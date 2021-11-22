По традиции подводим музыкальные итоги прошедшей недели. В этом выпуске — куча новых альбомов, в том числе от Адели, Noize MC и группы «Влажность».

Пять альбомов

«30» Адель. Альбом о том, как повзрослеть и преодолеть не один кризис: слезливый и тягучий. Ретро-шик, ритмичный соул, баллады под рояль, госпел-хор на заднем фоне — в общем, что ждали, то и получили. «30» — это максимально консервативная пластинка в мире победившей Билли Айлиш, но тем она и хороша. Тот случай, когда задушевность и кинематографичные всполохи струнных и клавишных не звучат наигранными. Просто ей так проще. А мы поплачем.

«Flying Dream 1» Elbow. Для тех, кому мало «30», вот еще один альбом от имени (и для) тех, кто сменил не один десяток лет и пережил немало трагедий и кризисов. «Flying Dream 1» — наверное, лучшее, что Elbow записывали в последние 15 лет: набор печальных, негромких гимнов угнетенной бытом души.

«Терапия» «Влажности». Московская группа окончательно распрощалась с секс-панком, а Никита Соколов из героя-любовника превратился в рефлексирующего и растерянного паяца. «Терапия» — это 23 минуты (всего) злобы, самоистязания, усталости и полной разочарованности, озвученных грязным и спорым эмо-роком. Лучший альбом «Влажности».

«Выход в Город» Noize MC. Как шутили в пятницу, ждали камбэк Оксимирона — получили камбэк Noize MC. «Выход в Город», как выразился один из моих коллег, звучит как ведро холодной воды в лицо. Самый минорный альбом Ивана Алексеева, с песнями о всепоглощающем интернете, ревущих двадцатых, больших эмоциях и маленьких трагедиях. Плюс уже известный ремейк «Все Как У Людей» Летова, как важный гражданский манифест.

«Люто» Лютика. Александа собрала все свои последние синглы, добавила еще пару эффектных треков. На выходе: лоу-файный, тесный, суетливый, грязный альт-рок, которому охота подпевать уже со второго прослушивания. Песня «Холера» — реально чума.

«Терпение» «Спасибо». Группа Расела Рахмана как играла, так и играет яростный и заковыристый инди-рок, и слава богу. На «Терпении» звук стал поприглаженнее, музыка — интереснее, тексты — задумчивее: от терапевтической «Любовь к Себе» до «Нейтралитета», своеобразного описания жизни в России 2021 года. Из нового рок-поколения 2010-х «Спасибо» сохранились лучше многих и себе не изменили. Про «Терпение» мы еще отдельно поговорим.

«Так и Должно Быть» Terelya. Ретро-поп от московско-петербургской актрисы и исполнительницы. Такой музыки — в смысле женского попа в элегантных студийных декорациях и с земфиро-катепавловскими интонациями — никогда не бывает мало, но у Terelya есть важное преимущество в виде цепких мелодий.

«The Bridge» Стинга. Лучшая работа господина Самнера как минимум со времен «Brand New Day». Взрослый, элегантный, певучий поп-рок для всех возрастов с обязательными балладами под акустику («For Her Love») и эффектными боевиками будто бы из времен «Love Cages» («If It’s Love»).

«Time Flies» Ladyhawke. Новозеландская исполнительница Филиппа Браун, она же Ladyhawke, продолжает записывать ретро-поп, пригодный, прежде всего, для ненапряжных танцев на закате: как у Phoenix или, скажем, землячки Браун певицы Кимбры.

И еще кое‑что

Антоха МС выпустил первый сингл после того, как продюсер отобрал у него права на старые треки: трек отличный, ситуация ужасная. Новые синглы от ATL и Mnogoznaal (и там, и там, мрачный хип-хоп из нестоличных городов — все, как мы любим). Новые синглы от M’Dee и Souloud (и там, и там, утонченный, практически бруномарсовский, соул — все, как мы обожаем). Новый сингл от Гречки: танцы под гитару для больших клубов, охота такому подвывать почаще. Наша любимая группа Travis продолжает отмечать 20-летие альбома «Inivsible Band», по такому случаю отрыла свой кавер на «Killer Queen». Наша любимая калифорнийская группа Hundredth (сменившая когда‑то хардкор на мелодичный шугейз — и максимально преуспевшая в последнем) перезаписала сингл «Whatever»: в живой версии он звучит даже бодрее и сочнее, чем на альбоме: сумеречный рок-боевик про заботу о себе. Kaytranada выпустил миловидный EP дуэтов с разными приятными людьми: лучшее там — заглавный номер с H.E.R. у микрофона.

Видео недели

Хорошая киевская пост-панк-группа «Улица Восток» сделала видео на свою старую песню «Тонкая Нить»: получилась крутая лаконичная история про юность и одиночество в большом городе.

Концерт, на который стоит сходить в ближайшие дни

Если вы живете в Петербурге, то настоятельно советуем в ближайшее воскресенье посетить «Фрэш Фест», на котором будут выступать все наши любимые новички с анонимом-искусником Парнишкой во главе.