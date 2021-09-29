В Лос-Анджелесе должно состояться очередное заседание суда по делу об опекунстве Бритни Спирс. Специально к этой дате свои фильмы о Бритни выпустили Netflix, FX совместно с Hulu и The New York Times, а также CNN. Артем Макарский посмотрел первые два, рассказывает, что можно узнать из них — и почему Бритни действительно заслуживает отмены опеки.

«Джейми непоколебимо любит Бритни и хочет для нее только лучшего. Он никогда не перестанет любить и поддерживать свою дочь», — так заканчивается комментарий адвоката-представителя Джейми Спирса сразу для двух из трех документальных фильмов о его дочери (создатели третьего, что сделал CNN, его запрашивать попросту не стали). Самый заметный из трех фильмов — как минимум потому, что доступен во всем мире, — под названием «Бритни против Спирса», снял Netflix. Самый разоблачительный, «Контролируя Бритни», — FX при участии The New York Times. Выпуск «Специального репортажа CNN» важен, пожалуй, только тем, что там дает комментарий Ронан Фэрроу, написавший в New Yorker вместе с Джиа Толентино огромный рассказ о ситуации с певицей. К тому же именно про этот фильм, кажется, говорит Бритни (или те, кто ведут ее аккаунт прямо сейчас) в посте о некой неудавшейся документалке — на это намекают строчки про «лучшие кадры с ней», так как в фильме решили показать кадры ее госпитализации. Два других фильма поступают с Бритни куда более этично — о них и хочется поговорить в первую очередь. Такое количество документалок по теме объясняется судом, который должен состояться 29 сентября — а обнародованная в этих фильмах информация одновременно и привлекала внимание общественности, и обращала внимание адвокатов певицы на то, в чем еще можно обвинить противоборствующую сторону. Важно отметить, что такие дела быстро не двигаются и сейчас все ждут лишь отмены опекунства: об ответственности за происходившее за эти тринадцать лет речь пойдет позже.

Фильмы Nettflix, FX и CNN — не первые по теме. Первым был недавний «Бритни под прицелом», который скорее пересказывал ситуацию для людей, которые ничего об этом не знали.

«Бритни против Спирса» и «Контролируя Бритни» рассказывают о ситуации по-разному, смотреть стоит оба «Бритни против Спирса» смело погружается в пучину судебных документов, в которой, конечно, находятся сенсационные вещи, добивается комментариев Сэма Латфи, бывшего менеджера Бритни, и Аднана Галиба, папарацци и ее бывшего бойфренда. У фильма, однако, есть проблема: режиссерка Эрин Ли Карр и ее соавторка, журналистка Дженни Элиску, слишком напирают на сенсационность, буквально перебирая в кадре документы: эта часть выглядит слегка наигранной и неуместной. Элиску то выступает в фильме в виде «говорящей головы», то как создательница фильма, и эта неразбериха также вызывает недоумение. Зато с архивными кадрами здесь поступают максимально этично: даже разбирая охоту папарацци на Бритни в конце нулевых, нам сознательно не показывают кадры Бритни с бритой головой. Вообще, если в февральском доке «Бритни под прицелом» на войну Бритни с таблоидами было отведено очень много времени, то здесь она служит лишь коротким прологом к масштабной истории опекунства певицы. «Контролируя Бритни» — прямое продолжение «Бритни под прицелом», которое, что иронично, стартует в там, где заканчивается «Бритни против Спирса». Если последний в основном делает упор на то, каким образом Джейми Спирс и его команда смогли добиться опекунства, то «Контролируя Бритни» рассказывает о том, из чего оно состоит, при помощи людей, находившихся не на первом плане: работника охранной фирмы, костюмерши и тур-менеджера (который, кстати, появляется и в репортаже CNN). По сравнению с «Бритни под прицелом» это фильм куда более строгий, спокойный, с удачно взятой интонацией: многие вещи нам дают лишь текстом на экране, но уже они достаточно красноречивы. «Бритни против Спирса», как это сейчас часто бывает в документалистике, показывает методы, которыми была сделана съемка, но «Контролируя Бритни» делает то же самое аккуратнее и не заостряет на этом внимание, лишь иногда оставляя в кадре микрофон или камеру. Тем не менее не так уж и важно, какой из фильмов лучше с точки зрения документалистики: оба они довольно познавательные и подходят к истории Бритни с разных углов, поэтому смотреть стоит и тот, и другой. Бритни поставили диагноз, чтобы опекунство вступило в силу В «Бритни против Спирса» рассказывается о малоизвестном факте: оказывается, когда тебе предлагают опекунство, у тебя есть пять дней, чтобы его оспорить. Семья Спирс не доверяла ее менеджеру Сэму Латфи, поскольку считала его опасным для Бритни и обвиняла его в том, что он давал ей наркотики. Сам менеджер отрицает это в «Бритни против Спирса» и профайле New Yorker. Чтобы увеличить шансы на опекунство, после медицинского осмотра ей поставили диагноз «деменция», в случае которого правило пяти дней попросту не учитывается. Доктор, Джеймс Эдвард Спар, установивший диагноз, появляется в фильме — но узнав, что с ним хотят поговорить о Бритни, отказывается от любых комментариев, касающихся ее лично. В фильме четко говорится, что врачи на бумаге признали певицу недееспособной, благодаря чему Джейми Спирс смог предендовать на опекунство.

Однако «недуг» певицы не помешал опекунам отправлять ее в тур или на запись альбома.

Бритни пыталась рассказать о своем состоянии на телевидении Эндрю Галлери, оператор фильма MTV «Бритни: под запись» рассказал в «Бритни против Спирса» о том, что во время съемок они сдружились и что в 2009 году она попросила его зачитать на телевидении вслух письмо о своем состоянии. В этом письме она рассказывала, что развестись с бывшим мужем Кевином Федерлайном ее уговорили адвокаты, потому что он и сам пытался подавать на развод, что ей затыкают рот и угрожают отнять детей. Кроме того, Спирс просила проявить к ней немного уважения. Галлери решил подождать немного времени, поскольку знал, что Бритни бывает импульсивна. А через пару дней ему позвонили адвокаты певицы и запретили ему публично читать это письмо. Бритни пыталась добиться смены адвоката Дженни Элиску в «Бритни против Спирса» не только «говорящая голова» и создательница фильма, но и полноправная участница событий. В определенный момент фильма выясняется, что Элиску поддерживала контакт с Латфи, который, в свою очередь, вместе с Галибом пытался помочь Бритни в 2011 году. Поскольку в отношении их обоих действовал судебный запрет на приближение к ней, то Элиску смогла передать Бритни документы на подпись в туалете гостиницы. В документе, с содержанием которого Бритни успела ознакомиться, было ее прошение о смене адвоката, поскольку назначенный ей судом Сэмюэль Ингем-третий ее не устраивал. Как сообщается, сторона защиты Джеймса Спирса попросту поставила под сомнение реальность подписи Бритни — и эту историю удалось замять. Джеймс Спирс не единственный, кто зарабатывает на Бритни В «Бритни против Спирса» говорится о еще одной менеджерке певицы — Лу Тейлор, — но верная ассистенка Спирс Фелиция Калотта предпочитает ее не комментировать, говоря «она меня сожрет и выплюнет». Куда больше о ней и ее компании Tri Star рассказывается в «Контролируя Бритни» — впервые появившись в публичном поле как женщина, защищающая Джейми и Линн Спирс. Ее компания получала 5% от любых сделок Бритни, но в фильме говорят о том, что еще ближе к Бритни была другая сотрудница Tri Star, Робин Гринхилл: никто не знал, чем конкретно она занимается, однако она постоянно следила за певицей и дома, и в туре, а в принятии решений за Бритни были ответственны только она и отец певицы. Самое время напомнить, что подразумевается под опекунством Бритни, благо об этом коротко рассказывают в обоих фильмах.

Джейми мог приходить в дом Бритни и выгнать любого, кто там находился, на ее имя могли создаваться целые фирмы, певице нужно было спрашивать разрешения, чтобы получить деньги или прокатиться на машине, ее кредитку опекуны могли отменить в любой момент, а также с согласия ее врачей могли попросить певицу сделать что угодно в профессиональном плане.

Кроме того, Бритни не могла забеременеть, поскольку ей поставили внутриматочную спираль, а всех ее парней проверяли заранее. Жизнь Бритни полностью контролируется В опекунстве официально оговорено, что певица находится под охраной день и ночь, однако главная сенсация «Контролируя Бритни» в том, насколько далеко зашел в желании контроля бывший глава ее охраны Эдан Йемини. Об этом рассказывает бывший сотрудник Black Box — фирмы Йемини — Алекс Власов: не зная, как бы поставить на ее айфон подслушивающее устройство, они просто купили айпад и подключились к iCloud певицы; на устройство дублировались все ее сообщения, звонки, заметки и история браузера. Кроме того, Власов говорит о находящемся в его руках жестком диске с записями из спальни певицы — Йемини поставил там жучок, который постоянно записывал происходящее. Адвокат Бритни Мэттью Розенгарт уже сообщил, что будет проверять эти факты, сказав, что Спирс перешли черту: скорее всего, дело дойдет до суда. Йемини пока далеко не прячется — прямо сейчас он работает на семейство Кардашьян. От Бритни отлучали тех, кому она могла симпатизировать Фелиция Калотта, приглядывавшая еще за маленькой Бритни в Нью-Йорке в начале ее карьеры, и участвующая во всех трех фильмах о состоянии певицы, рассказала, как ей запретили общаться со Спирс во время тура «Circus». Джейми Спирс сказал ей, что Бритни больше не хочет ее видеть и в европейский тур отправится без нее, а Робин Гринхилл сообщила ей, что Бритни бы так никогда не сказала. В итоге Калотта договорилась просто не попадаться певице на глаза. После последнего концерта тура Спирс случайно встретилась с ней, обрадовалась ей и обняла — в фильме подразумевается, что Спирс и его помощники попросту отстраняли неугодных им людей, сделав вид, что Бритни ими недовольна. На что‑то похожее намекают и в «Бритни против Спирса», рассказывая о ее помолвке с Джейсоном Александром — он стал соопекуном певицы, из‑за чего, как говорят в фильме, «опекунство стало трещать по швам», поскольку он хотел ей дать больше свободы. Это было в 2011 году — но ситуация стала кардинально меняться только сейчас.