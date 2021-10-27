Гости нового выпуска «Узнать за 10 секунд.doc» — основатели шоу «Вписка», одного из лучших на YouTube, посвященных музыке и поп-культуре в целом. Публикуем разговор с Колей, Васей и Тимуром о том, как появилась «Вписка», а также плейлист со всеми песнями из выпуска.

Вася: Все началось с идеи Николая о том, что нужно меньше писать статей и больше делать видео. Мы шли по ночной Москве и попивали пивко. Это был год, когда Дудь стрельнул [на ютьюбе], и мы как‑то решили, вдохновившись его примером, сделать что‑то похожее. Коля говорит: «Надо залетать на ютьюб». Я говорю: «Мы трушные печатные журналисты, это низшая каста — видеоблогеры». Коля говорит: «Времена меняются, надо быть прогрессивными». Я говорю: «Ну ок: мы не должны быть похожими на Юру Дудя». Он говорит: «Как мы это сделаем?» Я говорю: «Очень просто, возьмем MTV „По домам“ и добавим немножко соуса!» Коля накидал свои референсы. Какие они были? Коля Редькин: «Пока все дома», естественно. Мы еще не стали делать всякие штуки из бутылок, но мы работаем над этим. Тима, ты научился их делать?

Коля: Челябинск [откуда родом Тимур и Вася] — столица мировой поп-культуры. И рэп-культуры. И заводской культуры. Столица Южного Урала. И если мы столица, то у нас есть столичные амбиции. Ребята пригоняли время от времени в Москву. У меня было два дивана, они там спали, и мы старались первые съемки постоянно делать друг за другом, чтобы все не затягивалось. Вася: Деньги были, но они быстро кончились, и, конечно, когда они кончились, было трудно. Я был должен долгое время. У Коли было две работы, он как‑то существовал, у Тимы были свои рекламные мутки, а я ушел со всех работ и подработок. У меня была мама и друзья, я занимал у [них]. Коля: Маме, кстати, респект! Вася: Но к 2018 году я закрыл все свои долги! Коля: Выпуск с ЛСП набрал 20 тысяч просмотров за день, медленно крутился, но потом начал набирать. Мы же не знали, как работает ютьюб, алгоритмы, какие герои будут востребованы. Вася: Я помню, когда вышел ролик с Kizaru, кто‑то во «ВКонтакте» написал: «Чуваки, у вас за неделю 600 тысяч просмотров». Понятно, что это не те цифры, которые мы набираем сегодня, но в принципе мы полетели сразу. Мне кажется, вопрос в другом: «Когда ты смог позволить себе снимать квартиру в Москве?» Это был 2019 год. Коля: Когда мы снимали Noize MC в Москве, к нам подошел чувак и говорит: «Можно сфоткаться?» А Ваня [Алексеев, он же Noize MC] по телефону говорит. Мы такие: «Сейчас освободится и сфоткается». А он такой: «Нет, с вами [хочу сфоткаться]». Мы такие: «Что?! Это так работает?» Прям заполнил тот день, прикольно было. Вася: Как мы находили героев? Мы же дружили со всеми первыми героями. Коля — с ЛСП, например. Все первые герои — это наши друзья и знакомые.

Плейлист со всеми песнями из выпуска

Коля: [Когда летишь на территорию Украины, ты] по сути просто пересекаешь две границы. Самое главное — иметь приглашение, ПЦР, быть симпатичным и благожелательным по отношению к нашим друзьям. Нет, не было [политических вопросов на границе]. Ну, спрашивали, были ли мы в Крыму? Это сейчас, когда мы прилетаем в Киев, нас погранцы уже узнают, спрашивают: «К кому прилетели?» Мы говорим: «Про Гордона!» А они такие: «Ничего себе, классно!» И обнимают нас. Киев отличный! Обожаю! Вася: В последнее время все на ютьюбе становится более профессиональным, сюда пришли большие компании. Если говорить с точки зрения качества, то ютьюб только наращивает обороты. Он стал новым телеком, там появилось некоторое количество одних и тех же лиц, которые занимаются взаимоопылением. Такой «Голубой огонек». Коля: Если ютьюб выродится и перестанет приносить нам деньги, пойдем в тикток или на онлифанс, придумаем, как это монетизировать. Вон Василий — красивый парень, будем фотки его показывать… Короче, не пропадем.