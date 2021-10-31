Владимир Завьялов расстраивается по поводу того, что ему приходится читать все больше новостей о поп-MMA, драках музыкантов и блогеров, а также о прочих травмоопасных делах — и делает неутешительные выводы.

Десять лет назад Рома Жиган ворвался в съемную квартиру Оксимирона и Шокка в Москве и нанес рэперам побои — вы точно смотрели это на видео, если хоть немного интересовались русским хип-хопом до 2015 года. С тех пор дороги Шокка и Жигана почти не пересекались. В последние три года мы и вовсе читали об обоих артистах в целом только хорошее. Шокк сменил творческий псевдоним (теперь он Дима Бамберг) и совершил один из самых зрелищных ребутов на нашей сцене. Жиган задокументировал в киноленте «Beef» вертикальный взлет русского хип-хопа, поговорив с главными героями жанра. Но свежие новости про Бамберга и Жигана возвращают нам наш 2011-й: вырытый топор древней войны, месяцы лютого обоюдного трэш-тока, пресс-конференция на «Нашем деле» (это такой ютьюб-канал, посвященный дракам непрофи по правилам MMA) и сам бой. Спойлеры: его выиграл Бамберг.

Круг замкнулся. Возвращение старого и недоброго насилия из 2011-го — повод капитально погрустить.

Что мне нравилось по ходу прошлого десятилетия — то, как из рурэпа в частности и из поп-культуры в целом постепенно вымывался дискурс практического насилия. Я особенно радовался популярности площадки Versus. Баттлы учили важному: оказывается, можно не разбираться на кулаках на улице, а потягаться рифмами в баре при толпе и камерах. А еще научиться терпеливо выслушивать оппонента и отвечать панчлайнами, а не ударами. За пределами бара 1703 рэп-бифы и вовсе ушли в область интернет-упражнений. Kizaru много и громко критиковал русский рэп, но никто не приехал в Барселону его «наказывать» (даже Yung Trappa после отсидки!). Федук и Элджей подбирали слова и сглаживали углы, комментируя свой спор вокруг «Розового вина». Rocket воинственно кричал бывшему коллеге по гэнгу «OFFMi, выходи», но OFFMi не вышел. White Punk предпочел решать вопросы о делении их общих с Pharaoh доходов в суде, а не за гаражами — в итоге и вовсе отозвал иск (что показательно).

Русский рэп много рассуждал о насилии и криминале — но дело до него доходило в крайне редких случаях: пушка заряжена, не стреляет — шутеры остались дома.