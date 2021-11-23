Владимир Завьялов послушал «30», не услышал там хитов калибра «Hello» и «Rolling in the Deep», но увидел ряд вещей, укрепляющих статус Адель как главной певицы мира.

«У меня похмелье, не уверена, что алкоголь — решение проблем. Мне кажется, что сегодня первый день с тех пор, как я осознала, что чувствую себя одинокой», — говорит дрожащий от слез женский голос, невольно срывающийся на всхлип.

Нет, это не запись сеанса психотерапии и даже не сцена из драматического фильма. Так завершается песня Адель, которая стартует с обращения к сыну-младенцу: «Моя маленькая любовь, я вижу, как твои глаза становятся широкими, словно океан».

Мы давно привыкли к страдальческим позам и заламыванию рук Адель, но сейчас слезы — из области всамделишнего, а не художественного. Представьте, что человек, который всю жизнь отыгрывал драматические сцены в театре (пусть и постановка автобиографическая), но прямо посреди одной из них заплакал на самом деле . Да и вообще слезы на публике даже от близкого человека заставляют теряться, пугаться и быстро выбирать нужную эмоцию, особенно если ты такой себе эмпат.

Примерно такую реакцию альбом вызывает при беглом знакомстве. Но важен, конечно же, контекст. Адель придумала и записала «30» после окончания семилетнего брака с инвестором Саймоном Конекки, от которого родила сына Анджело.