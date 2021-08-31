Новый Канье, индастриал от Холзи, Кендрик подал голос впервые за три года (спасибо его брату!) и другие новинки — в последнем музыкальном дайджесте этого лета.

Главное событие недели: Канье выпустил альбом. Эпопея с «Donda» окончена? Конечно же, нет — сразу после выхода Канье заявил, что Universal выпустил альбом без его согласия, Soulja Boy рассказал, что его куплет оказался жестко урезан, а «Jail pt 2» появилась на стримингах уже после самого альбома (как уверяет Канье, не в желаемом виде). Не удивимся, если «Donda» уже через месяц будет существовать в измененном виде — или не существовать вообще. Пока этого не случилось, мы написали коллективную рецензию на новый альбом.

Холзи записала один из самых необычных поп-альбомов в этом году. Достаточно было позвать на продакшен Трента Резнора и Аттикуса Росса из Nine Inch Nails, как рафинированный поп преобразился в шипящую смесь из постиндастриала, альтернативного рока и режущих клавишных, которые эти двое используют в киносаундтреках. Но в первую очередь это личная история Эшли о беременности, которую она частично воспринимает как хоррор — в том числе из‑за реакции окружающих и перемен, которые испытывает женский организм.



Самый известный участник Griselda, Westside Gunn выпустил восьмую часть саги альбомов с заголовком «Hitler Wears Hermes 8: Sincerely Adolf». Это психоделический гангста-рэп с заниженным темпом, в котором важны не только пережатый кассетный звук и джазовые семплы, но и байки от 39-летнего рэпера.

Голос Кендрика Ламара прозвучал впервые за три года в треке его кузена по имени Baby Keem. Это первая большая работа организации pgLang, основанной Ламаром и его менеджером и режиссером Дейвом Фри — вероятно, именно тут Кендрик будет выпускать свою музыку, когда покинет стены TDE. Сингл «family ties» — агрессивная трэп-визитка с несколькими сменами бита и очень стильным визуалом.