The Verve «A Man Called Sun». Неочевидная и малоизвестная ленивая психоделическая баллада ранних The Verve. Ричард Эшкрофт пока предпочитает оркестру гитарный шум, который превращается в мягкое одеяло.

Kings of Convenience «Ask for Help». Лучшая песня из последнего (на данный момент) альбома норвежского дуэта. Песня о помощи и песня-помощь, акустическая радость.

The Flaming Lips «In The Morning Of The Magicians». Образцовая психоделия от кудесников из Огайо.