Все обсуждают Бритни и ее публичное выступление против опеки отца, длящейся с 2008 года. А мы спешим напомнить о музыкальных достижениях Спирс, которых за двадцать с лишним лет карьеры накопилось немало, — и выбираем десять хороших песен Бритни, которые не называются «Toxic», «Oops… I Did It Again!» и «Womanizer».

«Overprotected» (2001)

Кто ж знал, что слово «Overprotected» в контексте биографии Бритни окажется пророческим, а песня с рефреном «И я не хочу, чтобы меня чрезмерно опекали?» — гимном многолетней борьбы певицы с собственным отцом? Но даже без этого «Overprotected» с альбома «Britney» 2001 года — крепкая европоп-вещица, которой, по идее, надлежало попасть в пантеон золотых хитов Бритни где‑то между «Toxic» и «Oops… I Did It Again», но отчего‑то не получилось.

Самое расхожее мнение по поводу третьего альбома певицы: Бритни взрослеет — и в этой связи позволяет себе чуть больше, чем раньше. Так, песен формата «Hit Me (Baby) One More Time» стало меньше, а вот гимнов эмансипации — больше. Буйная отповедь бывшему парню, песня «Lonely», — один из сигнальных огней, обозначающих новый этап творческой эволюции Бритни, более смелый и раскованный.

«I’m Not a Girl Not Yet a Woman» (2001)