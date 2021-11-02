Рубрика «Что случилось с музыкой» возвращается из недолгого отпуска с подборкой лучшего сразу за 14 дней. В этом выпуске — Оксимирон, «Петля пристрастия», Mastodon и куча музыки, которую стоит послушать (да, есть кое‑что даже у Эда Ширана). Как всегда, с плейлистами! Теперь еще и на «СберЗвуке»!

Кратко о главном

Все обсуждают Оксимирона (мы тоже). Он почистил свои соцсети, выпустил сильнейший исповедальный клип и, кажется, 5 ноября выпустит новый альбом. Как и в случае с Земфирой, другой музыки на этой неделе для большинства журналистов не будет.

Лана Дель Рей выпустила второй альбом за год. Еще более мрачный и тихий, чем прошлый. Эти упражнения во тьме хороши на короткой дистанции, а в альбомном формате утомляют. В качестве альтернативы предлагаем послушать ее старые редкости.

Эд Ширан выпустил первый альбом почти за пять лет. В целом — ничего неожиданного: краткий гид по форматной поп-музыке за те же самые пять лет. Вы точно услышите эти песни, но вряд ли захотите переслушивать (коллега Завьялов, впрочем, даже купил винил нового альбома, переживаю за него).

«Петля пристрастия» выпустила самый мрачный альбом в своей карьере. И один из лучших. Хотя, казалось бы, куда мрачнее. Как правильно пишет коллега Павел Борисов, группа Ильи Черепко-Самохвалова умеет сказать «это ****** [кошмар]», не говоря «это ****** [кошмар]» напрямую. Пластинка «Не тот человек» — завершение путешествия лирического героя группы: окончательно проиграв, тот затянул петлю потуже и уже никогда из нее не выберется.

Поп-пластинка сезона — EP от певца Constantine. «Симпатичен» — это синоним слова «секс», синоним слова «страсть». Дискотека для всех ранимых и усталых. И с Иваном Дорном под мышкой. Жарко!

Группа Duran Duran записала наконец альбом без неловких экспериментов и попыток приладить актуальный звук к своим песням. На «Future Past» звучит тот самый горячий нью-вейв, за какой мы их и полюбили. Лучшая пластинка группы за последние лет 15, а то и 25.

Вышел сборник ремиксов и каверов на «Melancholium» Муджуса. Ремиксы как ремиксы, а вот каверы от «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки» и Сироткина — вау, и не то чтобы лучше оригинала, но наравне с ним.

Две хороших новых дрим-поп-записи на русском: группа «А в голове море» с альбомом «Сновидения» и группа «Пули» с альбомом «Солнце». Первые более светлые и мечтательные, вторые более смурные и задумчивые. И те, и те работают с вроде исследованным сто миллионов раз материалом так, что не подкопаешься.

Фрешмены-2020 Pochta! и Проспал записали удивительный хип-хоп-альбом, в котором главное не хип-хоп, а тот звук, что вокруг: ломкий, грустный, грязный. Очень болезненная и одновременно терапевтическая музыка. Фит с Замаем — пушка.

И об остальном совсем коротко. Очень хороший альбом у главной метал-группы десятых Mastodon (такой максимально доступный метал для любых возрастов). Очень крутой EP у проекта «Дочь» Яны Смирновой (экс-«Краснознаменная дивизия») — и песня с Найком Борзовым там не главная жемчужина. Все любят Стереополину и хвалят ее новый альбом — я не проникся, но многочисленным коллегам доверюсь и порекомендую вам ее послушать (возможно, у меня нет сердца). Федук и Ти-Фест даже стандартный форматный поп делают суперкрасочным. Наши любимчики «Влажность» записались вместе с проектом «Убей меня, Эйс!»: получился такой Муджус, только злой, бедный и больной. Мирель просто злая. Jpegmafia просто удивительный. «ДДТ» — громкие и пронзительные (и им вновь хочется подпевать на стадионе). Группа Kasabian выпустила первый сингл после изгнания вокалиста-абьюзера Тома Мегана: в целом и без него рок. Chvrches выпустили делюкс-версию своего последнего альбома — приятное дополнение к лучшей поп-пластинке года. Кайли Миноуг записалась с Джесси Уэр: две диско-королевы на танцполе — танцуют все!

Еще по всей России вводят QR-коды. Можно сколь угодно долго называть их сегрегацией, но правда проста: без них и без вакцинации мы, возможно, не выкарабкаемся. А еще все обсуждают бой Жигана и Шокка, и как же нас задолбал этот культ силы в поп-культуре.

А теперь — плейлисты! С этой недели наши подборки можно слушать и на сервисе «СберЗвук»