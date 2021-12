Саундтреки

Various Artists «Licorice Pizza»

Сняв в ч/б вдохновленную одноименным альбомом группы короткометражку «I Am Easy to Find» с Алисией Викандер, Миллс, похоже, вошел во вкус — сделав монохромным и свой новый фильм, историю дружбы радиожурналиста (Хоакин Феникс) и его племянника, и поручив сочинение саундтрека братьям Десснер из The National. Один из них, Брайс, уже давно спорит с Гринвудом за звание главного посла рок-н-ролла в академической музыке, но здесь, кажется, победил Аарон. Этот горько-сладкий эмбиент в целом типичен для пошедших в киномузыку инди-рокеров (см. «Her» Arcade Fire ), а для пущей душещипательности тут точечно рассыпаны вокализы Файст.

Песни U2 «Your Song Saved My Life» из «Зверопоя-2»

Все указывает на то, что U2 в анимационном jukebox-мюзикле о поющих животных — цари зверей: Скарлетт Йоханссон в роли дикобразихи поет «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», она же и половина актерского ансамбля — «Where the Streets Have No Name», а его самое именитое пополнение — это Боно в роли льва. Увы, написанная для фильма новая песня U2 похожа на ауттейк времен «All That You Can’t Leave Behind» — самой консервативной пластинки группы.

Бейонсе «Be Alive» из «Короля Ричарда»