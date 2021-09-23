Завтра «Афиша Daily» будет отмечать 30-летие «Nevermind» и вообще вспоминать 1991 год, который изменил расклад сил в рок- и поп-музыке. В качестве маленького предисловия — плейлист из песен, вышедших в том году и в какой‑то мере определивших звучание музыки на 10 лет вперед.