Свежий хит главной рок-группы года, новый альбом Джеймса Блейка, большой дебют ключевого битмейкера сезона и многое другое в традиционном дайджесте музыкальных новинок недели.
Начнем с Måneskin. Хотите вы или нет, итальянцы прям у нас на глазах превратились в главную рок-группу года. Какие выводы делать — о феномене самих Måneskin или о состоянии рок-музыки в 2021 году — решайте сами. Песня «Mammamia» к творчеству группы не добавляет примерно ничего. Любите? Ну, ставьте на рипит, значит. Ненавидите? Продолжайте.
Маленький ярче, что ты тут устроил? Этот риторический вопрос вы слышали часто, если включали весь русский рэп-свежак (Егор Крид — не исключение!) в 2021 году — речь идет о войс-теге битмейкера Маленький ярче. Сейчас музыкант подошел к микрофону сам. Его EP-дебют «Pur3» прямо отвечает на вопрос о том, как звучит свежащий рурэп-2021 (исходники искать где? правильно, в творчестве Playboi Carti!). Другое дело, что на фоне прочего свежайшего рурэпа он не то чтобы сильно выделяется.
GONE.Fludd возвращает ностальгию по временам своего же стремительного взлета. В 2018 году казалось, что перед нами новый большой рэпстар, катапульта на стадион. Время показало, что путь ракеты оказался более сложным и извилистым — Саша оказался смел на непопулярные решения: например, записать полный «жесткой рэпчаги» (прямая цитата) «Одиночная паническая атака» после хитового и богатого на поп-рефрены «Суперчуитс». Новый EP «Digital Fantazy» напоминает о таланте Фладды-мелодиста — кажется, что именно в этой ипостаси мы его полюбили в первую очередь.
Джеймс Блейк записал альбом самой понятной музыки в своей карьере. Когда‑то Блейка приметили как изобретателя оскелетившейся версии соула, от которого осталась лишь едва слышимая грусть и отзвуки былого грува. Сейчас об этом вспоминать не приходится. «Friends That Break Your Heart» — тоже соул, предпочитающий отвечать вызовам времени, а не потакать канонам, но богато аранжированный и выстроенный вокруг ладных и простых мелодий: они здесь — главное. Вообще, слово «богатый» хочется вспоминать часто — эти песни будто бы созданы для искусства красиво страдать на заднем сидении мерседеса S-класса. Грустить опять есть о чем: заглавие альбома прямо говорит, чему он посвящен — эрозии дружбы и тому, как ее пережить.
Новый альбом группы «Базар» — для тех, кто устал выискивать в русском рэпе то, что жанру не присуще. Дуэт использует хип-хоп как отправную точку, но лезет в не самые очевидные для жанра места — на альбоме «Dos Banditos» звучит латина, блюз и разнообразная этника. Если хотите узнать о группе побольше — читайте интервью с дуэтом «Афише Daily».