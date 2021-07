«Third» (2008)

Но к черту эмоции, цифры и факты тут не менее красноречивы. Дебютный альбом принес Portishead музыкальную премию Mercury Prize, с 1992 года присуждаемую за лучший альбом Великобритании и Ирландии, — почетную, в общем-то, альтернативу ​​«попсовым» Brit Awards и «Грэмми». Заметим, что конкуренцию «Dummy» в тот год пытались составить помимо прочих «To Bring You My Love» Полли Джин Харви, «Definitely Maybe» Oasis и «Maxinquaye» Трики.

Далее «Dummy» был признан альбомом года по версии пула критиков авторитетного и всегда шедшего вразрез с мейнстримом британского журнала The Wire. Наконец, «Dummy» занимает вторую строчку в пользовательском рейтинге лучших альбомов 1994-го на сайте Rate Your Music после «Illmatic» Нэса (ну и до кучи 45-ю — в общем рейтинге RYM всех времен и народов, также составленном пользователями ресурса, то есть простыми слушателями; в этом списке списков тихий шедевр Portishead затаился между «Hounds of Love» Кейт Буш и «F♯A♯∞» Godspeed You! Black Emperor).

«Roseland NYC Live» (1998)