5 августа ряд перформеров и художников опубликовал открытое письмо с призывом молодым артистам отказаться от участия в перформансе «O» режиссера Максима Диденко и хореографа Ильи Оши 15 августа в клубе Mutabor из‑за неоплачиваемой работы. «Афиша Daily» кратко рассказывает, что происходит, и публикует ответ организаторов на претензии.
Что произошло?
Креативное агентство Sila Sveta, Stereotactic, а также фестиваль Outline устроили открытый конкурс, чтобы набрать артистов для участия в в перформансе «O» театрального режиссера Максима Диденко и хореографа Ильи Оши, который должен состояться 15 августа в московском «Мутаборе». Организаторы подчеркнули: оплаты за суточные репетиции и участие в перфомансе для артистов не будет, вместо этого им выдадут «проходку» на шоу, напитки (чай, кофе, воду) и бесплатные трансферы домой после репетиции и события.
Условия конкурса привлекли внимание художниц Кати Волковой и Кати Бондарь: они раскритиковали организаторов оупенколла в соцсетях и спровоцировали жаркое обсуждение темы. 5 августа от лица группы художников и перформеров было опубликовано открытое письмо с призывом молодым артистам не участвовать в конкурсе.
Чем конкурс возмутил художников?
В письме говорится, что работа перформеров, как и любой труд, должна быть оплачена. «Обесценивание труда перформеров создает образ и жизни в перформанса как чего‑то незначительного и доступного», — подчеркивают авторы петиции. По их словам, неоплаченная работа перформеров создает иллюзию того, что их труд не требует специаьных навыков, и его может выполнять кто угодно. Авторы письма заявляют, что перформер — это универсальный артист, который должен быть готов работать с любым материалом и задумкой автора, и для приобретения этих навыков он должен инвестировать свое время, средства и силы.
Художники призывают Outline, Sila Sveta, Stereotactic и режиссера Максима Диденко пересмотреть политику оплаты работы перформеров и найти способ оплатить их труд. В письме авторы назвали минимальный размер оплаты труда перформеров: одна тысяча рублей за репетиционный час и 6 тысяч рублей за выступление.
Основатель BeGroup, маркетолог Сергей Ляшенко вспомнил день отмены фестиваля Outline и поддержку посетителей, не сдававших билеты и писавших посты поддержки события и организаторов в соцсетях. По его словам, неоплата труда участников перфоманса в «Мутаборе» — это «неуважение чужого труда, и времени», при том что это направлено на «коммерциализацию проекта».
Танцовщица и основательница «Мастерской Танец» Алена Папина раскритиковала организаторов за «стерильный глянец» в тоне поста с оупен-коллом. «Хотите набрать бесплатный труд за опыт — формулируйте с меньшим гонором», — сказала она.
Что говорят организаторы перфоманса?
Основательница Outline Наташа Абель в комментарии «Афише Daily» заявила, что «Все наши компании (Stereotactic, Sila Sveta, Mutabor) всегда платят хуоджникам, перформерам и тд. В истории Мутабора этот раз — первый, когда объявлен волонтерский опен кол среди перформеров. Все перформансы, которые до этого проходили в Мутаборе за 2,5 года всегда оплачивались по достойным ставкам, выше тех что указаны в письме обращении» По словам Абель случай с «О» особый: «требуется большое количество участников и сам ивент масштабный и перформанс выходит за привычные рамки мероприятий, которые проводятся в клубе. И в дальнейшем мы собираемся продолжать в том же духе — платить перформерам за все мероприятия, но при этом хотим оставить возможность в случае особых событий например раз в год объявлять волонтерские созывы»
Также Организаторы перформанса «О» специально для «Афиши Daily» ответили на претензии художников и перформеров. Мы публикуем текст ответа без сокращений:
«Мы полностью согласны с тем, что всякий труд должен быть оплачен. Многие годы наши компании создают проекты вместе с художниками, музыкантами, дизайнерами и другими представителями творческих профессий, чья работа оплачивается. Мы очень уважаем профессию перформеров и понимаем, что она требует особых навыков, времени, вовлеченности и стойкости.
Мы считаем, что стремление к справедливой оплате труда не должно закрывать возможности волонтерского участия в проектах, чьи ценности разделяют приглашенные люди. Участие волонтеров в работе над фестивалями и вечеринками, которые получают за это билеты для себя и своих товарищей, — органичная часть рейв-культуры.
В основе прошлых событий фестиваля Outline лежат не деньги, а вера в него огромного количества людей и коллективные усилия художников, декораторов, музыкантов, продюсеров, монтажников и других членов команды, работавших без гонорара.
Культурная экономика сегодня развивается благодаря всевозможным фондам и грантам, обеспечивающих оплатой художников, режиссеров, кураторов, актеров и др. Однако в отличие от современного театра и искусства, рейв принято понимать в рамках индустрии развлечений, а не как часть культуры, которую в нашей стране финансирует в первую очередь государство. Рейв, существующий как коллективное действие и возникший как попытка альтернативной формы социальной организации, живет за счет поддержки людей и участия спонсоров, которые при этом не спасают промоутеров от убытков, да и сама эта деятельность несет не только коммерческие риски.
Нам бы хотелось, чтобы художественное сообщество учитывало особенности функционирования фестивального движения в России и чтобы Outline воспринимался как акт культуры, а не только как коммерческое развлекательное событие. Для его проведения объединились три команды, которые не преследуют финансовой выгоды, — мы в первую очередь хотим сделать выдающийся ивент, требующий больших ресурсов и вложений с нашей стороны.
Большинство из сотрудников компаний работает над ним безвозмездно. Мы посчитали, что многие разделят нашу веру в проект, поэтому решили объявить опен-колл для перформеров. В нашем объявлении смешалась практика привлечения волонтеров к работе над фестивалями с приглашением поучаствовать в проекте людей, обладающих профессиональными навыками и зарабатывающими на жизнь своим искусством. Мы не хотели никого задеть.
Опен-колл поднял важный вопрос о справедливой оплате труда и заставил нас задуматься о системе подготовки наших событий. Многие из них состоялись, потому что организаторы и участники смогли разделить усилия по их подготовке, не требуя денег или даже вложив в эти проекты собственные средства. Мы готовы подписать письмо сообщества и продолжать сотрудничать с профессиональными перформерами на условиях, устраивающим все стороны. Но мы также призываем оставить возможность создания коллективных актов искусства, привлекая людей, которые испытывают искреннюю радость от участия в них, потому что считают себя частью рейв-культуры или обладают свободным временем и возможностью делать что‑то бесплатно.
Касаемо мероприятия «О» — подготовка продолжается, команда сформирована, волонтеры набраны. Соотвественно поскольку это волонтерство, оплата не предусмотрена. Собрались люди, готовые с нами разделить наши ценности и движение. Мы благодарны участникам за это. Репетиции начались, на площадке царит воодушевление и мы ощущаем что происходит что то особенное. Также мы готовим совместно с волонтерами специальный проект — фотосессию до, во время и после перформанса — чтобы показать как трансформировались люди в процессе всего действа»