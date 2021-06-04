Вышел альбом «Защита от темных искусств» живущего в Петербурге исполнителя Папа (настоящее имя — Дмитрий Артемьев). С иронией и сочувствием к себе и окружающим он написал восемь песен про неизбывный быт, отчаяние и обман с цитатами из «Гарри Поттера» и фильмов Тарантино — и с правом на надежду. Вместе с самим Артемьевым объясняем, что к чему.

Папу мы заметили в прошлом году, когда он оказался в очередном нашем списке перспективных новичков. Тогда он играл миловидный и прямодушный инди-поп. Теперь его музыка стала более резкой, угловатой и, вместе с тем, выразительной. Сухой синтетический грув, тонкий гитарный звук, минималистичная акустика — и общее ощущение карнавала на костях русского рока восьмидесятых (особая заслуга тут, видимо, у сидевшего за пультом исполнителя Хмырова, который умеет нанизывать логоцентричную музыку на интересный саунд). Наша поп-музыка активно исследует наследие перестройки и вообще восьмидесятых в музыке, но Папа и тут особый случай: русский рок прошлого тут понят не только и не столько с точки зрения творческого метода, но с точки зрения ощущения и настроения. «Защита от темных искусств» — это концентрированное радушие к себе и равнодушие к окружающему миру, спетое вкрадчивым голосом видавшего виды уставшего от унылой бытовухи взрослого человека. Поминаются Гарри Поттер и Тарантино — и с шумовским задором описывается деловая безысходность людей нового застоя (особенно в этом преуспевает песня «Ред Булл»). «Защита от темных искусств» — издевательски красивое цирковое представление про 2021 год — и, при том, со счастливым концом: ведь шоу должно продолжаться. Редкость для нашего времени.



Папу мы заметили в прошлом году, когда он оказался в очередном нашем списке перспективных новичков. Тогда он играл миловидный и прямодушный инди-поп. Теперь его музыка стала более резкой, угловатой и, вместе с тем, выразительной. Сухой синтетический грув, тонкий гитарный звук, минималистичная акустика — и общее ощущение карнавала на костях русского рока восьмидесятых (особая заслуга тут, видимо, у сидевшего за пультом исполнителя Хмырова, который умеет нанизывать логоцентричную музыку на интересный саунд). Наша поп-музыка активно исследует наследие перестройки и вообще восьмидесятых в музыке, но Папа и тут особый случай: русский рок прошлого тут понят не только и не столько с точки зрения творческого метода, но с точки зрения ощущения и настроения. «Защита от темных искусств» — это концентрированное радушие к себе и равнодушие к окружающему миру, спетое вкрадчивым голосом видавшего виды уставшего от унылой бытовухи взрослого человека. Поминаются Гарри Поттер и Тарантино — и с шумовским задором описывается деловая безысходность людей нового застоя (особенно в этом преуспевает песня «Ред Булл»). «Защита от темных искусств» — издевательски красивое цирковое представление про 2021 год — и, при том, со счастливым концом: ведь шоу должно продолжаться. Редкость для нашего времени.



Дмитрий Артемьев (Папа): «Получился этот сборник страшилок, против которых очень трудно защищаться. Желаю всем научиться предохраняться от них. Работа над альбомом заняла втрое больше времени, чем раньше уходила на такое же количество песен. Кроме более детальной проработки текстов, а так же в разы более сложной работы над аранжировками (где есть отсылки и к эпичным мюзиклам, и к не менее эпичным рейвам, а так же к боевикам 90-х), в студии мы еще писали женский хор, чтобы обогатить повествование Финальный номер „Обманули“ — о потере доверия. Потеря ориентации, страх, что за тобой придут, страх, что не знаешь, когда это все закончится. Обманули, обнулили. Но катарсис где‑то в конце. Ответом на все будет одно единственное слово»

Дмитрий Артемьев (Папа): «Получился этот сборник страшилок, против которых очень трудно защищаться. Желаю всем научиться предохраняться от них. Работа над альбомом заняла втрое больше времени, чем раньше уходила на такое же количество песен. Кроме более детальной проработки текстов, а так же в разы более сложной работы над аранжировками (где есть отсылки и к эпичным мюзиклам, и к не менее эпичным рейвам, а так же к боевикам 90-х), в студии мы еще писали женский хор, чтобы обогатить повествование Финальный номер „Обманули“ — о потере доверия. Потеря ориентации, страх, что за тобой придут, страх, что не знаешь, когда это все закончится. Обманули, обнулили. Но катарсис где‑то в конце. Ответом на все будет одно единственное слово»

Вообще это только первая часть. Интересно, что будет во второй

Вообще это только первая часть. Интересно, что будет во второй

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