Завтра «Афиша Daily» будет отмечать 30-летие «Nevermind» и вообще вспоминать 1991 год, который изменил расклад сил в рок- и поп-музыке. В качестве маленького предисловия — плейлист из песен, вышедших в том году и в какой‑то мере определивших звучание музыки на 10 лет вперед.
В плейлист попали треки, которые вышли синглами в 1991 году, либо вошли в альбомы в 1991 году (не сборники и не лайвы).
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