5 августа ряд перформеров и художников опубликовал открытое письмо с призывом молодым артистам отказаться от участия в перформансе «O» режиссера Максима Диденко и хореографа Ильи Оши 15 августа в клубе Mutabor из‑за неоплачиваемой работы. «Афиша Daily» кратко рассказывает, что происходит, и публикует ответ организаторов на претензии.

Что произошло?

Креативное агентство Sila Sveta, Stereotactic, а также фестиваль Outline устроили открытый конкурс, чтобы набрать артистов для участия в в перформансе «O» театрального режиссера Максима Диденко и хореографа Ильи Оши, который должен состояться 15 августа в московском «Мутаборе». Организаторы подчеркнули: оплаты за суточные репетиции и участие в перфомансе для артистов не будет, вместо этого им выдадут «проходку» на шоу, напитки (чай, кофе, воду) и бесплатные трансферы домой после репетиции и события.

Условия конкурса привлекли внимание художниц Кати Волковой и Кати Бондарь: они раскритиковали организаторов оупенколла в соцсетях и спровоцировали жаркое обсуждение темы. 5 августа от лица группы художников и перформеров было опубликовано открытое письмо с призывом молодым артистам не участвовать в конкурсе.

Чем конкурс возмутил художников?

В письме говорится, что работа перформеров, как и любой труд, должна быть оплачена. «Обесценивание труда перформеров создает образ и жизни в перформанса как чего‑то незначительного и доступного», — подчеркивают авторы петиции. По их словам, неоплаченная работа перформеров создает иллюзию того, что их труд не требует специаьных навыков, и его может выполнять кто угодно. Авторы письма заявляют, что перформер — это универсальный артист, который должен быть готов работать с любым материалом и задумкой автора, и для приобретения этих навыков он должен инвестировать свое время, средства и силы.

Художники призывают Outline, Sila Sveta, Stereotactic и режиссера Максима Диденко пересмотреть политику оплаты работы перформеров и найти способ оплатить их труд. В письме авторы назвали минимальный размер оплаты труда перформеров: одна тысяча рублей за репетиционный час и 6 тысяч рублей за выступление.

Основатель BeGroup, маркетолог Сергей Ляшенко вспомнил день отмены фестиваля Outline и поддержку посетителей, не сдававших билеты и писавших посты поддержки события и организаторов в соцсетях. По его словам, неоплата труда участников перфоманса в «Мутаборе» — это «неуважение чужого труда, и времени», при том что это направлено на «коммерциализацию проекта».

Танцовщица и основательница «Мастерской Танец» Алена Папина раскритиковала организаторов за «стерильный глянец» в тоне поста с оупен-коллом. «Хотите набрать бесплатный труд за опыт — формулируйте с меньшим гонором», — сказала она.

Что говорят организаторы перфоманса?

Основательница Outline Наташа Абель в комментарии «Афише Daily» заявила, что «Все наши компании (Stereotactic, Sila Sveta, Mutabor) всегда платят хуоджникам, перформерам и тд. В истории Мутабора этот раз — первый, когда объявлен волонтерский опен кол среди перформеров. Все перформансы, которые до этого проходили в Мутаборе за 2,5 года всегда оплачивались по достойным ставкам, выше тех что указаны в письме обращении» По словам Абель случай с «О» особый: «требуется большое количество участников и сам ивент масштабный и перформанс выходит за привычные рамки мероприятий, которые проводятся в клубе. И в дальнейшем мы собираемся продолжать в том же духе — платить перформерам за все мероприятия, но при этом хотим оставить возможность в случае особых событий например раз в год объявлять волонтерские созывы»

Также Организаторы перформанса «О» специально для «Афиши Daily» ответили на претензии художников и перформеров. Мы публикуем текст ответа без сокращений: