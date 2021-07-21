Portishead ненадолго вернулись, чтобы впервые выпустить на стримингах свой кавер «SOS» Abba. Будет ли новый альбом, неизвестно. Да и не особо важно. По просьбе «Афиши Daily» Кристина Сарханянц («Слова с Музыкой») исследует творчество одной из главных групп девяностых

В начале июля британская группа Portishead эксклюзивно выпустила на платформе Soundcloud кавер-версию хита шведского поп-ансамбля ABBA «SOS» — песня в исполнении бристольцев впервые стала доступна для свободного прослушивания на крупном стриминге. Также Portishead и SoundCloud пообещали сделать взнос в британский благотворительный фонд по охране психического здоровья Mind. Portishead записали свою версию шлягера ABBA для саундтрека к фильму Бена Уитли «Высотка», экранизации одноименного романа Джеймса Балларда 1975 года. Фильм вышел в российский прокат в апреле 2016-го, а в конце июня на официальном канале Portishead в YouTube появилось монохромное видео (ниже), в котором вокалистка группы Бет Гиббонс пропевает строчки хартбрейк-хита шведского квартета под холодные синтезаторы в духе Джона Карпентера, а в припеве подкрадывающуюся к ней темноту прорезают вспышки света — три коротких, три длинных, три коротких, — совсем как в сигнале бедствия азбуки Морзе. Разумеется, Гиббонс со товарищи вложили в свою «SOS» совсем другой смысл, нежели шведский поп-квартет. 16 июня 2016 года, за неделю до референдума о членстве Великобритании в ЕС, в Берстолле 52-летний Томас Мейр трижды выстрелил в «восходящую звезду» Лейбористской партии Великобритании, члена парламента от избирательного округа Батли и Спен, 41-летнюю Джо Кокс. Ее на вертолете доставили в госпиталь в Лидсе, где она и скончалась. Преступление потрясло всю страну (это было первое ​​за 26 лет убийство парламентария в Британии), и видео Portishead стало своего рода реакцией группы на шок и заодно их манифестом неприятия любого насилия и нетерпимости в обществе. В конце ролика на экране остается фраза Кокс из ее признанного впоследствии символическим выступления в парламенте: «У нас гораздо больше общего, чем того, что нас разделяет» .

Официальный релиз аудиоверсии «SOS», пусть пока и на одной-единственной платформе потокового вещания, вновь поднял волну слухов о четвертом студийном альбоме Ш̶р̶е̶д̶и̶н̶г̶е̶р̶а̶ Portishead. Поклонникам группы впору заводить паблик наподобие того, что был у фанатов Tool. Но суждено ли нам когда‑нибудь услышать новый альбом Portishead или нет, есть хороший повод переслушать дискографию одной из величайших групп в истории поп-музыки. Необходимое предуведомление: как вы понимаете, вынесенную в заголовок задачу представить гид по альбомам Portishead и тем более выделить из них «худший» и «лучший» выполнить сложно — хотя бы потому что дискография группы уж больно герметична : первые два альбома с трудом можно отлепить друг от друга, третий записан на излете времен, по сути, на сломе тектонических плит (вот-вот прогремит стриминг-революция), а, бесспорно, гениальный концертник по правилам такого рода материалов вроде как и вовсе нельзя включать в перечень без соответствующих оговорок. Но мы все равно пройдемся по всем релизам, просто учтите: расстановка тут более чем относительна, а титул материала — чистой воды провокация.

«Third» (2008)

«Для трезвого понимания кто есть кто в современной музыке достаточно просто помнить, что где‑то в студии на Британских островах время течет в совершенно особенном темпе, словно снятое в рапиде, и за то время, пока очередные рок-молодчики окучивают хит-парады и стремительно забываются, в этой портисхедовской вселенной успевает лишь истлеть сигарета в руках Бет Гиббонс», — писал музыкальный журналист Глеб Лисичкин о третьем альбоме группы Portishead, «Third», в номере Rolling Stone за май 2008 года. Лисичкин тогда нарек первую за одиннадцать лет студийную пластинку и последний на данный момент официальный полноформатный релиз Portishead «первой неудачей бристольских гениев», но тут же оправился, что «святым прощается все» . Приведенный же выше отрывок из рецензии вынесен в описание крупнейшего в «ВКонтакте» русскоязычного сообщества, посвященного Portishead (22,5 тыс. подписчиков), и гуляет и перепечатывается по интернет-весям с того самого незапамятного 2008-го. Собственно, добавить к сказанному с дистанции прошедших лет не то чтобы нечего, но будто незачем: если уже в 2008 году в отношении бристольского трио коллеги использовали определения вроде «гении», «святые» и тому подобное, то что говорить о 2021-м? Статус Portishead, с тех пор выпустивших лишь две песни — сингл «Chase the Tear» ко Дню прав человека в 2009-м и как раз «SOS» в 2016-м — и редко и метко появляющихся в публичном пространстве, только укрепился. Это титул сумрачных героев мятежного духа трип-хопа, романтиков и перфекционистов одновременно: трех музыкантов с абсолютно разными бэкграундом, вкусами, интересами, амбициями, которые четверть с лишним века назад объединились и сотворили хрупкое чудо.

Второй сингл с «Third», постепенно набирающая силы «The Rip», которую открывает партия Атли, сыгранная на поломанной детской гитарке, купленной за сущие копейки в магазине со всяким барахлом, — несомненный хит и до сих пор обязательный номер как в фестивальных, так и в редчайших концертных сет-листах Portishead

Третий альбом Portishead и правда проще ругать, сравнивая его при этом с первыми двумя. Но на самом деле «Third» слушается сегодня как одна из лучших пластинок современной популярной музыки. Этой записи удается совместить невероятную эклектичность с лаконичностью, грубость — с чувственностью, присущую бó‎льшей части музыки Portishead кинематографичность — с мощнейшей жизненной энергией, декадентство — с любопытством, игривостью и самоиронией. Это, конечно, никакой уже не трип-хоп (и тут можно остановиться и задаться вопросом, а стоит ли вообще относить Portishead чисто к этому жанру: все-таки отличие Portishead от Massive Attack, UNKLE или Трики что по звуку, что по методу, что по настроению, вайбу и флоу кажется очевидным — с другой стороны, любой ярлык так и так условен), но впечатляющий коллаж из эха постиндустриальной электроники, техно, краута, блюза, даба, ду-вопа и чего только не. Эмоциональные американские горки слушателю обеспечены в продолжение звучания всего альбома. Например, когда после оммажа Joy Division, зловещей клаустрофобной стены гитарно-синтезаторного крошева в «We Carry On», слышишь беззаботное, словно словившее дзен укулеле Эдриана Атли в «Deep Water», немудрено как минимум сбить дыхание. «Portishead» (1997)

О втором студийном — именном — альбоме Portishead даже не хочется много писать. Достаточно начать перечислять: «Cowboys», «All Mine», «Over», «Humming», «Seven Months», «Only You», «Western Eyes», — и в сознании моментально вспыхивают и проносятся биты, партии, семплы и строчки из каждой. Portishead, безусловно, всегда была присуща удивительная способность совмещать в своей музыке, казалось бы, взаимоисключающие вещи, например, техническую въедливость, дотошность и прагматизм во всем, что касается записи, тут же — восторженную, элегическую лирику, образность (все эти wild white horses, western eyes, magic doors и wooden heart сверху — откуда?) и совершенно несерьезное отношение к себе. Это как бы игра в музыку и с ней и ее отдельными элементами: попробовать еще и так, добавить, порезать, выбросить, перевернуть. Как это все записывалось — вообще отдельная история. В книге Андрея Горохова «Музпросвет» процесс работы над «Portishead» со слов сооснователя группы, мультиинструменталиста и продюсера Джеффа Бэрроу описан так:

«Да, мы делаем все по-другому. Для каждой песни мы придумываем свою процедуру записи, но, как правило, работа над треком начинается с того, что мы семплируем несколько музыкальных осколков и немного импровизируем на музыкальных инструментах: получается двухминутный трек. Мы прогоняем результат через аналоговые усилители: чем старее и изношеннее усилитель, тем лучше он звучит».



Далее, сообщает нам Горохов, записывался вокал: песню снова собирали из кусочков, только каждый фрагмент демоверсии воспроизводили на живых музыкальных инструментах. И если в демо были использованы две ноты, сыгранные на виолончели, то для записи созывался симфонический оркестр, который много раз играл те же самые две ноты .

Видео на третий сингл альбома, «Only You», снял Крис Каннингем, также работавший с Autechre, Squarepusher, Aphex Twin и Бьорк. Он же снял клип на «Frozen» Мадонны — весьма готичный, кстати

Промежуточные варианты каждого трека печатались на виниле, винил подвергался старению физическим воздействием. По пластинкам ходили, их намеренно царапали, затирали , прогоняли через проигрыватели с разными звукоснимателями, переписывали отдельные куски на пленку, загоняли их в семплер. Могли добавить и новую партию, после чего — если верить Горохову — вновь изготовлялся винил, его вновь топтали, царапали и далее по списку, чтобы потом выдрать из «битой» пластинки ма-а-а-ахонький кусочек и загнать его в семплер. В общем, Portishead в ином случае несколько десятков раз повторяли безумный цикл, в результате чего финальная версия песни теряла какое бы то ни было сходство с первоначальным вариантом. «Конечно, мы могли взять синтезатор, нажать на кнопку „духовые“ и получить правдоподобно звучащий аккорд, — продолжает цитировать Бэрроу Горохов. — Но современные машины принуждают тебя применять стандартизованные звуки. Они не дают тебе реализовать твои идеи и в конечном итоге разрушают твои творческие способности. Синтезаторами пользуются лишь те, у кого мало денег. Настоящий профессионал с большим удовольствием наймет настоящий оркестр ». Вы еще спорите, Ableton или FL Studio? «Dummy» (1994)

Случайное знакомство в баре, полуночные разговоры на кухне у Нене Черри, на студии мужа которой в начале 1990-х подрабатывал Бэрроу (и которая в свое время заставила Massive Attack взяться за «Blue Lines»). Но главное — прослушивание музыки — огромного количества музыки, — семплы и лупы с пластинок саундтреков музыкальных комедий 1950-х и фильмов ужасов 1960-х, джазовых, фанковых и соул-ансамблей 1960-х и 1970-х, классического хип-хопа. Наверное, одному Джеффу Бэрроу, этому аккуратисту, перфекционисту и музыкальному задроту до мозга костей, известно, как из всего перечисленного получился «Dummy» — альбом, наряду с «Blue Lines» Massive Attack и «Maxinquaye» Трики определивший новый жанр, в момент выхода в хорошем смысле вынесший мозг и критикам, и слушателям, вырастивший не одно поколение музыкантов. Иными словами, зацепивший каждого, кто его слышал. Тут можно вернуться к предыдущему куску и перечитать, как эти ребята записывали песни, с той лишь поправкой, что для работы над материалом для «Dummy» позволить себе нанять целый оркестр им явно было не по карману.

По статистике Last.fm и Spotify, «Glory Box» — самая прослушиваемая песня Portishead. Знали ли Бэрроу, Атли и Гиббонс, какую кашу заваривают, когда зависли на сэмпле из «Ike’s Rap II» Айзека Хейза и решили сделать на основе него трек или когда снимали это дурацкое видео? Вряд ли

Но к черту эмоции, цифры и факты тут не менее красноречивы. Дебютный альбом принес Portishead музыкальную премию Mercury Prize, с 1992 года присуждаемую за лучший альбом Великобритании и Ирландии, — почетную, в общем-то, альтернативу ​​«попсовым» Brit Awards и «Грэмми». Заметим, что конкуренцию «Dummy» в тот год пытались составить помимо прочих «To Bring You My Love» Полли Джин Харви, «Definitely Maybe» Oasis и «Maxinquaye» Трики. Далее «Dummy» был признан альбомом года по версии пула критиков авторитетного и всегда шедшего вразрез с мейнстримом британского журнала The Wire. Наконец, «Dummy» занимает вторую строчку в пользовательском рейтинге лучших альбомов 1994-го на сайте Rate Your Music после «Illmatic» Нэса (ну и до кучи 45-ю — в общем рейтинге RYM всех времен и народов, также составленном пользователями ресурса, то есть простыми слушателями; в этом списке списков тихий шедевр Portishead затаился между «Hounds of Love» Кейт Буш и «F♯A♯∞» Godspeed You! Black Emperor). «Roseland NYC Live» (1998)

Выступление Portishead в нью-йоркском концертном зале Roseland 24 июля 1997 года лучше, разумеется, смотреть, чем слушать. Хотя бы ради той невероятной атмосферы, гения места и времени: в каком еще фильме-концерте можно увидеть на сцене симфонический оркестр, рок-группу и диджея, играющих одновременно и звучащих при этом органично, а в зале — разношерстную публику в диапазоне от богемных обитателей Нижнего Ист-Сайда до студентов арт-колледжей или братков из Гарлема, мерно качающих головой в такт музыке?

Вообще, есть ощущение, что сам жанр фильма-концерта за последнее десятилетие — особенно это стало заметно с приходом и установлением гегемонии YouTube, конечно, — знатно поистрепался. Хитросочиненные проекты вроде «Roseland NYC Live» исчезли. Большие дорогостоящие видео прежде всего для фанатов с показами в кинотеатрах и последующей дистрибуцией на стримингах и физических носителях стали прерогативой стадионных артистов вроде Мадонны и Bon Jovi, «Кино» и Lindemann. Прочее вытеснили документалки, причем чтобы получить свое экранное жизнеописание, артисту не обязательно идти долгим тернистым путем, совершать неимоверные кульбиты, завоевывать славу культового музыканта и так далее: возьмите примеры Билли Айлиш или Даниэля Эрнандеса. Конец 1990-х — начало 2000-х в этом смысле выглядит такой пиратской гаванью, временем, когда систему можно было хакнуть: арендовать зал на три с небольшим тысячи человек, собрать своих, совсем не думать о декорациях и шоу, а просто выйти и отыграть час без единой лишней ноты или движения, дыхания даже. Ну, и запечатлеть все это, чтобы пробирало до костей аж из 2020-х. В «Roseland NYC Live» сумасшедшие для своего времени продакшн и звук — страшно подумать, сколько заняли подготовка, поиск музыкантов, техников, репетиции. А еще решение убрать весь цвет в сепию. Благодаря ему концерт выглядит невероятно стильно и почти четверть века спустя. Он словно Зазеркалье, в котором не кончается летний нью-йоркский дождь, бесконечно скользят вдоль тротуаров желтые короли, спешат куда‑то ночные прохожие, переключаются светофоры, шипит пластинка, и, пока очередные тиктокеры окучивают хит-парады и стремительно забываются, успевает лишь истлеть сигарета в руках Бет Гиббонс.