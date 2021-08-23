Исполнитель трепетно-романтических песен, белорусский фрешмен Nikitata оккупировал тикток и Reels, пошел штурмовать чарты и стал участником программы Radar от Spotify. Специально для «Афиши Daily» он подготовил плейлист с любимой музыкой, где нашлось место и Эду Ширану, и группе Bring Me the Horizon.

Charlie Puth «Slow It Down»

Всегда в музыке интуитивно и на уровне эмоций тянуло к музыкантам, которые продюсируют себя сами — начиная от набросков текста и вокальной мелодии под инструмент, заканчивая сведением и мастерингом. Яркий пример — Чарли Пут. Человек, который чувствует и делает музыку настолько круто, что от любого его трека или сниппета в инстаграме меня бросает в дрожь. К такому музыкальному уровню я стремлюсь, и если бы вдруг мне предложили сделать фит с любым западным исполнителем, вы знаете, чье имя я назову без всяких раздумий. Justin Bieber «Company»

Трек с альбома «Purpose», который давал мне повод и мотивацию вставать каждое утро перед колледжем. Я без шуток каждое утро включал клип на этот трек, слушал и смотрел его по два раза и чувствовал себя победителем этой жизни. Есть что‑то необъяснимо сильное и магическое в этом треке. Bazzi «Star»

Все знают его еще с трека «Mine». Музыкант, чей голос хочется слушать 24/7. Конкретно в треке «Star» можно услышать минимализм в аранжировке куплета («ударка» и семпл), которую Bazzi раскрашивает своей вокальной мелодией. И как раз самая главная и цепляющая его фишка — это вокальные мелодии, насколько фирмово и гармонично они ложатся на все его треки. Мой вокальный идол! Bring Me the Horizon «Drown»

Песня, которую я с друзьями не пою, а ору на тусовке, потому что это эмоции и по-другому не получится. По моим трекам не поймешь, что я вдохновляюсь тяжелой музыкой, но это так. Спасибо «брингам» за то, что с каждым годом продолжают удивлять больше и больше. Ed Sheeran «Perfect»

Отдельная любовь к этому музыканту еще с первого курса колледжа. Просто парень с гитарой, просто стадионы и миллионы поклонников. Пример того, как можно писать красивые цепляющие вещи и быть номером один во всех чартах. Песня «Perfect» показывает, что в простоте и легкости кроется гениальность автора. Спой его любой девочке на гитаре, через неделю сыграете свадьбу. Joji «Tick Tock»

Музыка Joji — как отдельный вид искусства. Многие знают его еще со времен «Pink Guy». И в голове не укладывается до сих пор, как парень с ютьюба с такими бешеными угарными видео начал карьеру серьезного артиста и пишет такую замечательную и мелодичную музыку. Трек «Tick Tock» не нужно описывать, его просто надо включить и услышать все самому. The Rolling Stones «Tumbling Dice»

Все началось с просмотра документального фильма про группу. Когда я увидел Мика Джаггера на сцене, я поплыл. Его харизма, голос, движения. И он до сих пор дает жару в свои 78. Музыка, передающая бешеную энергетику. «Tumbling Dice» — эмоции и взрыв. Песня, под которую хочется двигаться и танцевать: нелепо, как школьник на своей первой дискотеке, зато искренне. Whitesnake «Is This Love»

Да, я огромный фанат хард-рока и глэм-метала. Когда услышал голос Ковердейла, душа будто вывернулась наизнанку. Настолько музыканты варятся в своем стиле и любят свою музыку, что почти каждая песня находит свое место в сердцах миллионов. «Is This Love» — баллада, под которую я плакал много раз, находясь в трудных эмоциональных состояниях. Это чистые эмоции, которые почувствует каждый, слушая ее. Def Leppard «Hysteria»

Песня и группа, которые останутся со мной до конца. Эта была любовь с первого прослушивания, когда папа показал мне ее примерно восемь лет назад. Я слушаю ее каждый раз как первый. С треком «Hysteria» я прошел через множество этапов своей жизни и по-прежнему чувствую свободу и легкость, когда слушаю ее. Подсадил на нее много друзей и знакомых. Будьте готовы: когда начнем общаться с вами, я сделаю все, чтобы она попала в ваш плейлист. Ляпис Трубецкой «Раинька»

Очень разнообразный у меня вкус, но как есть — так есть. Группа из моей родной Беларуси. Настолько искренней и душевной группы на русском языке я не слышал. Спасибо ребятам за альбомы, хиты, на которых мы выросли.