В свежем выпуске — возвращение королей комфорта (и в кавычках, и без них), новый сингл Тайлера, дуэт The Killers с Брюсом Спрингстином и другая хорошая музыка.

Tyler, The Creator вернулся с новой музыкой — это хорошая новость для тех, кто полюбил рэпера до последних двух альбомов, и, соответственно, плохая для тех, кто полюбил его недавно. Объясняем почему: здесь Тайлер возвращается от шалостей в области старого фанка к рэп-формам — получилось, как всегда, хлестко, задиристо и затейливо.

The Killers спели со Спрингстином. В этой связи, конечно, очень забавно, что последний альбом Брендона Флауэрса и компании нахваливали и поругивали (в равной степени) именно за пылкую и явную спрингстиновщину в звуке и песнях. Видимо, The Killers сделали прямые выводы!

Кайф недели — камбэк-альбом Kings of Convenience. Скептики нацепят очки и сквозь зубы скажут, что норвежский дуэт со своей благостной акустикой никуда нам не сдался в ковидно-беспокойном 2021 году. А мы ответим, что именно такой музыки в столь непростое время и не хватает: KoC решительно не меняют творческих установок (все та же робкая акустика на два голоса) и несут нам добро, безмятежность и счастье — как будто вокруг все хорошо.