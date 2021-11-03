Сперва — плейлист с треками из видео

А теперь — Федук!

О Децле

У меня с Децлом такая тесная связь в музыкальном плане. Я приехал из Китая [в Москву] в 2000 году в восемь лет. Мы с отцом поехали на «Горбушку» (рынок у ДК имени Горбунова в Москве, где продавалась пиратская аудио- и видеопродукция — Прим. ред.). Он покупал там стиральную машину в новую квартиру, а я пошел в отдел дисков. Я слушал тогда панк, и не знаю, почему эта пластинка привлекла мое внимание. Она называлась «Неон Рэп Микс». На обложке были Децл, Лигалайз, Шефф и т. д. Децла я слушал, мне нравилось. Я не понимал какие‑то слова и они мне казались похожими на мат. Тогда Децл был свежим дыханием. Кто‑то слушал «Касту». Но до нее мне надо было дорасти чуть-чуть

О Егоре Летове и «Короле и Шуте»

Я слушал Егора Летова все детство. У моих друзей не то что бы кровь из ушей шла, но плоховато становилось, а меня вставляло. [А что до «Короля и Шута»], то это все из лагеря пошло. Мы встречались летом. И ребята такие: «Ты «КиШа» слушаешь?» Ты такой: «КиШ», что это?». Вы обмениваетесь кассетами, дисками и потом через год ты уже прокаченный фанат [группы], и вы эти песни играете с друзьями на гитаре.

О The Offspring

[Альбом The Offspring] — вообше моя первая кассета, после «В траве сидел кузнечек» и детских песен. Это была первая музыкальная группа, которую я услышал. Я слушал новый альбом и безумно был рад: мужики уже взрослые, но очень круто тряхнули стариной.

О «Розовом Фламинго» Cream Soda

Когда вышел клип, я сильно угорел. «Чикен Карри», Cream Soda, Кукушкин — это адская смесь, добрый кринж. Это такая комбинация, когда ты культурно угораешь. Респект такому контенту! Мы сняли клип на песню «Бэнгер» с «Чикен Карри», но я понимаю, что у меня какой‑то синергии с ними нет. И это нормально. Я не хочу примерять чужие кеды. У Cream Soda с «Чикен Карри» идеальное слияние.