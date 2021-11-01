Оксимирон анонсировал новый альбом — первый за шесть лет. Вспоминаем, как мы ждали последователя «Горгорода» и что говорил по этому поводу сам Мирон.

Между «Вечным жидом» и «Горгородом» Федоров выпустил два номерных микстейпа. Фанаты ждали третий, но Окси их огорчил .

На обложке «Горгорода» — картина Питера Брейгеля «Вавилонская башня». Внимательные фанаты полезли в «Википедию» и узнали, что у художника есть две картины на этот сюжет, а также заметили, что версии картины на обложке альбома и на афишах концертах — разные. Сложив один и один, поклонники сделали простой вывод : скоро выйдет еще один альбом Оксимирона.

«Третьего микстейпа не будет в этом году — и не будет в том формате, в котором я его задумывал. За то время, что я болел, я немножко пересмотрел свои взгляды на все это дело. Говорю как есть: сперва у меня была задумка нарезать уже вышедшие гостевые куплеты, синглы, добавить пару незасвеченных, но уже записанных, и выпустить как «miXXXtape III». Ровно так же были устроены «miXXXtape» 1-й и 2-й. Но за то время, что я думал, и особенно за время болезни я переслушал второй микстейп и понял, что делать что‑то для того, чтобы не огорчить каких‑то гипотетических обидчивых нетерпеливых слушателей, это неправильно. Потому что слушатели приходят и уходят, а микстейп остается. Поэтому я решил повременить, не спешить и не ставить телегу впереди лошади. Не ставить промо и обещания впереди музла. Поэтому уже по доброй традиции релиз переносится и, возможно, отменяется или видоизменяется, это мы посмотрим в следующем году».

«miXXXtape III» не вышел ни в 2017-м, ни когда‑либо вообще.

Март 2017-го: Оксимирон анонсировал стадионный тур, в пресс-релизе обещан «новый материал»

«Новый материал, ретроспектива из вышедших альбомов и микстейпов, свет и звук, соответствующие стадионным площадкам, — сообщил пресс-релиз того самого тура с концертами в «Ледовом» и «Олимпийском». — Все это напомнит о том, какой долгий и нетривиальный путь прошел Мирон от подземного МС до одного из главных русскоязычных артистов».

Нового материала в туре звучало не то чтобы много: «Пора возвращаться домой» с «Би-2», «Машина прогресса» с Кат-тетом, «Fata Morgana» с Маркулом и «Биполярочка».

Ноябрь 2017-го: Мирон рассказал о «диком желании писать музыку» на пресс-конференции в поддержку выхода его капсульной коллекции с Reebok

Кажется, последний раз, когда Окси общался с журналистами о музыке (репортажи с акций протеста не в счет). На пресс-конференции Мирон, отвечая на вопрос про баттлы, сообщил, что «будут треки-треки-треки», а «баттлы подождут».

«У меня сейчас дикое желание писать музыку» — ключевая цитата. Правда, музыки с тех пор было крайне мало.

Апрель 2019-го: Окси сказал, что боится исписаться. И намекнул на интервал в четыре года между альбомами

На концерте в Нур-Султане Мирон решил порассуждать о новом альбоме.

«Я понимаю, что в этот раз вы заждались, но опять же: между тем как я начал выпускать треки и альбомом «Вечный жид» прошло четыре года. Между «Вечным жидом» и «Горгородом» прошло четыре года. Я не говорю, что что‑то произойдет… ну вы поняли. Без обязательств, без гарантий — но, как говорят на западе, we’re working».

И рассказал о главном страхе: «Я очень боюсь исписаться. Максимально. Я периодически вижу признаки этого, и это мой главный кошмар. Не стать неизвестным снова, не впасть в немилость. Исписаться».

Обязательства и гарантии Мирон правильно не давал: в 2019-м ничего не вышло.

Август 2019-го: Мирон признался, что бит «Konstrukt» «лежал у него на сольник»

К фестивалю BM Fest на ютьюб-канале Booking Machine вышло короткое интервью Ильи Мамая с Мироном и Рудбоем (бывшим бэк-МС Мирона) о том, как Окси стал работать с агентством. Если вы забыли, агентство, возившее в Россию метал- и хардкор-группы, при содействии Мирона к 2018 году превратилось фактически в рэп-лейбл, собрав в ростере молодую поросль от Томаса Мраза до Локимина. Манифестом нового BM стал сайфер «Konstrukt», собравший всех рэп-участников BM.

В том коротком интервью Мирон признался: бит песни «Konstrukt» он готовил для своего сольника. Сейчас эта информация ценна тем фактом, что Мирон делал попытки писать альбом уже тогда.

Чуть не забыли: именно на сцене фестиваля BM Fest в 2019 году Мирон сообщил об уходе из Booking Machine.

Январь 2020-го: Оксимирон предложил подписчикам «поучаствовать в создании нового дерьма»

Слово Федорову: «Если вы талантливый битмейкер на грани гениальности, обитаете в норе под землей и поэтому я о вас до сих пор ничего не знаю, то для вас есть имейл beats@oxxxymiron.com. Также мне нужны дезигнеры, иллюстраторы, художники. Для вас есть специальный имейл designs@oxxxymiron.com».

Сейчас исходный пост удален.

Апрель 2020-го: St1m рассказал, что Мирон ушел с 17-го независимого баттла, чтобы писать альбом

Когда сам герой многозначительно молчит, за него начинают говорить коллеги. В апреле прошлого года St1m проводил стрим с организатором 17-го Независимого баттла Александром Петровым. Напомним: независимые баттлы были местечковой полумаргинальной забавой людей с форума Hip-Hop.ru, но на последний такой турнир внезапно ворвался Оксимирон и потянул за собой хайп и кучу звезд — от Егора Крида до Noize MC.

Мирон сдал четыре трека для 17-го независимого и ушел посреди турнира. St1m объяснил на стриме, почему. «Я написал ему [Мирону] коммент в инстаграме, а он ответил в телеграме: «Ну вот так, сорян. Хочу писать альбом. Я понял, что будет правильно направить энергию в русло альбома».

Июнь 2020-го: Оксимирон сфотографировался в студийной будке

К 2020-му году Федоров погрузился в цифровую аскезу настолько, что даже серия его фото в будке с микрофном из аккаунта студии IzoRoom потянула на повод для кликабельной новости и новых слухов об альбоме.

Сам Мирон, как всегда, ничего не прокомментировал и лишь респектнул студии у себя в сториз.

Январь 2021-го: на Genius появился треклист предполагаемого альбома

Популярный сайт, куда заходят почитать рэп-тексты и их трактовки, известен также сливами информации. Например, туда раньше времени утекли треклист альбома «One More City» ЛСП, а также страничка о фите Элджея и Моргенштерна «Cadillac».

Утек и треклист альбома Мирона: называется «Amo», 13 треков, релиз в феврале 2021-го. В это верилось с трудом: в треклисте были фиты с ЛСП (конфликт с 2016-го), Noize MC («Не мое» — говорил Окси об Иване) и артистом-ноунеймом Ellai Astro. С последним Мирон в январе 2020-го постил видео и прокомментировал его: «Подошел человек по имени Илья, попросил спеть свое. На мой вопрос, где его найти, ответил, что соцсети не ведет, зато наглядно показал, что такое сторителлинг». Позже Илья говорил, что у него будет фит с Федоровым «скорее всего, в начале октября» 2020-го.

Ни фита с Ellai Astro в октябре 2020-го, ни альбома в феврале 2021-го Мирон не выпустил.

Октябрь 2021-го: В городах России появились биллборды «Когда альбом»

Баннеры не имели явок и паролей, но все решили, что это Оксимирон. Решили правильно: Окси обновил аватар в соцсетях — теперь там тот же арт, что и на сайте когда-альбом.рф. Вдобавок Мирон ретвитнул свою старую запись «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока» — все стали ждать альбом Федорова 5 ноября.

1 ноября 2021-го: Мирон выпустил трек и клип «Кто убил Марка?»