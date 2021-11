Джо Дассен «Les Champs-Élysées» (1969)

Boney M. «Daddy Cool» (1979)

Тема The Beatles и СССР стала большой платформой для теорий заговора. Советские граждане послушали песню «Back in USSR» и решили, что «битлы» тайно посещали СССР. Одни утверждали, что группа давала концерт в аэропорту Внуково во время вынужденной посадки. Другие полагали, что они выступали для работников КПСС. Третьи поверили легенде, что группа однажды исполнила «Калинку» вместе с Людмилой Зыкиной в парижском ресторане. Ни одна из теорий не получила доказательств, а приезда участников The Beatles пришлось ждать до 1998 года — пока с концертом в Москву не приехал Ринго Стар. В 2003 году столицу посетил Пол Маккартни и сыграл на Красной площади для 25 тысяч человек, среди которых был и Владимир Путин.

Немудреная песня про Элис таила в себе настоящую драму для тех, кто полез переводить текст. По сюжету, герой годами был влюблен в свою соседку, но не успел признаться ей в своих чувствах — она уехала на лимузине.

Первой «Living Next Door To Alice» исполнила австралийская группа New World, но каноничной стала версия британцев Smokie, ставшая популярная в континентальной Европе и (в особенности) СССР. Smokie повезло стать условно разрешенным коллективом в Союзе благодаря относительно безобидным с точки зрения советского минкульта песням. В СССР они котировались чуть ли не на одном уровне с The Beatles: слушатели с удовольствием распевали песенку про Элис и шутили про «водки найду», имея в виду другой хит группы — «What Can I Do».

Группа пережила несколько составов (из оригинального остался лишь басист Терри Аттли), доехала до СССР на его закате в 1991 году и по сей день нередко выступает в России. Популярен здесь и бывший фронтмен Крис Норман — его сольные треки становились хитами, а еще в 1990-х он приезжал на «новогодние огоньки» и пел с Наташей Королевой.

Nazareth «Love Hurts» (1975)