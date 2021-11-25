В субботу 27 ноября в петербургском «Морзе» пройдет «Фрэш Фест», на котором выступят, собственно, перспективные новички последних двух сезонов: «Парнишка», Луни Ана, Bananafish и другие. Накануне фестиваля мы попросили участников ответить на короткую анкету «Афиши Daily» о музыкальных пристрастиях.

«Парнишка» Анонимный автор элегантных инди-поп-песен

Песня, из‑за которой ты стал музыкантом?

Крутил кассету с этой песней на кассетном плеере как сумасшедший, когда мне было три или четыре года. Думаю, каким‑то образом это повлияло на мое мироощущение. Когда все хотели стать космонавтами во взрослом возрасте, я хотел написать песню, которая бы так же торкала слушателей, как меня торкала эта хитяра, когда я еще носил колготки.

Песня, из‑за которой ты стала музыкантом?

Наверное, имелось в виду что‑то, что вдохновило меня, но мне сложно назвать одну песню в таком контексте. А это моя первая настоящая песня, благодаря которой я могу называть себя музыкантом. Она позволила мне понять, что я могу писать музыку, что мне это нравится и какой кайф слушать то, что получается.

Зачем ты вообще всем этим занимаешься? Я обожаю петь, мне нравится сам процесс. Издавать звуки, заявлять миру, что ты существуешь. Еще очень хочется оставить после себя что‑то хорошее. И, конечно, мне становится невероятно тепло, когда мне говорят, что наша музыка поддержала кого‑то в трудный момент. Это стоит всех сложностей. Три песни, которые ты хотела бы написать сама? «Наадя» «Облака». Считаю весь альбом «Осколки» шедевром. Я вижу его как историю о любви и неизбежном расставании, и каждое слово в нем отзывается во мне. Florence + the Machine «You’ve got the love». Можно помечтать? Такой масштаб, оркестр звуков и эмоций! Флоренс богиня, и я люблю каждую ее песню. «Деревянные киты» «Тебе спасибо». От этой песни, мне кажется, у меня когда‑нибудь остановится сердце. Она такая искренняя, разрывающая на кусочки. Определенно, я бы хотела когда‑нибудь создать что‑нибудь настолько честное и трогающее.

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Tsarevna Петербурженка, успешно работающая на стыке русского фолка и танцевальной музыки

Песня, из‑за которой ты стала музыкантом?

В 18 лет я услышала эту песню, она-то и стала спусковым механизмом… С тех пор я не живу без музыки.

Зачем ты вообще всем этим занимаешься? В проекте «Tsarevna» я обратилась к русским корням, к фольклору. И впервые почувствовала, что именно эти песни и нужно петь, это мое! И если уж и делать каверы или ремиксы, то на такие песни, они этого точно заслуживают. Мне очень интересно находить песню, впевать, чувствовать, разгадывать, создавать новые гармонии, которые, на мой взгляд, могут раскрыть ее еще больше. Это целый мир, и это мой мир, без которого я просто не могу жить. Это как дышать или испытывать чувство голода. Естественные процессы. Написание музыки есть мой естественный процесс, необходимый для полноценной жизни. А еще я хочу, чтобы люди танцевали, ведь это прекрасно!

«БИБН» Группа, которая от стереотипного русского рока внезапно перешла к музыке, более замороченной и утонченной, в чем и преуспела

Песня, из‑за которой ты стал музыкантом?

Зачем ты вообще всем этим занимаешься? Музыка — единственное место, где я могу быть по-настоящему свободным. Три песни, которые ты хотел бы написать сам? Земфира «Во мне».

[Аланис Мориссетт «Uninvited»]. (https://open.spotify.com/track/7c1iI6dwdCpHGYT8DGEfab?si=cffb35719a23454c),

«Психея» «Людям планеты Земля». «Электроцой» Северный инди-поп, каким он должен быть в 2021 году

Песня, из‑за которой ты стал (а) музыкантом? Ответ Марины:

Ответ Жени:

Песня, из‑за которой ты стала музыкантом? Слушала я много исполнителей и групп, они вдохновляли, но нет такой конкретной песни, из‑за которой я начала заниматься музыкой, все было спонтанно, не было в принципе твердого желания стать музыкантом, особенно в сольном плавании. Зачем ты вообще всем этим занимаешься? Сейчас я занимаюсь этим, потому что мне в кайф. Я пришла к тому, что мне не нужно ничего впоследствии от моих релизов, пускай все случится, как случится. Три песни, которые ты хотела бы написать сама? Они уже написаны и будут в дальнейшем еще лучше и лучше. Фантазии нет предела.