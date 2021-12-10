Группа Sonic Death (или «Соник Смерть») отмечает 10 лет со дня основания концертом в московском «Мутаборе» и петербургской «Ласточке». Арсений Морозов все еще остается одним из главных людей, умеющих здесь писать резкую гитарную лирику. По случаю юбилея Николай Арутюнов поговорил с Морозовым об истории Sonic Death, цитатах и русском языке.

— Когда ты впервые взял в руки гитару? Было ли твое увлечение гитарой сопротивлением ей? — Привет! Для начала я хочу поприветствовать всех наших друзей и слушателей! У меня пока нет детей, но все кто вокруг «Соник Смерть» — это одна семья! И мы друг другу родители, дети и церковь! Спасибо вам, дорогие. «Соник Смерть» десять лет, и только сейчас это явление начинает проявляться. У нас с вами впереди много свершений во благо всех живых существ! Аллилуйя сестры и братья! Гитару я впервые взял в руки лет в шесть, у мужа маминой лучшей подруги (военного моряка, который к сожалению покончил с собой, царствие небесное). Это была акустика с металлическими струнами, мне нравилось водить ногтями по кольцам их завитков. Я любил слушать из круглой дырки под струнами как резонирует корпус и изнутри идет гул, типа как на альбомах Sonic Youth, когда они еще делали ноу-вейв [в начале восьмидесятых]. А заниматься гитарой в кружок меня отправила мама, чтобы я не шатался по помойкам. Это был ДПШ в Озерках (ныне Дом детского творчества. — Прим. ред.), параллельно но намного старше там доучился гитарист «Короля и Шута» (я узнал об этом позже). Но я отучился там только год, металлические струны так и не начались. — Как так вышло, что все твои группы из нулевых уже давно не активны, а «Соник Смерть» живет и здравствует уже десять лет? — Ну можно сказать что СД возникли на обломках группы Padla Bear Outfit, а как известно наши предки настолько почитали медведя, что даже его труп был окружен мистикой и ритуалами. Соответственно эта медвежья энергия видимо передалась Sonic Death. Ведь уже две ранних песни группы «Fon» и «Zmeya» мы играли в составе РВО.

— Почему, кстати, Sonic Death переименовали в «Соник Смерть»? — Мы не переименовывали, просто у группы изначально несколько названий. И в разных обстоятельствах, группа принимает соответствующее название. — Многие современные российские музыканты называют тебя и твои проекты, как основополагающие в своем творчестве. Ты это чувствуешь? — Сложно сказать, так как я к сожалению не слежу за всей современной российской музыкой. У меня есть пара знакомых, которые играют в симпатичных мне группах, ну мне кажется у нас происходит взаимное влияние. Возможно они могут чуть больше заимствовать, так как у Sonic Death чуть больше альбомов. Но это совершенно нормальная ситуация, мы же в одном инфополе. Все влияют на всех.

— При этом ты редко идешь на сотрудничество с другими музыкантами из других групп. Почему так? — Просто не получается придумать ситуацию когда это было бы естественно для обеих сторон, чтобы подобное сотрудничество обогащало культурно. То что я вижу это то что все совершают коллабы ради пиара и монетизации чужой аудитории, а такое нам не интересно. — Какую роль в истории «Соник Смерти» сыграл перевернутый минивэн на пути в Тольятти? — Хм… Как только мы перевернулись у меня в голове прозвучал голос моей умершей бабушки: «наконец, с тобой произошло что‑то настоящее». Вторая мысль была: загорится ли тачка как в GTA, поскольку мы лежали на крыше? Такие вещи страшны только со стороны, похоже мы так устроены, что не можем сами осознать [что происходит].

Мне стало не по себе только когда я уже вылез и увидел, что все наши вещи, весь наш собранный дорожный мир, за секунду превратился в смесь мусора, стекла, снега и земли. Нам писали тогда в комментах: «У вас второй день рождения». Кстати, возможно так и стоит считать что следующая реинкарнация Sonic Death началась 6 января 2017-го, значит нам еще не десять лет. И наш первый альбом — это «Space Goth». — Однажды ты сказал, что ищешь свои 4 аккорда. Что произойдет, когда ты их найдешь? — Соберу из них рифф и покорю им всех соседей по подъезду.

А если серьезно, то я уже давно нашел свои четыре аккорда: это AM, барре, DM, E.

Привет «Дому престарелых аутистов». — Егор Летов на вопрос о цитировании сказал, что «это как взять и достать с чердака старую игрушку, сдуть с нее пыль, подмигнуть, оживить — и да будет праздник!». Что ты преследуешь, когда говоришь «я настоящий сукин сын», «любовь нас разорвет» и другие не менее прекрасные цитаты? И насколько подобное цитирование, с твоей точки зрения, является образовательным? — Интересно, что бы он сказал на песню где припев из его трека, а куплетом какой‑то остросоциальный, актуальный речитатив (видимо, речь о кавере Noize MC на «Все как у людей». — Прим. ред.). Я люблю цитаты, мне они греют сердце. Это как мерч-футболка, только словно надел сразу несколько, причем лого любимых групп нарисовал сам. Хочется таким делиться. — Насколько тяжело выпускать минимум один альбом каждый год? — Думаю, что быть дворником, как пугали в школе, или сидеть на кассе тяжелее. Моя работа проста: я смотрю на свет. — Почему ты так и не выступил на «Вечернем Урганте»? — Ну не всем же относительно новым и «андерграундным» группам нужно там выступать. Вот группы «Шлем», или «Яма», или группы Volan там не было. С этим «русским андерграундом» мне кажется вот как: дело не в том что старые субкультуры (панки, металлисты) вытеснились новой внежанровой, а в том что просто добавились новая субкультура, заточенная на монетизацию и продвижение.

Последний — и, возможно, лучший — альбом Sonic Death на данный момент

— У тебя в воскресенье концерт в «Мутаборе». Какие у тебя ощущения от игры в техно-клубе? — В этом году это третий концерт в «Мутаборе». Никаких предрассудков насчет техно-культуры лично у меня нет. Напротив, я ее очень даже одобряю. «Мутабор» — замечательное место с атмосферой, сейчас таких все меньше. — Что на твой взгляд хорошего в ней? — Техно достаточно интровертно, возможно, вообще это музыка для тех, кто не любит музыку.

Техно приучает любить звуки, чистый саунд, никакого смысла. Ну и в его появлении замешаны многие приличные люди.

— Какой положительный пример, как ты думаешь, Sonic Death собой являет? — Вот это странный вопрос. Положительный для кого? — Неужели крича о России, которая будет свободной, свободе Ивану Голунову и прочем, ты не пытаешься никого воспитывать? — Нет конечно, это делается исключительно для себя, для своей совести. — Как на Sonic Death повлияло твое знакомство с Гришей Ениосовым? (культовый московский музыкант, один из основателей винилового магазина Dig, участник группы The Cavestompers, он умер в 2016 году. — Прим. ред.) — Гриша был последним московским панком. Ни для кого неудобным человеком. Он нес хаос, разрушение, но вместе с этим просвещение в музыке 50–60-х. Гриша всегда был как молодой Лу Рид. От него веяло нездешней свободой, сальностями и алкоголем. В наших с ним давних ссорах было больше любви, чем в пресной вежливости сегодняшнего дня. Когда я перечитал после его ухода нашу переписку, я удивился насколько тепло он мне писал, и насколько хорошо он относился к Sonic Death. — Как так вышло что с самого начала своего творчества ты пел только по-русски? — В школе я учил немецкий, и слушал русский рок, у меня не было MTV, зато были диски Deep Purple и Jetro Tull. Музыкой я занимался не по веянию моды, а потому что в начале нулевых особенно нечем было заняться, скучно жить не хотелось, но за решетку или в армию тоже. Оставалась только музыка, ну и всякие вспомогательные деятельности чтобы общество не лезло. — Как ты для себя определил, что такое «гаражный рок»? — Это музыка которая пытается подражать какой‑то другой, зачастую неумело и с лоуфайным качеством. — Почему тебе важно демонстрировать свою инаковость? — Наверное, потому что я демонстративная личность и не такой, как все.