Для эксперимента «Афиши Daily» JBL московский музыкант Маугли и журналист Николай Удинцев составили плейлисты со 100 любимыми треками и попытались вслепую оценить друг друга только по музыкальному вкусу.

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Николай Удинцев Журналист

О своих музыкальных предпочтениях Не могу назвать себя поклонником одного жанра в музыке. Всегда хотел стать человеком, который великолепно разбирается в любимом направлении и может при случае прочитать о нем лекцию, но никогда не получалось. Мое знакомство с новой музыкой всегда происходит волнами, например, несколько лет назад был период, когда круглыми сутками слушал только русскоязычные песни из пабликов вроде «Родной звук» и «Сторона», а недавно произошел экскурс в пост-панк и готический рок 1980-х.



Нужно признать: сердце моего музыкального вкуса осталось в 2007 году — вместе с ранними альбомами Jane Air, Bring Me the Horizon и эмороком.

Плейлисты в VK и Apple Music — в конце материала

О принципах составления плейлиста В плейлисте я попытался представить каждое из важных для меня направлений в музыке всего лишь одной песней. Получилась солянка, в которой за хардкором следуют хиты 1990-х, а за корейской поп-музыкой 2000-х — треки лейбла Night Slugs. Можно сказать, что плейлист похож на известный мем про музыкальный вкус.

Для своего оппонента я хочу выделить несколько закономерностей — интересно, получится ли у него их заметить. Во-первых, я почти не знакомлюсь с заметными и популярными релизами, о которых говорят все. Возможно, это просто снобизм и моя попытка казаться интереснее! Во-вторых, содержанию я предпочитаю форму. Скорее предпочту слушать песню с необычным звуком и узнаваемой атмосферой , а не разбираться в интересном и глубоком тексте. В плейлисте это легко заметить по песням на японском языке — я ведь знаю в нем максимум пять слов. В-третьих, обожаю мэшапы, ремиксы и кавер-версии на известные треки. В последнее время это зашло слишком далеко — вместо оригинальной музыки теперь я слушаю только всевозможные эдиты с группой Serebro и певицей Дорой.

Маугли Музыкант

О своих музыкальных предпочтениях Кажется, мой плейлист способен поразить людей, знакомых с моим творчеством. Где‑то, несомненно, они наткнутся на ожидаемые позиции, но местами, я уверен, удивятся моему выбору. Пожалуй, так у всех: из каждой жизненной ситуации или даже периода я вытягивал те или иные песни. Обыкновенно мой плейлист напрямую зависит от настроения . Так, например, эмоциональные старожилы-боевики в лице классики русского рока в нем сочетаются с легкими и непринужденными хип-хоп-репрезентами.

Так уж повелось, что осенью ничего лучше Шевчука или Deftones не выдумать, а с приходом весны в плейлист само собой ломится что‑нибудь дико вайбовое и качающее.

Впрочем, думаю, ничего необычного: просто у каждого свой арсенал. Традиционный и пополняемый.

Плейлисты в VK и Apple Music — в конце материала

О принципах составления плейлиста Решил собрать все самое боевитое и «нарэпиченное» . Из разных периодов, в разных настроениях. И погрустить, и покачаться, и даже любовью заняться. Хотя, судя по составленному плейлисту, погрустить у меня выходит качественнее всего, ах-ах. Назовем это лучше «порефлексировать» — так звучит менее пошло, хоть и хрестоматийно. В общем, просто насобирал в кучу композиции, ставшие саундтреками к жизни во всех ее проявлениях.

Николай Удинцев Журналист

Про день в наушниках Самое большое первое впечатление от JBL Live 460NC — простое и быстрое подключение по блютусу: наушники быстро ищутся телефоном и включаются с приставучим звуком, который хочется слышать снова и снова. В «JBL Live 460NC» музыка из плейлиста Маугли звучала намного интереснее, чем в моих обычных наушниках. У меня не было никаких высоких ожиданий, поэтому мощное и детализированное звучание удивило. Из‑за объемного звука некоторые треки буквально выходили из наушников в комнату и звучали вокруг — это впечатлило и даже немного напугало .

Наушники работают очень долго — даже прослушивание семичасового плейлиста не стало для них проблемой. JBL обещают 40–50 часов музыки (в зависимости от включенного шумоподавления), но я почти сразу перестал обращать внимание на заряд батареи — она просто не заканчивалась. Кстати, внешний шум они глушат хорошо — даже выключенные JBL Live 460NC делали так, что я переставал слышать людей вокруг себя, тем более разные шумы. Теперь мне хочется послушать в этих наушниках и свой семичасовой плейлист тоже.

Маугли Музыкант

Про день в наушниках Плейлист Николая я послушал на наушниках JBL Live 660NC. Сразу заметил высокое качество их шумоподавления — немаловажная деталь, если вы часто передвигаетесь в общественном транспорте. Как и у всех, у меня был опыт использования наушников, не способных подавить окружающий шум, с которым неизменно смешивалось все прослушиваемое. Наличие «сквозного» режима Ambient Aware делает прослушивание музыки на улице безопасным: с ним легко распознается шум приближающейся машины . Модель отлично подошла по размеру, не давила на голову и уши. Небольшие габариты накладных наушников — еще одна приятная находка: в собранном виде c легкостью поместились в карман зимней куртки. Полезная фича этой модели — быстрое переключение с устройства на устройство : во время использования наушников я мгновенно переключался с ноутбука на телефонные вызовы и обратно.

Николай Удинцев Журналист

Впечатления от прослушанного плейлиста О своем оппоненте я специально ничего не узнавал, только то, что Маугли — музыкант. Но группа это или просто певец, в каком жанре он пишет музыку, сколько ему лет — мне не было известно. Меня удивило, что почти весь плейлист он придерживается одной темы — популярная музыка разных эпох из СНГ. По этим 100 трекам можно изучать историю российской и украинской музыки последних 35-лет : рок-музыка конца 1980-х, ротация «Нашего радио» начала нулевых, старая школа рэпа и современный трэп из сообщества «РНБ Клуб» и ему подобных. Многие из этих песен вряд ли появились бы в моем спотифае — у меня сложилось предвзятое, негативное отношение к русскоязычному року и к русскоязычному рэпу. Именно поэтому оценить их свежим взглядом было особенно интересно. Больше всего впечатлила группа «Маша и медведи» — в 1998 году она звучала как российская версия Portishead.

Я же рекомендую иногда переслушивать старые песни из детства и юности так, будто их выпустили вчера. Это всегда дает вам неожиданный и чистый взгляд на музыку, которую вы, возможно, помните только как мемы из 1990-х.



До этого плейлиста я был уверен, что слушаю грустную музыку. Но это было ошибкой. Треки Макса Коржа и группы «4 позиции Бруно» из плейлиста Маугли, которые я включал во время прогулок по вечерней Москве, погружают в по-настоящему думерскую, безысходную атмосферу . В моем спотифае такого не встретишь.

Подобный плейлист мог бы быть в спотифае музыкального журналиста, ведь он хочет разбираться в истории местной сцены, или же в мудборде музыканта, который собирается написать самый российский альбом среди всех российских альбомов. Я не знаю, как еще можно объяснить пристальное внимание к русскоязычной музыке, в которое попадают и шансон Михаила Круга, и речитатив Хаски. После прослушивания семичасового плейлиста у меня есть вывод: Маугли пишет обязательно русскоязычный и довольно грустный R’n'B , например, какой можно было встретить на ранних альбомах The Weeknd. Мне кажется, в юности он слушал много рэпа, но в более сознательном возрасте занялся планомерным изучением русского рока. Такой интерес не мог ограничиться музыкой: мой оппонент просто обязан хорошо разбираться в новом российском кино и увлекаться внутренним туризмом.



Вот какую музыку на самом деле делает артист Маугли

Маугли Музыкант

Впечатления от прослушанного плейлиста После прослушивания добавил в свой плейлист порядка десяти треков. В хип-хопе мы с Николаем разошлись, в остальном же мне приглянулся его выбор, случилась пара неожиданных находок. Кажется, Линда стала нашим единственным совпадением. Если бы мне пришлось озаглавить плейлист Николая, то я бы, наверное, назвал его интеллигентно-столичным . Несмотря на периодичный «тяжеляк», большинство композиций во мне вызывали довольно нейтральные эмоции. Условно говоря, мне сложновато соотнести свои любовные переживания с музыкой NXN, а многочисленные отечественные коллективы смешались и явили собой потенциальный лайнап фестиваля «Боль». Ничего плохого в этом, разумеется, нет, просто во мне отзывается слабо. На вкус и цвет, как говорится.

Из обрадовавших явлений: zavet (как я сам о нем позабыл), The Weeknd (тоже забыл, хотя что может быть интимнее?), Chernoburkv (не слыхал о ней ничего со времен витч-хаус-рейвов) и «Электрофорез» (что‑то магическое в них есть, мой фаворит — песня «Русская принцесса»).

Должно быть, Николай неплохо разбирается в современном искусстве, любит ездить на музыкальные фестивали и в целом ведет довольно яркую и насыщенную событиями жизнь. Тем не менее, музыкальная подборка Николая сказала сама за себя: думаю, что популярной культуре он все-таки предпочитает что‑то менее заезженное и пестрящее. Если рэп, то почти буквально «не такой, как все» (например, без всяких маскулинностей и резкостей), если отечественный рок, то прямиком со сцены московской «Смены». Николай — контркультурщик, которому чужды радикальности. Не мейнстримно, но без «говнарьства». Путешествиям по России Николай наверняка предпочитает путешествия по Европе или Азии — его плейлист вряд ли стал бы идеальным спутником в поездках по широтам нашей необъятной. Классической традиционной культуре в кино и театре он также, скорее всего, предпочитает что‑то экстрасовременное и вызывающее (условно говоря, не МХТ и «Современник», а «Гоголь-центр» и «Практика»). Одним словом — «на актуальной московской волне» .