Фит Little Big и Оливера Три, альбомы Tequilajazzz, RSAC и «Увулы», ипишка Сергея Сироткина и его группы и многое другое — рассказываем, что послушать на этой неделе.

Два года назад бывшие андеграунд-скитальцы RSAC нечаянно стали большими хитмейкерами: спасибо тикток-бомбе «Не мешай», спетой певицей Эллой. Затем был альбом «Фелла» (записанный с ней же), «Ургант» и выступление на премии в Кремлевском дворце. Но в прошлом году творческий союз Феликса Бондарева и Эллы драматически раскололся: певица ушла из проекта, взяв с собой других музыкантов группы. В итоге Бондарев набрал новый состав — теперь место Эллы за микрофоном заняла певица Марбл — и вернулся с альбомом «Неважно, что говорят кисы».

На первый взгляд, альбом будто бы хочет угодить слушателям RSAC разных эпох и ипостасей. Тут есть ваннаби-поп-хит «Ай стил лав ю», едкий и броский хук которого запретит здесь озвучить Роскомнадзор. Есть много спокен-ворда и речитатива от самого Бондарева: по сравнению с альбомом «Фелла» здесь он совсем не прячется за женским вокалом. Есть танцевалки в духе старого альбома «32». Но кажется, что лучшие моменты пластинки — когда за микрофон встает девушка и начинается поп-музыка.