«Каста» выпустила «Альбомбу», сборник рэпа для тех, кому еще нет 18 (даже 10). «Афиша Daily» публикует рассказ участника группы Шыма для «СберЗвука» о том, как создавалась пластинка.

Шым «Каста»

«Это 16 задорных песен , целевая аудитория которых дети, примерно от трех до 10 лет. Это наш первый опыт работы для детей, да и вообще, в первый раз мы пишем песни, рассчитанные на определенную аудиторию. До этого все наши песни, которые мы писали, были для наших людей, для сверстников и, может быть, даже для самих себя. Наверное, поэтому мы часто слышим, что наши песни растут вместе с нами. А тут нам пришлось совершить некоторый прыжок и вспомнить свое детство, понаблюдать за своими детьми и вспомнить их более ранние годы, найти что‑то важное, что‑то веселое, из чего можно сделать действительно интересную песню».

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В этот альбом вошло 16 песен, но мы написали порядка 30 черновиков. Черновик — это домашняя заготовка песни, которая требует, чтобы ее идею развили и развернули. Когда каждый из нас в первый день студийной работы пришел, мы принесли все наши черновики и сложили в кучу. Это был очень веселый момент. Для тех, кто не знает — у нас в группе настоящая демократия. Поэтому мы голосовали за песни — за свои и за чужие. Причем, интересно, что лично я голосовал далеко не за каждую свою песню. Мы голосовали по трехбалльной системе, где высший балл — это «очень нравится», «хочу включить в альбом», средний балл — ни туда, ни сюда или «воздержался», и нолик означает, что песня не нравится» «Идея написать альбом песен для детей пришла в голову Владу (Влади — Прим. ред.), у него замечательная светлая голова, и в эту голову часто приходят отличные идеи. Это очень удачно совпало с нашим графиком»

«Перед третьей волной коронавируса мы успели дать достаточно концертов, но все-таки столкнулись с отменами. И оказалось, что от начала пустоты в календаре до запланированного на лето отпуска остается 4 месяца. Мы думали, чем бы таким заняться, что бы интересного и прикольного написать, и Влад выстрелил такой идеей»

« Нас часто отмечают в инстаграме, на видео, на которых изображены дети, которые пританцовывают под наши песни и подпевают . И иногда лично я, — и наверняка ребята из группы тоже, — испытываем смешанные чувства, потому что это песня, скажем так, не для детского уха. Я знаю, что это выбор родителей — ставить это или нет, но иногда бывают те песни, которые я бы не поставил своей дочке». «А если говорить о песнях других авторов, которые слушают дети, то каждый из нас обратил внимание, что не все песни, популярные у наших детей нравятся нам самим. Поэтому идея написать альбом детских песен нашла живой отклик внутри группы».

«Когда мы писали песни для „Альбомбы“, мы руководствовались очень важным правилом, которое сформулировали перед работой: мы хотели, чтобы эти песни также нравились и взрослым. И наша суперзадача, чтобы они не вызывали у взрослых, бешенство, если они зазвучат по десятому разу».

«Я не могу сказать, что мы открыли секрет написания детского рэпа, никакой формулы у нас нет. При написании мы в основном опирались на воспоминания о своем детстве, о том, что волновало, увлекало нас, когда мы были мелкими. И конечно, вспоминали, как росли и растут наши дети». «Если посмотреть на эти 16 песен, отступив шаг или два назад, то можно заметить, что в них нет нравоучительства, морализаторства, в них нет сюсюканья. Этого мы старались избегать. Конечно, периодически из каждого из нас выглядывал взрослый, который хотел перехватить инициативу и начать писать о взрослых о детях, но кажется нам удалось избавить альбом от песен про детей для взрослых. Это детский альбом». «В „Альбомбе“ нет каких‑то важных и недетских тем, наоборот мы старались держать развлекательную линию и дурачиться вместе с детьми. Но если говорить о том, как разговаривать с детьми на взрослые темы, я ответил бы, что в первую очередь нужно дождаться этого вопроса. Говорить на взрослые темы без запроса ребенка — это пустая трата времени и, возможно, даже лишняя и мешающая информация. Пока ребенок не созрел задать вам вопрос, ему это просто неинтересно. Конечно, важно быть готовым к ответу на его вопросы. А для того, чтобы ребенок смог задать вам любой вопрос, в основе ваших взаимоотношений, конечно же, должна лежать дружба».