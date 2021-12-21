Jim Beam запустил проект Welcome Sessions, где артисты выступают на камерных площадках и эти концерты снимают на видео. Новый гость проекта — L’One, исполнивший трек «Все или ничего». В честь выхода видео мы пообщались с Леваном о любимых лайвах в разных жанрах и собственных концертах.

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Идея Jim Beam Welcome Sessions — вернуть известных музыкантов к их истокам: на площадки, с которых те начинали свой путь . Участниками проекта уже стали ирландские рокеры Fontaines D.C., английский музыкант Jack Garratt, шведский автор-исполнитель Хосе Гонсалес и британская группа Wolf Alice.

L’One — первый участник проекта из России. Он исполнил трек «Все или ничего» на уличной баскетбольной площадке — именно в таком формате много лет назад состоялось первое выступление рэпера. Видео было снято одним кадром — автором идеи стал молодой режиссер из Казахстана Айторе, в этом году получивший номинацию фестиваля Canneseries за сериал «Sheker».

Лучший лайв, на котором был сам

Пусть будет концерт Дрейка в Амстердаме [в рамках позапрошлого тура в 2018 году]. Чем он был крут? Я очень заморочен в плане лайвов и люблю, когда артисты подходят с глубоким уважением к своим зрителям . На этом шоу был огонь — у нас в России это использовать запрещено. Также была отличная кинетическая история с шарами — может быть, многие видели ролики в интернете [с этого выступления]. Вообще, атмосфера его выступления и отточенность мелочей производят неизгладимое впечатление — особенно когда ты знаешь практически каждую песню.

Концерт, о котором пожалел, что не посетил Недавний концерт Леонида Агутина. Я люблю его музыку, мне он симпатичен как человек. Я бы хотел послушать его вживую, что мне еще не довелось сделать.

Концерт, который не смог бы никогда посетить, но страшно хотел бы Первое, что приходит в голову, — [выступление кого‑то из] «клуба 27», причем любого его представителя. Например, Мака Миллера. Мне очень жаль, что его больше с нами нет и я так и не смогу увидеть его лайв. Мак Миллер — человек, который мне симпатичен с самого начала его карьеры, когда он был молодым парнем из Питтсбурга и читал «Nikes on my feet». Мы как‑то росли с ним вместе, что ли, — поэтому я люблю его музыку и нахожу в ней себя . Еще [посетил бы] какой‑нибудь старый Woodstock — там одна маленькая сцена, на которой какие‑нибудь The Rolling Stones, и тысячи людей.

Собственный концерт в «Олимпийском»: что чувствовал, когда выходил на сцену

Чувствовал, что через пару часов избавлюсь от этого груза ответственности. Волнение было настолько сильным, что его не замечаешь. Это была жирная точка, а, если глядеть дальше, даже не точка, а многоточие в длинной истории, которую я предрекал сам себе, предвосхищая события, которые произойдут шесть месяцев спустя (концерт L’One в «Олимпийском» состоялся в ноябре 2018 года: полгода спустя артист покинет лейбл Black Star, а еще чуть позже расскажет о лишении прав на псевдоним и творчество, которые получится вернуть только в 2021 году. — Прим. ред.).

Подробности по теме L’One вернули имя. Вот 10 его старых песен, которые надо послушать L’One вернули имя. Вот 10 его старых песен, которые надо послушать

«Олимпийский» был высшей целью на тот момент для меня. Тем не менее сопутствующие ей истории (речь идет о трудностях с Black Star. — Прим. ред.) не дали мне, к сожалению, в полной мере насладиться этим моментом. Если бы вы спросили о топ-5 моих собственных любимых лайвов, то «Олимпийский» туда бы точно не вошел, несмотря на его масштабы. К концерту в «Олимпийском» у меня специфическо-настороженное отношение — больше со знаком минус, чем со знаком плюс. Какие эмоции были после окончания выступления? Что эти три часа закончились! Было очень грустно, потому в тот момент я понимал, что, возможно, пою эти песни в последний раз .

Топ-3 любимых собственных лайва Думаю, один из «адреналинов» (концертов в Adrenaline Stadium. — Прим. ред.). Или первый [собранный мною] Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, там была какая‑то магия. Третий — Зеленый театр в Москве. Последний приятный по всем параметрам концерт был в Music Media Dome — хороший звук и свет, мы с парнями отлично поработали на сцене, публика была выше всех похвал, акустика зала позволила насладиться пением. Важно, сколько ты потратил сил и сколько вернулось тебе .

Каждый концерт — это физически и морально тяжелое мероприятие, потому что я сам являюсь организатором своих выступлений чаще всего.

Это накладывает определенные отпечатки: ты занимаешься также какими‑то менеджерскими делами, тебе нужно быть всегда в полном фокусе во всем. Иногда это сказывается непосредственно на самом живом выступлении. Плюс важный фактор — бытовые моменты: знаете, когда встал не с той ноги. Поэтому концерты бывают разными.

Концерт, который хочется пересматривать чаще всего

В свое время это был концерт Басты Раймса и Сплифф Стара в городе Финикс. Классическая работа на тот момент на рэп-сцене: главный артист, бэк-вокалист и диджей. Их было трое, но они устраивали такое шоу, что возникало ощущение целой армии за ними. Помимо этого, я часто смотрел лайвы Jay Z и, как фанат тяжелой музыки, концерты Linkin Park и Limp Bizkit. Кстати, я имею даже отпечаток «лимпов» на своей руке, потому что во время одиночного слэма в квартире разбил люстру. Как это получилось? Это был первый, кажется, курс в Якутске: настроение было послемиться! Как говорится, танцуй, пока никто не видит. Меня никто не видел, я танцевал и разбил люстру руками !

Концерт, по которому сам учился выступать Ролевой модели точно не было — это все-таки собирательный образ из музыкантов, актеров и других людей, которые умеют держаться на сцене. Я в свое время очень много работал MC в ночном клубе — человеком, который «ведет» ночь вместе с диджеем. Это был колоссальный опыт: в клубе была разношерстная публика — с каждым из пришедших нужно найти общий язык, чем‑то объединить всех вместе. Если можно копаться глубоко, то мой первый выход на сцену был в сельском клубе — в поселке Дельгей в Якутии. Я танцевал под группу «Кар-мэн» , самостоятельно освоив танец [участников группы] с видеокассеты — кажется, мне было пять лет. Так что можно сказать, что и группа «Кар-мэн» в этом смысле на мне оставила точечный отпечаток! Ты же смотришь на кого‑то в молодости — и хочешь делать так же, а дальше уже общий собирательный образ формирует твой собственный стиль.

Самый душевный концерт Наверное, лайв Басты. У него всегда получается раздать классную атмосферу в зале — как будто все давно друг друга знают. Наверное, это магия внутренней энергии музыканта: у кого‑то она есть, а у кого‑то нет . Что помогает? Правильные слова, публика, характер, воспитание, бэкграунд.

Самый мощный концерт Linkin Park — несмотря на то, что он был в «Олимпийском», на тот момент пустой и звенящей коробке без удобств для зрителя. Это было мощно — в первую очередь потому, что я фанат. Свет, звук, то, как они играли. Чем их энергетика отличалась от других тяжелых групп? Самый главный фактор — присутствие Честера Беннингтона. Он был сердцем Linkin Park, пел навзрыд, вытаскивая из себя все. Я люблю, когда артисты на сцене не отбывают номер. Вне зависимости от морального и физического состояния, на тебя пришли люди, ты должен показать им, на что способен . Ты выходишь на сцену и выступаешь в последний раз — такое ощущение было от Linkin Park.

Лайв, который нужно обязательно посмотреть всем молодым музыкантам

Об этом сложно говорить. Образцовый лайв стоит очень много денег : он должен включать в себя свет, звук и масштабность. На ютьюбе можно найти колоссальное количество лайвов даже без зрителей, которые очень вдохновляют энергетически. Например, Tiny Desk — музыканты сидят вчетвером в библиотеке, но качают так, как будто ты на настоящем концерте! Когда туда Стинг пришел вместе с Шэгги, я обалдел! Еще понравился Anderson .Paak. Ты видишь, как человек стучит по барабанам и при этом успевает читать и петь, — это достаточно непросто!



Самый необычный концерт Metallica в Антарктиде. Причина проста: я пытаюсь всегда делать то, что не делали другие . Но они [Metallica] сделали так, что придется теперь делать концерт в южной части Антарктиды!