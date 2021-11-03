Герой нового выпуска «Узнать за 10 секунд.Doc» — Федор Инсаров, он же Федук, один из главных поп-исполнителей последней пятилетки, автор великого альбома «Йай» и соавтор хита «Розовое Вино». Смотрим выпуск, слушаем плейлист с главными песнями из него и читаем, что Федук думает об этих треках.
Сперва — плейлист с треками из видео
А теперь — Федук!
О Децле
У меня с Децлом такая тесная связь в музыкальном плане. Я приехал из Китая [в Москву] в 2000 году в восемь лет. Мы с отцом поехали на «Горбушку» (рынок у ДК имени Горбунова в Москве, где продавалась пиратская аудио- и видеопродукция — Прим. ред.). Он покупал там стиральную машину в новую квартиру, а я пошел в отдел дисков. Я слушал тогда панк, и не знаю, почему эта пластинка привлекла мое внимание. Она называлась «Неон Рэп Микс». На обложке были Децл, Лигалайз, Шефф и т. д. Децла я слушал, мне нравилось. Я не понимал какие‑то слова и они мне казались похожими на мат. Тогда Децл был свежим дыханием. Кто‑то слушал «Касту». Но до нее мне надо было дорасти чуть-чуть
О Егоре Летове и «Короле и Шуте»
Я слушал Егора Летова все детство. У моих друзей не то что бы кровь из ушей шла, но плоховато становилось, а меня вставляло. [А что до «Короля и Шута»], то это все из лагеря пошло. Мы встречались летом. И ребята такие: «Ты «КиШа» слушаешь?» Ты такой: «КиШ», что это?». Вы обмениваетесь кассетами, дисками и потом через год ты уже прокаченный фанат [группы], и вы эти песни играете с друзьями на гитаре.
О The Offspring
[Альбом The Offspring] — вообше моя первая кассета, после «В траве сидел кузнечек» и детских песен. Это была первая музыкальная группа, которую я услышал. Я слушал новый альбом и безумно был рад: мужики уже взрослые, но очень круто тряхнули стариной.
О «Розовом Фламинго» Cream Soda
Когда вышел клип, я сильно угорел. «Чикен Карри», Cream Soda, Кукушкин — это адская смесь, добрый кринж. Это такая комбинация, когда ты культурно угораешь. Респект такому контенту! Мы сняли клип на песню «Бэнгер» с «Чикен Карри», но я понимаю, что у меня какой‑то синергии с ними нет. И это нормально. Я не хочу примерять чужие кеды. У Cream Soda с «Чикен Карри» идеальное слияние.
О венгерском рэпе
Звучит песня Hősök feat. NKS «Flashback»
Для меня это как мемас какой‑то — венгерский рэп. Если хочешь пошутить, то это смешно. Совершенно неслушабельный язык. Может быть, как русский рэп для американца или англичан Венгерский очень тяжелый язык — мы [когда я жил в Венгрии] если общались [между собой], то на русском или на английском. Жизнь в Будапеште, в Европе какого‑то тепла, добродушия добавила в мой код. А Россия меня делает более настороженным. Это наша ментальность.
О Чиф Кифе
Я не супер фанат Чиф Кифа. Он сделал в какой‑то момент революционные вещи для культуры трэпа, а потом просто остался легендой и ему не надо ничего выпускать.Это не та музыка, которую я буду слушать в свое удовольствие. Последние года два-три я вообще перестал слушать трэп. Мне сейчас нравится другая музычка, более инструментальная, теплая и живая.
О Кравце
Звучит песня Кравца и Паша Техника «Плохой»
Паша вообще меня привел в игру, как и многих. Респект Кравцу за все. Я слышал эту песню у [Кравца] в Инстаграме. Мне она показалась очень странной. При всем уважении к Пашку [Кравцову, это настоящее имя Кравца]. Это тот случай, когда рынок играет плохую шутку [с исполнителем]. Со мной тоже [так было]. У меня есть песня «Море любви». Она мне очень не нравится. Я хотел сделать какой‑то модный хаусец, а в итоге сделал просто плохой трек.
О «Казускоме»
Звучит трек «Животный Инстинкт»
Если бы мне очень нужно было придумать версию, кто это, я бы сказал, что это какой‑то невыпущенный трек Сюткина. Я не знаю почему. Такой Сюткин до того, как стал популярным. Такой музон есть всегда, но мне нравится кто‑то более спокойное. Например, Сироткин. Я его раньше не понимал, потому что не слушал. Последний альбом у него очень классный
О Славе КПСС и Замае
Эти ребята… Они очень странные, правда. Я не скажу, что они странные, потому что не от мира сего. Они, как бы это объяснить, неприкольно странные, их мысли, приколы. Короче, вообще не понял этих ребят. Мне кажется, у них какой‑то другой талант, но точно не музыка