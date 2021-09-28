По традиции подводим итоги прошедшей недели в музыке. В этот раз — много Coldplay (а будет еще больше, потерпите), новый трек «Увулы», хорошие альбомы «Курары» и Натали Имбрульи и многое другое.

Группа Coldplay постепенно превращается в аттракцион по борьбе за все хорошее против всего плохого — и оттого выглядит все более мерзко (хотя, возможно, в нас говорит нежная любовь к их дискографии). Дуэт с BTS ужасен не фактом записи с кей-поп-героями (непонятно, что в этом ужасного), а тем, что в нем использованы все стандарты таких записей, которые опостылели, еще когда Крис Мартин и Ко впервые отправились на танцпол в компании Авичи: восторженный танцевальный поп в худших традициях Макса Мартина.

Другой дуэт, который Coldplay удался куда лучше, — выступление с Билли Айлиш и ее братом Финнеасом на акции Global Citizen. Его и посмотрите.

Группа «Увула» вернулась. 1 октября петербургский инди-квинтет выпустит новый альбом «Устойчивая непогода», а пока можно послушать трек «Увидел другой» — по-скандинавски нежное, по-петербургски пасмурное сочинение о расставании. Другие песни, скорее всего, будут пободрее (часть названий уже фигурировала на недавних концертах группы). Натали Имбрулья вернулась. И ее новый альбом «Firebird» — настоящий поп-праздник. Старорежимная, преимущественно живая, преимущественно игнорирующая тренды музыка для тех, кто многое видел и не хочет спешить. 14 нежнейших песен в диапазоне от игривого диско до космического размаха заключительной баллады, от поп-рока прямиком из девяностых «River» до милейшей духоподъемной «Change of Heart». Удивительной красоты альбом, каких сейчас не бывает.