне Джейн Кэмпион музыка играет ключевую роль: как никогда могучий Бенедикт Камбербатч то бренчит на банджо, то зловеще посвистывает, а героиня Кирстен Данст переживает нервный срыв, не сумев сыграть пару песенок на пианино. Гринвуд соединяет эти сцены пунктиром, зачастую возвращаясь к стилистике «There Will Be Blood»: оркестровый пафос поминутно оттеняют нервные виолончели и неистовые скрипки, а в особо запоминающиеся моменты вступают духовые. Джонни Гринвуд «Spencer» Совсем другое дело — идиосинкратическая биографическая драма по мотивам одного (не очень приятного) уик-энда из жизни леди Дианы. Антибайопики Пабло Ларраина («Джеки», «Неруда») традиционно являются бенефисами исполнителей титульных ролей, и звезда «Спенсера» Кристен Стюарт — не исключение. Но явно ценит чилиец и вольномыслящих, экспериментальных композиторов, уже успев сработаться с Николасом Джааром, Крисом Кларком и Микой Леви (последние заработали за «Джеки» номинацию на «Оскар»).

Для Гринвуда «Спенсер» — еще одна попытка расширения его уже довольно узнаваемого авторского почерка. Отдельные треки в него вписываются на 100%, какие‑то начинаются максимально предсказуемо, чтобы на середине дистанции скатиться в дискомфортный диссонанс, а где‑то Джонни дает такого фри-джазу, что не смотревшим фильм может показаться, что это чуть ли не хоррор. Подсказка: так оно и есть.

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Various Artists «Licorice Pizza»

«Лакричную пиццу» П.Т.Андерсона еще не посмотрел я, но похоже, что вклад Гринвуда в ее стилистическую идентичность на сей раз несколько ниже, чем мы привыкли. В 73-минутный саундтрек вошел всего один — титульный — инструментал авторства Джонни, тогда как основной акцент сделан на верные обстоятельствам времени — начало 1970-х — хиты Пола Маккартни, The Doors, Криса Нормана и Сьюзи Кватро во главе со звучащей в трейлере «Life on Mars?» Дэвида Боуи. В общем, «Ночи в стиле буги», где оставили поп и соул, но диско заменили рок-н-роллом. Аарон Десснер, Брайс Десснер «C’mon C’mon» Возможно, лучший саундтрек месяца выпал на долю его самого симпатичного фильма — новой драмы превратившегося в одного из наиболее надежных голливудских рассказчиков Майка Миллса. Когда‑то он рисовал обложки пластинок и снимал клипы для Beastie Boys, Sonic Youth, Blonde Redhead и Air (назвавших его именем трек с альбома «Talkie Walkie»), затем снимал изумительные трагикомедии по мотивам отношений с собственными родителями («Начинающие» и «Женщины XX века»), а пару лет назад завел дружбу с The National.

Сняв в ч/б вдохновленную одноименным альбомом группы короткометражку «I Am Easy to Find» с Алисией Викандер, Миллс, похоже, вошел во вкус — сделав монохромным и свой новый фильм, историю дружбы радиожурналиста (Хоакин Феникс) и его племянника, и поручив сочинение саундтрека братьям Десснер из The National. Один из них, Брайс, уже давно спорит с Гринвудом за звание главного посла рок-н-ролла в академической музыке, но здесь, кажется, победил Аарон. Этот горько-сладкий эмбиент в целом типичен для пошедших в киномузыку инди-рокеров (см. «Her» Arcade Fire), а для пущей душещипательности тут точечно рассыпаны вокализы Файст. Девонте Хайнс «Passing» В том, что жанровые ограничения и стилистические рамки придумали трусы, продолжает убеждать рожденный в Лондоне и базирующийся в Нью-Йорке сын матери из Гайаны и отца из Сьерра-Леоне. Только за последние несколько лет Дев Хайнс отметился на пластинках Blondie, Haim, The Avalanches, Карли Рэй Джепсен, Мака Миллера, хардкор-панков Turnstile и поп-дивы Мэрайи Кэри — и это не считая его записей под псевдонимом Blood Orange и все более разнообразной работы в кино.

Черно-белая драма «Идентичность» — превосходный режиссерский дебют актрисы Ребекки Холл, адаптировавшей выпущенный в 1929 году роман Неллы Ларсен о двух знакомых с детства мулатках из Гарлема, одна из которых решает сойти за белую. Матерью Холл является Мария Юинг — известная оперная и джазовая певица смешанных кровей, и вряд ли случайно, что Хайнсу («Квин и Слим», «Мы те, кто мы есть») был заказан не особо приключенческий по его меркам, но идеально подходящий этому сдержанному фильму джазовый саундтрек.

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Песни U2 «Your Song Saved My Life» из «Зверопоя-2»

Все указывает на то, что U2 в анимационном jukebox-мюзикле о поющих животных — цари зверей: Скарлетт Йоханссон в роли дикобразихи поет «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», она же и половина актерского ансамбля — «Where the Streets Have No Name», а его самое именитое пополнение — это Боно в роли льва. Увы, написанная для фильма новая песня U2 похожа на ауттейк времен «All That You Can’t Leave Behind» — самой консервативной пластинки группы. Бейонсе «Be Alive» из «Короля Ричарда»

Куда убедительнее, в беспроигрышном режиме «дива с гимном», выступила Бейонсе — похоже, являющаяся главной соперницей Билли Айлиш и ее «No Time to Die» в споре за давным-давно уготованный последний песенный «Оскар». Сыгравший отца и тренера теннисных чемпионок Винус и Серены Уилльямс Уилл Смит — вероятный фаворит академиков в категории «Лучший актер», да и фильм в целом вызывает куда меньше вопросов, чем последняя серия бондианы. FKA Twigs «Measure of a Man» из «King’s Man: Начало»

Она встречалась с парой голливудских звезд (включая нового Бэтмена — Роберта Паттинсона), и все же FKA Twigs — мягко говоря, не первое имя, приходящее в голову в связи с голливудским блокбастером. Возможно, все дело в британских корнях франшизы, но факт остается фактом: в погоню за «Оскаром» номинально включается и спевшаяся с рэпером Central Cee англичанка. Ник Кейв и Уоррен Эллис «We Are Not Alone» из «Снежного барса»

«Les panthére des neiges» — документальная лента о занесенном в Красную книгу крупном хищнике семейства кошачьих, и увидят ее, вероятно, немногие. А вот у выходящего в конце декабря саундтрека к фильму наверняка найдется своя аудитория — ведь, судя по этому синглу, Ник Кейв там не только композитор, но и певец. Various Artists «Save the City» из «Соколиного Глаза»

Наконец, никак нельзя обойти стороной один из самых непредвиденных моментов рождественского шоу киновселенной Marvel — песню из вымышленного бродвейского мюзикла о Капитане Америка. Соколиный Глаз (его все еще играет Джереми Реннер) на ней выключает слуховой аппарат (и, в общем, правильно делает), но в Marvel не принято экономить на мелочах, поэтому вот ее полная версия. Момент Radiohead «Like Spinning Plates» (в «Ломке»)

Одним из лучших шоу осени и года оказался мини-сериал по мотивам одноименной книги об опиоидной эпидемии в США — глазами больных, их врачей, фармацевтической компании, подсадившей на оксикодон всю Америку, и нескольких энтузиастов, решивших вывести ее на чистую воду. В одной из главных ролей — титанический Майкл Китон, чей герой, провинциальный доктор, предстает сразу в нескольких из перечисленных выше амплуа, а в одном из эпизодов живописно сходит с ума под эту вещь с великого альбома «Amnesiac». Новость Бо Бернэм сразится с H.E.R. за «Грэмми» Объявлены номинанты 64-й церемонии «Грэмми» в 86 категориях, три из которых по-прежнему посвящены музыке в «визуальных медиа». Из‑за различий в правилах и сроках годности музыкальной и кинематографической академий Айлиш свою «Грэмми» уже выиграла год назад, а Бейонсе на нее будет претендовать год спустя. Как следствие, фаворитами песенной категории кажутся номинант (Лесли Одом-младший со «Speak Now» из «Одной ночи в Майами») и обладательница (H.E.R. с «Fight for You» из «Иуды и черного мессии») «Оскара» по итогам прошлого года, а их главным соперником — комик Бо Бернэм с его упоительным спектаклем одного актера, синти-поп-мюзиклом «Бо Бернэм: Дома».

«Грэмми» за лучший саундтрек почти наверняка получит уже выигравшая все, кроме этого, призы на свете «Душа» Трента Резнора, Аттикуса Росса и номинированного в общей сложности 11 раз Джона Батиста. А вот в категории «Лучший песенный саундтрек» в этот раз черт голову сломит: мюзиклы («На высоте мечты», «Дорогой Эван Хансен» и телевизионный «Шмигадун!») и байопики музыкальных легенд («Респект» об Арете Франклин, «Соединенные штаты против Билли Холидей», «Одна ночь в Майами» с Одомом в роли Сэма Кука) поспорят со студией Walt Disney, которая потратила целое состояние на компиляцию хитов, звучавших в «Круэлле».