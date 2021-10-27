Впервые альбом «Не Тот Человек» я услышал не в финальном порядке, а по алфавиту. Первой шла песня «Гедонист», начинавшейся с мантры «Я в гостях пересидел, и я иду немного криво», а последней — «Природа Дарит Боль», в которой финальный рефрен повторяется под звон колоколов. Между ними — песни про одиссею, зеленый коридор, камеры и пьяное бессмертие. «Петля Пристрастия» всегда — пусть и весьма витиевато — описывали паршивую реальность вокруг. На альбоме «Не Тот Человек» резкость выведена на максимум. Такой безнадежной и отчаянной пластинки в этом году еще не выходило.

Внешне вводные те же: грустный, ритмичный пост-панк от имени человека, который осознает свою беспомощность, сообщает об этом окружающим — и, тем самым, выигрывает у самого себя. С глубоким, глухим басом, с вроде бы равнодушным голосом, сообщающим страшную правду (и в этом равнодушии максимально убедительным). Но, как и всегда у «Петли Пристрастия», важны оттенки. За 12 лет, прошедших с дебютного альбома «Всем Доволен», мир вокруг группы окончательно огрубел, ожесточился и обнажил всеобщее бессилие перед неумолимым концом. Да что мир — страна, город прописки «Петли Пристрастия» окончательно превратились в царство мрака, делающего любое бытие невыносимым (группа прочувствовала это и на себе). И музыка, и лирика группы изменились соответствующим образом.

Бесконечный алкогольный трип, как следствие окончательного отчаяния. Антиутопичный боевик «Норма», который внезапно стал описанием реальности («Всюду камеры висят, за это граждане сидят»). Тяжелейший трек «Гедонист», суть которого сводится к тому, что еще немного и все. Но в том-то и дело, что нет. «Не Тот Человек» — это портрет времени, которое никак не закончится и персоны, которая никуда не может свалить (физически или метафизически — неважно). Раньше, даже в самые печальные моменты, «Петля Пристрастия» оставляла какой‑то маленький волосяной просвет, мажорную ноту, светлую коду. Все, нет его. И не пережить девятый вал. Второй шанс — не чаще, чем в Африке снег.

В этом как раз и величие пластинки «Не Тот Человек». «Петля Пристрастия» и Илья Черепко-Самохвалов лично всегда умели фиксировать неприятную реальность и препарировать ее без дополнительных фильтров. Здесь они довели свое умение до совершенства. А рассказать спокойным голосом о том, что, возможно, и вправду будет хуже — самая сложная и самая страшная участь.