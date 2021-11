Песня, из‑за которой ты стал музыкантом?

Песня, из‑за которой ты стала музыкантом?

Зачем ты вообще всем этим занимаешься?

Я обожаю петь, мне нравится сам процесс. Издавать звуки, заявлять миру, что ты существуешь. Еще очень хочется оставить после себя что‑то хорошее. И, конечно, мне становится невероятно тепло, когда мне говорят, что наша музыка поддержала кого‑то в трудный момент. Это стоит всех сложностей.

Три песни, которые ты хотела бы написать сама?

«Наадя» «Облака». Считаю весь альбом «Осколки» шедевром. Я вижу его как историю о любви и неизбежном расставании, и каждое слово в нем отзывается во мне.

Florence + the Machine «You’ve got the love». Можно помечтать? Такой масштаб, оркестр звуков и эмоций! Флоренс богиня, и я люблю каждую ее песню.

«Деревянные киты» «Тебе спасибо». От этой песни, мне кажется, у меня когда‑нибудь остановится сердце. Она такая искренняя, разрывающая на кусочки. Определенно, я бы хотела когда‑нибудь создать что‑нибудь настолько честное и трогающее.