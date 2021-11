Владимир Завьялов послушал «30», не услышал там хитов калибра «Hello» и «Rolling in the Deep», но увидел ряд вещей, укрепляющих статус Адель как главной певицы мира.

В альбоме нет вторых «Rolling in the Deep» и «Set Fire to the Rain», с натяжкой хитом можно назвать лишь «Can I Get It», но припев обманчиво подсовывает вместо катарсиса игривую фанковую тренировку под гитару.