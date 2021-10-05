Фит Little Big и Оливера Три, альбомы Tequilajazzz, RSAC и «Увулы», ипишка Сергея Сироткина и его группы и многое другое — рассказываем, что послушать на этой неделе.
Два года назад бывшие андеграунд-скитальцы RSAC нечаянно стали большими хитмейкерами: спасибо тикток-бомбе «Не мешай», спетой певицей Эллой. Затем был альбом «Фелла» (записанный с ней же), «Ургант» и выступление на премии в Кремлевском дворце. Но в прошлом году творческий союз Феликса Бондарева и Эллы драматически раскололся: певица ушла из проекта, взяв с собой других музыкантов группы. В итоге Бондарев набрал новый состав — теперь место Эллы за микрофоном заняла певица Марбл — и вернулся с альбомом «Неважно, что говорят кисы».
На первый взгляд, альбом будто бы хочет угодить слушателям RSAC разных эпох и ипостасей. Тут есть ваннаби-поп-хит «Ай стил лав ю», едкий и броский хук которого запретит здесь озвучить Роскомнадзор. Есть много спокен-ворда и речитатива от самого Бондарева: по сравнению с альбомом «Фелла» здесь он совсем не прячется за женским вокалом. Есть танцевалки в духе старого альбома «32». Но кажется, что лучшие моменты пластинки — когда за микрофон встает девушка и начинается поп-музыка.
Сергея Сироткина до сих пор не получалось ассоциировать с группой — слишком трепетно и камерно звучало его творчество. Сейчас все изменилось: звук окреп, песни осмелели — обзавелись басовитой поступью и громкими барабанами, стали подвижными. Все это Сироткину вроде бы и идет, но, с другой стороны, полюбили мы его совсем не за это, а за нежную акустику.
Ветераны альтернативного рока Tequilajazzz вернулись с первым за 12 лет неакустическим альбомом. По такому случаю Сергей Степанов пообщался с лидером группы Евгением Федоровым, а также попросил рассказать об истории всех альбомов группы, в том числе и о новом.
Еще один большой релиз недели — «Устойчивая непогода» «Увулы». Это идеальный альбом-спутник для золотой осени и неспокойных вещей, которые происходят сейчас. Подробнее об альбоме читайте в материале «Афиши Daily», где Николай Овчинников объясняет, почему его надо незамедлительно послушать, а лидер группы Алексей Августовский рассказывает историю создания пластинки.
Little Big, Томми Кэш и Оливер Три записали совместный трек. Помимо чисто индустриально-патриотической радости нельзя не приметить хищную липучесть песни. Это не всегда получается с фитами наших и не наших. Помните, как звучит совместка Тимати и Снуп Догга? Мы тоже нет. Здесь же кажется, что от трека в ближайшее время будет не спрятаться и не скрыться. Даже за рубежом.