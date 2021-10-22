Украинский исполнитель Константин Дмитриев (Constantine), выпустил новый EP «Симпатичен»: с гуттаперчевым хаус-попом, страстным вокалом и Иваном Дорном на фите и за пультом. Кажется, это одна из лучших пластинок в жанре поп, что вышли этой осенью, а песня «Неоновая ночь» — идеальный хит момента. «Афише Daily» Constantine рассказал о каждом треке.

Клип на «Неоновую ночь» вы, возможно, видели. А если нет, то бегите смотреть скорее: такого красочного поп-видео на русском в этом году еще не было

1. «Привет! Корова-парень» Вступление к ЕР, отображающее мой новый образ в ковбойской шляпе. Вестерн повсюду. А By By Duck (Василий Байдак), продемонстрировавший свою виртуозность игры на губной гармошке, просто молодец! 2. «Неоновая ночь» Обычно я работаю с моими саунд-продюсерами, ребятами, с которыми я еще с альбома «Один», я уже привык к ним. Но мне всегда хотелось поработать конкретно с Ваней [Дорном], оказаться с ним на студии, посмотреть на его рабочий процесс, показать себя и вообще познакомиться как музыкантам на практике. Мы с ним [долго] планировали вместе поработать, но никак не складывалось. И тут к нам на студию приходит Амораль — такой прикольный парниша с провинции — и говорит, что хочет издать свой альбом на «Мастерской» (лейбле Дорна. — Прим. ред.). Он поставил его Ване — там, конечно, жесткие песни, много ненормативной лексики, но все с юмором, пусть и грубовато. Среди них была «Неоновая ночь». Когда я пришел к ребятам, Ваня включил мне именно ее со словами: «В ней что‑то есть». Я сначала удивился, но, прислушавшись к тексту и мелодии, понял, что из этого трека можно сделать что‑то крутое. «Неоновая ночь» — мой первый студийный опыт с Ваней тет-а-тет, который принес массу удовольствия.



Клип на «Неоновую ночь» вы, возможно, видели. А если нет, то бегите смотреть скорее: такого красочного поп-видео на русском в этом году еще не было

Был прикольный момент: было уже поздно, где‑то час или два ночи. У нас идет поток идей, и Ваня предлагает сделать так, чтобы в конце девочка сказала: «Посмотри на эти звезды, я вижу там нас с тобой». Но на тот момент все девчонки уже ушли из мастерской, уже никого не было. И Ваня говорит: «А можешь ты сказать женским голосом?» И я ответил: «Давай попробуем». И в итоге мой голос [звучит] в конце. 3. «Симпатичен так» Тут такая история: это песня 2011 года, она была написана Дорнобандой для [певицы Светланы] Соломиной. Эта песня на Украине разошлась, играла на радио, была популярна. Но я знаю, что в Москве трек не узнают. Я ставил Ване демку «Если ты да», и в конце мы нарезали вокальные кусочки, их склеили, получился вокальный семпл. Ване он напомнил песню «Симпатичен», в которой они тоже делали вокальную нарезку. Он предложил ее переделать (права принадлежат ему) — говорит: «Сядем вместе на студии и сделаем новую аранжировку». Мы пошли на студию, Ваня переписал куплеты. Мы отталкивались от хауса 90-х и точно так же, как при работе над треком «Неоновая ночь», сидели вдвоем и сочиняли партии баса, гармонии — всю аранжировку в треке мы переписали.

Было задумано, что на всем треке мы сделаем минималистичную аранжировку, а бридж будет суперэпичный: я туда записал гитару, много бэков, перкуссии, и получилась действительно суперэпичная история. А в конце опять звучит простой хаус. Можно было эту песню спеть по-разному — с мощной подачей, — но мы решили сохранить легкость, спеть ее игриво, не напрягаясь, и все вокальные импровизации были спеты полушепотом. При этом песня не потеряла энергичность. Она качает и веселит. 4. «Мозоль» История песни следующая: Ваня в шоу [Сергея] Мезенцева напел припев — и она разошлась по интернету. Но он не чувствовал себя в ней, поэтому предложил эту песню мне. Я, конечно же, сразу согласился. (Смеется.) Ивану сложно отказать. К тому же трек классный. Я предложил ему продолжить совместную работу: вдвоем, вместе на студии, как с «Неоновой ночью» и «Симпатичен так», — мне так понравилось, что хоть весь альбом записал бы вместе. И Ване тоже понравилось. И вайб сам по себе родился. Звук европейской эстрады семидесятых чувствовался уже по припеву, по мелодии, но мы сделали это в своей интерпретации. Как мы писали куплеты: мы с Ваней после работы на студии решили посидеть, пообщаться, выпить по бокальчику, поговорить по душам, не по работе. Мы с ним всегда общались о музыке, а тут у нас настолько хорошо пошел творческий процесс и мы настолько сработались на студии, что захотелось просто пообщаться. Как будто это было новое знакомство, где мы максимально друг другу открылись. И мы друг другу излили душу, проговорили все наши недовольства и довольства, что между нами было не так, а что — круто. И я почувствовал, что в этот момент мы стали друзьями — и я взглянул на Ивана по-новому, и он увидел меня с другой стороны. И мы решили написать [текст песни] о некоторых моментах в наших спорах, в наших обидах друг на друга, хотя мы уже давно друг друга простили. Песня, конечно, не об этом, но там есть моменты из нашего прошлого совместного пути с Ваней. Изначально в конце трека был звук слива воды в унитаз — этим мы хотели показать, что все наши невзгоды, споры сейчас «смылись», мы об этом забыли и все прекрасно. Но мы в итоге решили отказаться от этой идеи, потому что она была понятна только нам и больше никому. 5. «Плохой мальчик» Танцевальный трек, саунд-продюсером которого выступил Роман Morfom. Для тех, кто любит расставаться с плохими парнями на легком позитивном вайбе! По делам этим ублюдкам! 6. «Если ты да» Композиция возвращает слушателя к классическому мне со времен альбома «Один». Саунд-продюсерами выступили я и Drizzet, ранее уже работавшие над ЕР «90» и «Поп-меньшинства, Ч.1». Также в композиции присутствует госпел-хор. 7. «Пока! Корова-парень» Это кода ЕР «Симпатичен», игра саунд-продюсеров, показывающая, как музыканты влюблены в музыку.