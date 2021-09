В Лос-Анджелесе должно состояться очередное заседание суда по делу об опекунстве Бритни Спирс. Специально к этой дате свои фильмы о Бритни выпустили Netflix, FX совместно с Hulu и The New York Times, а также CNN. Артем Макарский посмотрел первые два, рассказывает, что можно узнать из них — и почему Бритни действительно заслуживает отмены опеки.

«Джейми непоколебимо любит Бритни и хочет для нее только лучшего. Он никогда не перестанет любить и поддерживать свою дочь», — так заканчивается комментарий адвоката-представителя Джейми Спирса сразу для двух из трех документальных фильмов о его дочери (создатели третьего, что сделал CNN, его запрашивать попросту не стали).

Самый заметный из трех фильмов — как минимум потому, что доступен во всем мире, — под названием «Бритни против Спирса», снял Netflix. Самый разоблачительный, «Контролируя Бритни», — FX при участии The New York Times. Выпуск «Специального репортажа CNN» важен, пожалуй, только тем, что там дает комментарий Ронан Фэрроу, написавший в New Yorker вместе с Джиа Толентино огромный рассказ о ситуации с певицей. К тому же именно про этот фильм, кажется, говорит Бритни (или те, кто ведут ее аккаунт прямо сейчас) в посте о некой неудавшейся документалке — на это намекают строчки про «лучшие кадры с ней», так как в фильме решили показать кадры ее госпитализации. Два других фильма поступают с Бритни куда более этично — о них и хочется поговорить в первую очередь.

Такое количество документалок по теме объясняется судом, который должен состояться 29 сентября — а обнародованная в этих фильмах информация одновременно и привлекала внимание общественности, и обращала внимание адвокатов певицы на то, в чем еще можно обвинить противоборствующую сторону. Важно отметить, что такие дела быстро не двигаются и сейчас все ждут лишь отмены опекунства: об ответственности за происходившее за эти тринадцать лет речь пойдет позже.