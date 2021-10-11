Начнем с Måneskin. Хотите вы или нет, итальянцы прям у нас на глазах превратились в главную рок-группу года. Какие выводы делать — о феномене самих Måneskin или о состоянии рок-музыки в 2021 году — решайте сами. Песня «Mammamia» к творчеству группы не добавляет примерно ничего. Любите? Ну, ставьте на рипит, значит. Ненавидите? Продолжайте.

Маленький ярче, что ты тут устроил? Этот риторический вопрос вы слышали часто, если включали весь русский рэп-свежак (Егор Крид — не исключение!) в 2021 году — речь идет о войс-теге битмейкера Маленький ярче. Сейчас музыкант подошел к микрофону сам. Его EP-дебют «Pur3» прямо отвечает на вопрос о том, как звучит свежащий рурэп-2021 (исходники искать где? правильно, в творчестве Playboi Carti!). Другое дело, что на фоне прочего свежайшего рурэпа он не то чтобы сильно выделяется.