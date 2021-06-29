Все обсуждают Бритни и ее публичное выступление против опеки отца, длящейся с 2008 года. А мы спешим напомнить о музыкальных достижениях Спирс, которых за двадцать с лишним лет карьеры накопилось немало, — и выбираем десять хороших песен Бритни, которые не называются «Toxic», «Oops… I Did It Again!» и «Womanizer».

«Overprotected» (2001)

Кто ж знал, что слово «Overprotected» в контексте биографии Бритни окажется пророческим, а песня с рефреном «И я не хочу, чтобы меня чрезмерно опекали?» — гимном многолетней борьбы певицы с собственным отцом? Но даже без этого «Overprotected» с альбома «Britney» 2001 года — крепкая европоп-вещица, которой, по идее, надлежало попасть в пантеон золотых хитов Бритни где‑то между «Toxic» и «Oops… I Did It Again», но отчего‑то не получилось. «Criminal» (2011)

Идентифицировать Бритни с первых аккордов песни сложно — она начинается с задушевного минорного проигрыша, как будто это рандомный трек с «Радио Дача», а не вещь от исполнительницы «Womanizer»! Впрочем, нехитрой мелодией трек и подкупает — ну и еще лирикой на вечную тему: с нею жиган и хулиган, что же их двух вместе свело, но любит дурака — сердцу ведь не прикажешь! Кажется, если бы песню перевели на русский, она и правда попала бы на шансон-радиостанции. «Lonely» (2001)

Самое расхожее мнение по поводу третьего альбома певицы: Бритни взрослеет — и в этой связи позволяет себе чуть больше, чем раньше. Так, песен формата «Hit Me (Baby) One More Time» стало меньше, а вот гимнов эмансипации — больше. Буйная отповедь бывшему парню, песня «Lonely», — один из сигнальных огней, обозначающих новый этап творческой эволюции Бритни, более смелый и раскованный. «I’m Not a Girl Not Yet a Woman» (2001)

Саундтрек к фильму «Перекрестки», в котором Бритни сыграла главную роль. Вообще-то, картина должна была запустить кинокарьеру певицы и раскрыть ее с новой стороны: фильм имел неплохие сборы (61 млн долларов при бюджете в 12 млн), но был разнесен критиками и получил несколько «Золотых малин». Персонально Бритни тоже досталось: ее ругали за плохую игру — так певица потерпела первую карьерную неудачу. Впрочем, одну важную вещь «Перекрестки» нам все же оставили — песню-манифест «I’m Not a Girl Not Yet a Woman», нехарактерную для творчества Бритни мерную фортепианную балладу о возрастной рефлексии. Как говорила сама певица, трек был скорее не про нее, а про героиню фильма Люси (по сюжету она вместе с двумя подругами отправилась в Лос-Анджелес попытать счастья на песенном конкурсе), но не соотнести ее с взрослением самой Бритни не получается. «Born to Make You Happy» (1999)

Вероятно, самый незаметный и непривязчивый сингл с дебютного альбома певицы — не лишенный при этом обаяния. «Born to Make You Happy» — песня о том, как девушка хочет исправить отношения с экс-бойфрендом и пойти на многое ради достижения цели. Интересно, что изначально текст был другим, чуть более сексуализированным и раскованным, но Бритни сама попросила сделать лирику чуть мягче. «Do Somethin’» (2005)

Этот дисс на мужскую нерешительность не попал ни в какой из альбомов Бритни, не выпускался синглом в Америке и прошел мимо чартов. Жаль: «Do Somethin’» — одна из самых борзых песен в карьере певицы, к тому моменту окончательно покончившей с прежним невинно-миловидным образом: басовитый бит в духе R’n’B тех лет и гитарный запил в конце сделали свое дело. Для полноты картины посмотрите клип: Бритни влетает в клуб на розовом «хаммере», лихо раскачивает полуживой танцпол и раскованно играет на воображаемой гитаре. Клип, к слову увидели не все: лейбл Бритни Jive Records очень неосторожно засветил в ролике бренд Louis Vitton и нарвался на иск от его представителей — в итоге клип убрали из ротации во всей Европе, а лейбл лишился в судебном порядке 80 тысяч евро. «Someday» (2005)

Одна из самых спокойных и лиричных песен Бритни — размышления о божественном предзнаменовании, будущем ребенке и желании гармонии в семейной жизни. Трек очень личный и в какой‑то степени пророческий: артистка сидела дома, играла на фортепиано и сочинила песню, а две недели спустя узнала о беременности от танцора Кевина Федерлайна, ее тогдашнего мужа. Слушая песню, так ведь и не скажешь, что ее окружал драматичный и турбулентный контекст жизни и карьеры Бритни. «Someday» стала саундтреком к пятисерийному реалити «Britney and Kevin: Chaotic» с хроникой отношений пары от знакомства до свадьбы. Фильм мало кому понравился: критики ругали сериал за отвратительные ракурсы камеры, а саму Бритни обвиняли в нарциссизме и истеричности. Что было дальше — помните: рождение двух детей, нервный срыв, развод и судебные тяжбы с Федерлайном. «Man on the Moon» (2016)

Творчество Бритни в 2010-х в целом было малозаметным и необязательным — но хорошие песни были в эту эпоху. «Man on the Moon» с альбома 2016 года именно такая: симпатичный электропоп-номер, о том, что тебя как до Луны, и что с этим делать — непонятно. Хьюстон, у нас проблемы! «Shattered Glass» (2008)

В 2007 году в силу известных причин казалось, что карьера Бритни близка к краху. К чести певицы, уже в том же году она вернулась на сцену — хоть и со спорной «Blackout». А вот следующий альбом, «Circus», вернул Спирс былую карьерную форму — и за это стоит сказать спасибо не только очевидным хитам вроде «Womanizer» или «Circus», но и «Shattered Glass» — приставуче-пружинистой вещице о мужской измене и ее последствиях, которая не совсем заслуженно померкла на фоне синглов. «Everytime» (2003)

Самая известная из списка и, вероятно, самая сильная песня во всей дискографии Спирс, подтверждающая сонграйтерский талант певицы — к сожалению, недооцененный. Бритни написала «Everytime» в соавторстве с бэк-вокалисткой, а затем подругой Аннет Артани. По словам последней, эта босоногая и душераздирающая баллада под фортепиано — покаяние перед экс-партнером певицы Джастином Тимберлейком и ответ на его «Cry Me a River», впрочем, сама Бритни это не подтверждала и не опровергала. Отдельной строкой стоит упомянуть клип: Бритни с партнером спасаются от инфернальных папарацци, ссорятся в отеле, затем она идет в ванную, замечает рану у себя на голове и теряет сознание. Врачи не спешат на помощь, потому что в это время принимают роды — при этом Спирс смотрит со стороны на себя, лежащую без сознания. В сюжете можно попробовать усмотреть тему реинкарнации, отсылки к фильму «Страсти Христовы» и зловещее предзнаменование того, что с певицей будет дальше, — все перечисленное будет в определенной мере справедливо.