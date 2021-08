В этом году исполнилось 30 лет первой пластинке Massive Attack «Blue Lines» — одному из самых совершенных и влиятельных дебютов в истории популярной музыки. Заждавшись очередного альбома отцов бристольского саунда, Сергей Степанов составил субъективный топ предыдущих — от худшего к лучшему.

«100th Window», 2003 год

Наименее убедительная из студийных записей Massive Attack сделала бы честь подавляющему большинству их современников и соседей по магазинным разделам «даунтемпо». Но, как строго и справедливо заметил в рецензии на другую их пластинку бывший главред «Афиши» Юрий Сапрыкин, Massive Attack — это все-таки не Morcheeba какая‑нибудь . Бессменный идеолог группы Роберт 3D Дель Ная славится немилосердной самоцензурой, из‑за которой альбомы Massive Attack додумываются, перезаписываются, отправляются в стол и стираются с жестких дисков. Обратная сторона этой медали и очевидная проблема «100th Window» в том, что 3D тут сам себе режиссер, монтажер, оператор и художник-постановщик.

Рекламируйся пластинка как сольная запись 3D, все было бы куда проще.

Фактический распад группы, к которому привели уход Эндрю Mushroom Ваулса и временное бездействие Гранта Daddy G Маршалла, 3D лишь отчасти компенсировал коллаборациями с Шинейд О’Коннор и обычным подозреваемым Хорасом Энди. Основным студийным напарником Роберта стал электронщик Нил Дэвидж, и вместе их потянуло куда‑то в область прикладной музыки. На смену семплам и гитарам пришли холодное минимал-техно и совсем уж ледяной эмбиент — даже без учета финального, без малого 20-минутного трека в двух частях альбом кажется монотонным и затянутым. Здесь есть отличные песни (нашептанная 3D «Future Proof» или спетая О’Коннор «Special Cases»), но подаваемые пластинкой признаки жизни задавливает бездушность его второй, упивающейся собственной мизантропией половины . «Heligoland», 2010 год

Характерно, что, даже работая над своим единственным вторичным альбомом, Massive Attack предвосхитили modus operandi, который вскоре освоят все, кому не лень и позволяет статус, от Daft Punk до Gorillaz: набрать кучу звезд на одну запись . Основатель последних Деймон Албарн, у которого было камео и на «100th Window», стал одним из грозной дюжины поучаствовавших в записи «Heligoland» именитых гостей, но самый важный из кадровых вопросов решило — если не по существу, то номинально — возвращение Маршалла. После семи лет молчания и досужих разговоров о новом альбоме под рабочим названием «Weather Underground» Massive Attack — не ширма для сольной карьеры 3D, а боеспособная творческая единица. С дежурным блеском они показали, кто в лесу хозяин.

Пятому и все еще последнему студийному альбому Massive Attack далеко до реноме хрестоматийного, но только потому, что занимаются тут бристольцы преимущественно повторением пройденного.

В том числе пройденного другими: великий ямайский дед Хорас Энди переиначил собственную старую вещь, а сочиненная в соавторстве с Албарном «Saturday Come Slow» звучит как би-сайд поздних Blur. Помимо них, тут играют и поют Мартина Топли-Берд, солист Elbow Гай Гарви, люди из Portishead, TV on the Radio и Unkle, но главные поводы для оптимизма — это записанные без участия посторонних (Энди — не в счет) «Splitting the Atom» и «Atlas Air». И, конечно, «Paradise Circus» — растиражированная благодаря телевизионному «Лютеру» и танцевальному ремиксу Ги Боратто «Teardrop 2.0». «Protection», 1994 год

Все три альбома, выпущенных Massive Attack в прошлом веке, традиционно украшают не только их дискографию или трип-хоповый канон, но и любой уважающий себя рейтинг главных записей девяностых. И если с «Protection» это случается реже, чем с «Blue Lines» или «Mezzanine», то это проблема составителей этих рейтингов. Проблема, справедливости ради, легитимная: выйдя между двумя альбомами, законно слывущими непререкаемой классикой, вторая пластинка Massive Attack на их фоне — запись не менее эталонная, но едва ли революционная . За несколько недель до «Protection» вышел «Dummy» Portishead, через несколько месяцев после — «Maxinquaye» Трики. А сформулировавшие основные мысли бристольского саунда Massive Attack занялись тем временем своим собственным.

Не утратив интереса к архивной (фанк и соул, даб и регги) музыке, группа заметно расширила диапазон.

На альбоме нашлось место и для серийных номинантов на «Грэмми» Нелли Хупера со Спайком Стентом, и для композитора Крейга Армстронга. Последний в ответе за появившиеся в репертуаре Massive Attack струнные аранжировки, первые двое — за более современное звучание пластинки. Можно сказать, что «Protection» повысил ставки, став шаблоном не для одного трип-хопа, а для всей популярной во второй половине 1990-х поп-музыки во главе со всегда чуткой к трендам Мадонной (помимо прочего, записавшей с MA кавер-версию «I Want You» Марвина Гея). А можно тихо восхищаться лучшими из здешних треков — вроде титульного с участницей Everything but the Girl Трейси Торн или «Karmacoma» со вскоре покинувшим группу Трики. «Blue Lines», 1991 год

Трики числился в оригинальном составе Massive Attack — группы, вышедшей из активной в восьмидесятые группировки The Wild Bunch сборища диджеев, рэперов и других творческих людей щедрого на таковых Бристоля. Через несколько лет их всех назовут первопроходцами трип-хопа, а тогда они следовали первому совету всякому начинающему автору и занимались тем, в чем разбирались лучше других: брали чужую музыку и делали ее своей. Делали они это из‑под палки — отдавших группе под студию одну из собственных спален певицы Нене Черри и продюсера Кэмерона МакВея (они же — будущие родители поп-звезды Мейбел). Черри к тому моменту уже прославилась, убедилась в сочинительских способностях 3D (ставшего соавтором ее сингла «Manchild») и в итоге обеспечила Massive Attack не только условия для работы, но и контракт с рекорд-лейблом. Выйдя 30 лет назад, дебютный альбом Massive Attack произвел не моментальный, но фурор. Наворовав семплов у великих соул-певцов и выдающихся джазовых барабанщиков, самопровозглашенная «кучка ленивых ******** [бездельников]» не забыла и о своем недавнем прошлом неусидчивой «саунд-системы», сделав мощный акцент на дабовый ритм и рэп-речитативы.

Результат — на удивление прочный и, как выяснилось, революционный сплав хип-хопа и электроники, в конкретных первоисточниках которого можно копаться до бесконечности.

Много лет спустя использованные Massive Attack семплы будут изданы на сборнике «Protected», и окажется, что материализованные ими идеи лежали на поверхности десятилетиями. Но в том и величие «Blue Lines»: в гениальных песнях вроде «Safe from Harm» или «Unfinished Sympathy» идеально уживаются и старые мелодии, и новое звучание, а уж поющая в них Шара Нельсон — это что‑то из области божественного вмешательства. «Mezzanine», 1998 год

Пожалуй, единственное, что можно предъявить дебютному альбому Massive Attack, — это издержки его вездесущести. К началу нулевых звучание «Blue Lines» стало общим местом и разошлось на более или менее постыдные подвиды под ярлыками вроде coffee table music. Что ж, на чужой кризис идей ужавшиеся до трио бристольцы ответили со свойственной им элегантностью — своим последним и самым неотразимым шедевром, который можно считать кульминацией трип-хопа, а можно — последним гвоздем в крышку его гроба. В то время как популярнейшие рок-группы 1990-х, от U2 до The Smashing Pumpkins, дружно подались в электронику, Massive Attack поплыли против течения, взяв за ориентир постпанк с нью-вейвом. После долгих споров и бесконечного кромсания уже вроде бы готовых песен группа разродилась «Mezzanine» — альбомом-монолитом, где ревут гитары и грохочут барабаны (немудрено, что он и по сей день грандиозно звучит живьем), а семплы надерганы не у Эла Грина с Джеймсом Брауном, а у The Velvet Underground c The Cure.

Работая в загодя определенной музыкантами системе координат (тревога, беспокойство, паранойя), «Mezzanine» попал в нерв поколения и стал самой мрачной пластинкой, когда‑либо возглавлявшей британский альбомный чарт.

Но даже на ней нашлось место для нежности и незамутненной, дистиллированной красоты: с угрюмыми «Risingson» и «Interia Creeps» соседствует написанная под впечатлением от смерти Джеффа Бакли и спетая ангельским голосом Лиз Фрейзер «Teardrop». Ее, как известно, хотела спеть Мадонна, решительным отказом которой Massive Attack сказали даже больше, чем общей беспросветностью «Mezzanine». Это альбом-памятник, альбом-похороны, альбом-иллюстрация гоголевского «Я тебя породил, я тебя и убью», альбом, чья намекающая на новый миллениум монументальность вполне сродни эффекту, произведенному годом ранее «OK Computer» Radiohead. Фрейзер впоследствии будет петь с Massive Attack не только «Teardrop», но и «Печаль моя светла» Янки Дягилевой, а ничего хотя бы отдаленно похожего на «Mezzanine» не сделали с тех пор ни MA, ни кто‑либо еще.