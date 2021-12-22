Последний в году выпуск рубрики «Всякая годная попса»: время подводить итоги 2021-го! Антон Вагин выбрал лучшие песни и альбомы года — от Стереополины и группы «Привет» до Ольги Бузовой и Дани Милохина.

В конце материала вас ждет плейлист! Песни M&A, Бэтси «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш»

Песня, которая говорит о 2021-м примерно все. На поверхностном уровне — естественно, главные антистресс-иконы года. Причем конкретно этот трек — лишь верхушка айсберга, ведь летом этого года симпл-димплы и поп-иты заполонили не только ларьки «Союзпечати», но и стриминги. Чего стоит только еще один выдающийся трек на тему — «Симпл-димпл» Suramura и Рэйчел. Но трек M&A и Бэтси не только об этом. Под забавной оболочкой тикток-хита скрывается чуть ли не гиперпоп русского разлива, а юная певица Бэтси с другими своими песнями вроде «Жабьего баса» и «Pump It Up» за год доказала, что, если за кем и надо следить на нашей поп-сцене, так это за ней. И не стоит забывать, что Slowed + Reverb-версия «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш» в 2021-м стала одним из главных экспортных музыкальных продуктов России: в зарубежном тиктоке под нее не снимал видео только ленивый. Так что «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш» — это не просто смешной трек, это про всех нас, про наше будущее. Ваня Дмитриенко «Венера-Юпитер»

Самый впечатляющий прорыв года: Ваня за считаные дни в январе 2021-го стал из малоизвестного мальчика чуть ли не самым популярным несовершеннолетним певцом России. Сама же песня — мощный манифест дворового и гитарного неоромантизма. Оказывается, именно его так сильно не хватало современной молодежи. Люся Чеботина «Солнце Монако»

То, что случилось с Люсей в этом году, — история не менее удивительная, чем у Бенджамина Баттона. Много лет Чеботина что‑то там делала, пела, выступала, но никогда ей не удавалось выйти за рамки какой‑то случайно услышанной фоновой музыки. Но «Солнце Монако» — это не просто прорыв из варяг в греки галактического масштаба, но и просто умопомрачительный хит, идеальный в своей попсовости. Остается только понять, случайно ли появилась такая мощная вещь в творчестве Люси или она наконец поняла какой‑то секрет Вселенной. Дай бог, скоро узнаем. Galibri & Mavik «Федерико Феллини»

Главный символ тикток-попа 2021-го, беспощадный, убийственный и сногсшибательный. С одной стороны — символ наглого коммерческого подхода, созданный двумя продюсерами других тикток-певцов. С другой — символ абсолютного профессионализма: захотели сделать очередной хит и сделали. И какой! Лишь раз услышав мелодию припева, его невозможно забыть до конца жизни. И если на ваших похоронах будут танцевать именно под «Федерико Феллини», не удивляйтесь, так надо. Xolidayboy «Мармеладный дом»

Самый сексуальный трек года, пришедший из глубин тиктока, в клочья раздербанивает своим синтовым звуком любую дискотеку. Хорошо бы, конечно, понять хоть одно слово, которое поется в песне, но это и не важно с таким музоном. Альбомы Mia Boyka «Прощальный альбом»

Альбомы исполнителей тикток-попа — вещь, еще недавно казавшаяся безумием. Но 2021-й показал, что невозможное действительно возможно, а значит, и те, кто построил карьеру на выпуске исключительно синглов, могут делать что‑то масштабное. «Прощальный альбом» — манифест тикток-попа во всей его красе: яркого, веселого, позитивного и до мозга костей развлекательного. Да, в основе его — привычный всем нам музон 90-х, но это не тупое подражание, а масштабное переосмысление в духе времени. Именно так звучит сегодня самая передовая русская поп-музыка. Новое поколение артистов пришло и сразу же победило, не оставив коллегам постарше никаких шансов. Даня Милохин «Бум»

Еще один манифест тикток-попа, на сей раз — альтернативного, лиричного и мальчикового. Альбом будто специально записан для тех, кому кажется, что Милохин — просто смазливый паренек, который ничего не понимает в музыке и делает поверхностные треки ни о чем. На самом же деле все куда интереснее. Даня, как и полагается современному молодому человеку, намешал в своей дебютной пластинке все и сразу: здесь вам и рэпчик, и рокчик, и типичный танц-поп, и ремикс на совместный с Николаем Басковым хит «Дико тусим», и, конечно же, самая разрывная песня года на русском языке — «Лисички». Конечно, пока рано говорить, что Милохин — это новое слово в русской поп-музыке, но, судя по набранным им темпам, он рано или поздно действительно запишет что‑то, что перевернет игру. Ольга Бузова «Вот она я»

3-й альбом королевы с главными хитами последних лет и несколькими новинками. Было ли что‑то более важное в 2021-м, чем этот релиз? Вряд ли. Вам может казаться, что вы выше этого, но на самом деле это Ольга Игоревна выше вас. Она давно всех переиграла. Собаки лают — караван идет. «Вот она я», как и любое другое большое произведение Бузовой, — крик русской души во всей ее красе. Вечный дуализм нашей жизни, когда одновременно хочется плакать и смеяться, — он здесь, в 21 треке. Сначала мы корчимся на полу от боли в незаживающем сердце, а через секунду испепеляем танцпол истошными танцами. Так было испокон веков, и так будет дальше. Бузова понимает это и раскрывает наш генетический код. Примите или уходите. Gayazov$ Brother$ «Пошла жара»

Братья Гаязовы, «БелАЗ» от мира русской поп-музыки, в этом году окончательно утвердились в звании главных повелителей наших танцполов. Жара действительно пошла и не только на одноименном альбоме: в 2021-м Гаязовы также выпустили пару хитовых синглов — «Малиновую „Ладу“» и «Новогоднюю». Все это — бескомпромиссный рейв с кальянным привкусом и отточенной до идеала раскладкой на два голоса — лучшее, что можно придумать для вечеринки, которую вы хотите запомнить раз и навсегда. Марина Хлебникова «Жизнь»

Наверное, последнее, что можно было ждать от 2021 года, — это новый полноценный альбом Марины Хлебниковой, которая с начала 2000-х, прямо скажем, пропала из музыкальной жизни России. Тем удивительнее, что пластинка вышла обалденной: будто и не прошло 20 лет с момента творческого взлета Марины Арнольдовны, а она все так же рубит стилевый поп-рок для спокойных посиделок в беседке на даче у мангала с шашлычком. К большому сожалению, Хлебникова за последние годы все чаще появлялась в новостях в связи со всевозможными инцидентами в личной жизни, и 2021-й исключением не стал: в ноябре Марина Арнольдовна угодила в пожар в собственной квартире. К счастью, все обошлось, но ощущение, что певица постоянно ходит на грани жизни и смерти, только усилилось. И альбом на этом фоне воспринимается не иначе как чудо, сделанное вопреки обстоятельствам. Кристина Орбакайте «Свобода»

«Свобода» — это, конечно, скорее сборник лучшего, что выпускала Кристина Эдмундовна за последние несколько лет, чем полноценный альбом, но что уж поделать, наши звезды эстрады часто выбирают именно такой способ выпуска пластинок. Но, возможно, оно и к лучшему: можно лишний раз окинуть взором последние годы и посмотреть, сколько же годноты умудрилась выпустить Орбакайте. Одни только «Пьяная вишня», «Она», «Лайт» и «Подшофе» — как говорится, мгновенная классика, золотой фонд и вот это вот все. Кроме того, «Свобода» позволяет лишний раз удостовериться: Кристина Эдмундовна все еще умеет звучать модно и актуально. Что и говорить, трек «Я — Кристина Орбакайте» звучит современнее, чем песни многих представителей молодой поросли из чартов. А Орбакайте — да, пусть и не в чартах, но зато уж точно в наших душах. «Привет» «Передайте моим родителям»

Неимоверно прекрасный второй альбом группы «Привет», дебютантов 2020-го, наверное, самая недооцененная отечественная пластинка года. Еще на своей первой работе «Поп-музыка» дуэт раскрыл себя как суперинтересных мелодистов и аранжировщиков, но на «Передайте моим родителям» их умения вышли на какой‑то сверхгалактический уровень. Тут не просто родителям надо передавать, что их дети — гении, а всем и каждому, у кого есть хоть какие‑то уши. Рассказывать и распинаться бессмысленно, просто послушайте. Стереополина «Суперлуние»

Поп-готика года от Стереополины, которая умеет делать ее как никто другой. «Суперлуние» — логичное продолжение прошлогодней пластинки «Институт культуры и отдыха», только еще больше накаченное романтичным мраком, облаченным в синтовые шубы и гитарные колготки. Карина Моргунова сегодня — одна из самых талантливых артисток России: «Суперлуние» это убедительно доказывает. Theabc «Стихии»

Одна из самых недооцененных групп современной России на очередном мини-альбоме продолжила делать то, что умеет лучше всего, — рубить сверхмелодичный и душевнейший синти-поп. И ладно бы дело ограничивалось отличной музыкой и сверхпроработанными аранжировками. Так нет же, сестры Пряничниковы берут и объединяют всю эту красоту концепцией четырех стихий, каждой из которых посвящено по одной песне. ITZY «Crazy in Love»

Интереснее всего в этом году было следить за поп-сценой Южной Кореи (кроме сцены отечественной, разумеется). Только в кей-попе сегодня можно услышать что‑то действительно новое, экспериментальное и полностью соответствующее духу времени. ITZY не были первыми и единственными, кто преуспел в создании всего этого, но их первый студийник «Crazy in Love» — хорошая иллюстрация того, о чем идет речь. Все, что происходило в мировой поп-музыке последних 30 лет, здесь смешано в одну мощную массу, которая запекается в духовке при температуре в 180 градусов, а на выходе получается ультрапирог, от которого весело на душе и не хочется ничего, кроме как купаться в сверхрадужных потоках кисельной патоки. Кейси Масгрейвс «Star-Crossed»

Редкий пример, когда новая искренность в музыке оказывается не очередным унылым потоком слез, как у Адель, а приобретает совершенно изумительные формы. Сравнение с Адель здесь не просто так: и она, и Кейси пережили не самый удачный брак, развелись и записали об этом альбом. Только вот Адель превратила свой опыт в бесконечный и безвыходный плач Ярославны, а мисс Масгрейвс, напротив, показала историю со светом в конце тоннеля, воодушевляющую и, что самое важное, красиво оформленную. Жевать сопли перед микрофоном может любой, а вот сделать из этого концептуальный альбом с разнообразными песнями, каждая из которых обладает своим настроением, — это настоящее искусство. Биби Рекса «Better Mistakes»

Второй полноформатник Биби Рексы остался каким‑то незамеченным мировой общественностью, несмотря на громкое имя певицы. И это очень обидно, ведь пластинка получилась великолепной и не уступающей ее же дебютнику. Албанская принцесса все так же умело обращается с мелодиями и одинаково толково пишет как танцевальные хиты, так и уютнейшие баллады. А уж трек «Sacrifice» смело может претендовать на звание песни года. В 2021-м большие поп-звезды редко радовали нас, но вот Биби Рексе это удалось. Жюльет Армане «Brûler le feu»

Французская эстрада в этом году выдавала хит за хитом, и, как и в случае с Кореей, за ней было куда интереснее следить, чем за американо-английской сценой. Тончайший мелодизм, максимальная чувственность, романтика, воздушность — всего этого с лихвой хватает чуть ли не в каждом втором французском поп-релизе. Один из самых ярких примеров — второй альбом Жюльет Армане, чуть ли не главной новой поп-звезды Пятой республики. Оно и понятно, откуда у нее такой статус: послушать «Brûler le feu» — все равно что посмотреть лучшую в мире мелодраму, где каким‑то образом нашлось место еще и комедии, научной фантастике и боевику. Эмоции обуревают. Чувства преисполнены. Душа улетела в рай. Натали Имбрулья «Firebird»

Главный камбэк года, действительно, как и следует из названия альбома, возрождение феникса из пепла. Посверкав на рубеже 90-х и 00-х, Имбрулья со временем ушла в глухую тень, а выход ее новых песен мало кто воспринимал как важное событие. Да и сама она от своей жизни была не в восторге: впала в депрессию и чуть ли не решила, что музыка — это не ее. Но, к счастью, Натали вовремя опомнилась, впервые за долгие годы взяла творческий процесс в свои руки и записала чуть ли не лучший альбом в своей дискографии. Даже если вам всегда казалось, что Имбрулья записывает одинаковую и скучную музыку, не упустите шанс познакомиться с «Firebird». Натали звучит так, будто действительно родилась заново, а песни разрываются от света, энергии и улетных мелодий. Agnes «Magic Still Exists»