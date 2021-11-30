Когда‑то были очень популярны видеоролики типа «Что можно услышать в метале?», где в строчках из зарубежных песен якобы обнаруживались русские фразы «Что ***** алкоголь?» или «Пацаны!», а «What Can I Do» превращалась в «Водки найду!». Вместе со Spotify, где теперь появились тексты песен, предлагаем угадать, что поется на самом деле.
Начнем с простого. «Красавице…?»
Дальше!
Какой Иван? В каких валенках?
Дальше!
Купил диван?
Дальше!
На хрена?
Дальше!
Как правильно?
Дальше!
Какие восемь рублей?
Дальше!
Пацаны?
Дальше!
О чем поется в припеве этого знаменитого хита нулевых?
Дальше!