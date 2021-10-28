В России грядет очередная серия нерабочих дней, в Москве, Петербурге и других регионах. — локдаун. Так как идти некуда, да и осенью вечно клонит в сон, составили для вас плейлист из 25 лучших альтернативных треков формата «релакс». То, подо что лучше всего спать и пережидать непростые дни. С описаниями!

Коротко — о каждой песне из подборки Doves «Firesuite». Инструментальное вступление к одному из лучших британских альбомов нулевых. Бывшие завсегдатаи рейвов отправляются в трогательное психоделическое путешествие на малых оборотах.

Travis «Dear Diary». Главная группа пост-брит-попа — с тончайшей исповедальной балладой. Когда песня вместо самого лучшего собеседника.

The Verve «A Man Called Sun». Неочевидная и малоизвестная ленивая психоделическая баллада ранних The Verve. Ричард Эшкрофт пока предпочитает оркестру гитарный шум, который превращается в мягкое одеяло.

Пи Джей Харви «The Garden». Напряжение в тишине — будто собирается летний дождь. Одна из самых красивых песен в истории инди-рока девяностых.

Джефф Бакли «Lilac Wine». Старенькая баллада Джеймса Шелтона из 1950-х много кому попадалась под руку — от Майли Сайрус до Дейва Гаана, — но только Джефф Бакли превратил просто хорошую поп-песню в страстную молитву. Тот же фокус в том же альбоме «Grace» он провернул с «Hallelujah», но «Lilac Wine» даже лучше.

Radiohead «How to Disappear Completely». Тягучее самовнушение под назойливый шум: «Я не здесь». Лучшим треком с экспериментального «Kid A» оказывается рок-баллада, пусть и упакованная в облако из примочек.

My Bloody Valentine «Sometimes». Хайлайт фильма «Трудности перевода». Одна из лучших вещей как MBV, так и всего шугейза в принципе. Доказательство того, что за примочками и угрюмыми лицами кроются сильнейшие чувства.

Бек «Morning». Одна из лучших вещей позднего Бека. Прекрасное напоминание о том, что ему особенно удаются красочные расфокусированные баллады.

Blur «Caramel». Вещь, которая не попала в наш постбрейкап-плейлист, а зря. Написанный после расставания Деймона Албарна с Джастин Фришманн номер, в котором он из последних сил обещает, что обязательно изменится и все будет хорошо.

Kings of Convenience «Ask for Help». Лучшая песня из последнего (на данный момент) альбома норвежского дуэта. Песня о помощи и песня-помощь, акустическая радость.

Catherine Wheel «Black Metallic». Кузен Брюса Дикинсона из Iron Maiden записал одну из лучших шугейз-баллад. 7 с лишним минут медитации под гитарный шум.

Talk Talk «April 5th». Пронзительная баллада о весне священной с лучшего альбома Talk Talk как поп-группы — и мостик к их построковой ипостаси. Марк Холлис впервые зазвучал не как несчастный поп-герой, а как утешитель из машины.

Interpol «NYC». Пол Бэнкс и товарищи посвящают этот трек родному городу. Одна из самых трогательных песен про Нью-Йорк, который только пережил самую страшную катастрофу в своей истории.

Slowdive «Souvlaki Space Station». Сомнамбулический номер от лучшей дрим-поп-группы в истории человечества. Космос, каким мы его видим из наших окон панельных домов.

The Flaming Lips «In The Morning Of The Magicians». Образцовая психоделия от кудесников из Огайо.

Lush «Monochrome». Финал лучшего альбома шугейз-квартета. Дрим-поп-баллада с рождественским настроением.

Low «Lullaby». Лучшая песня группы Low и всей медленной печальной гитарной музыки девяностых.

Bark Psychosis «Absent Friend». Песня, с которой начался пост-рок, как конкретный жанр. Одна из самых необычных баллад в истории современной музыки.

Beabadoobee «Further Away». Образцовое путешествие в рок девяностых от Беа Кристи. Одновременно одна из самых трогательных песен 2020-го.

Eels «Woman Driving, Man Sleeping». Трогательная ночная баллада от Марка Эверетта.

Хосе Гонзалес «Cycling Trivialities». Напоминание о том, что господин Гонзалес хорош, прежде всего, не уютными кафешными каверами на хиты недавнего прошлого, а вот такими щемящими оригинальными композициями.

Men I Trust «Days Go By». Канадское трио и в песнях, и в видео к ним, умело красиво романтизировать несложный быт среднестатистического жителя субурбии. Песня о том, что дни идут с красочным минималистичным соло в конце — один из лучших примеров подобного.

Ride «Catch You Dreaming». Авторы громогласных шугейз-боевиков находят нежность в душе и выдают самый трогательный номер в своей дискографии.

The Radio Dept. «Never Follow Suit». Уроженцы шведского городка Лунд — с красочным дрим-попом на слабую долю. Лучшая песня для неспешного пробуждения в выходной день, когда некуда идти, да и не особо хотелось.

Massive Attack «Protection». Заглавный трек с одного из ключевых альбомов в истории трип-хопа. Massive Attack и Трейси Торн из Everything But The Girl дарят счастье и тепло минимальными средствами.