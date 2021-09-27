Everthe8, исполнитель нестыдного и стильного рэпа на английском, недавно выпустил новый альбом «Extra Boy», а также попал в программу Radar от Spotify. Специально для «Афиши Daily» артист подготовил плейлист песен, которые он любит слушать в самолете.

Kendrick Lamar «Hol’ Up»

Так уж вышло, что этот плейлист я составляю в самолете. Кендрик говорит, что написал этот куплет, находясь в полете. Пожалуй, когда закончу, тоже накидаю пару строчек! Damian Marley, Nas «Road to Zion»

Помню, как этот трек гулял по болванкам и жестким дискам в далеком 2006 году. Он и сейчас звучит как надо! Mac Miller «Under the Weather»

Эта песня придавала мне сил, когда я закрывал долги по учебе. Сейчас долгов нету, но, когда завал, трек помогает разгрузиться. Frank Ocean «Lost»

Фрэнк Оушен, живая классика. Классный саундтрек для путешествия по аэропорту. Earl Sweatshirt «Azucar»

«Some Rap Song» — наверное, самый любимый альбом Эрла. Когда звучит этот семпл, хочется пойти в кабину пилота и попросить его, чтобы поддал мощностей. Dreamville, Earthgang, J.Cole, Smino, Saba «Sacrifices»

Johnny Venus выдал один из лучших куплетов на всей пластинке. Smino, Saba, Earthgang, J.Cole — да тут просто праздник какой‑то! Можно посидеть и поразмышлять, глядя в иллюминатор. ScHoolboy Q «Gangsta in Designer»

Школьник 2012 года особенно хорош. В семпле есть магия! SiR, Kadhja Bonet «New Sky»

Наблюдать за облаками под этот трек — отдельный вид удовольствия. Вообще «Chasing Summer» — отличная пластинка, всем рекомендую. J.Cole «Love Yourz»

Это пианино всегда вселяет в меня тоску, но светлую. Хорошая новость в том, что ты проделал долгий путь, плохая — в том, что ты пошел не той дорогой. Future «Mask Off»

Без этого трека самолеты не летают. 2Pac «Str8 Ballin'»

Cемпл Bootsy Collins и голос 2Pac — гимн хасла, как по мне. I would share the definition of ballin' with you white folks. The Notorious B.I.G. «Everyday Struggle»

Шедевр, и точка. Долгие годы не мог понять, в чем кроется магия этого трека, а сейчас понял, что не нужно ничего разбирать. Everthe8 «Run»

Огромная честь поместить свой трек среди таких имен. Еще раз переслушал, будто байопик про себя посмотрел. Al Green «Love and Happiness»

Счастье есть, нужно только прислушаться. Я однажды засемплил этот трек, угадайте какой! Kanye West «Can’t Tell Me Nothing»

Куда же без живого бога на земле, мистер West? Могут ли они упрекнуть нас хоть в чем‑нибудь? Конечно же, нет.