С 4 по 6 июня в Петербурге пройдет фестиваль восточной культуры Mawaheb, на котором современное искусство и академическая музыка встречаются с арабскими традициями. Для тех, кто собирается, — наш очень краткий гид.

Пятница, 4 июня

Сперва идем в Капеллу на специальную программу от Sound Up. Главное — слушаем произведения наших современных композиторов в исполнении арабских солистов, это как минимум любопытно. Потом к полуночи едем в Kuznya в Новой Голландии и танцуем до упаду под ближневосточную музыку под эгидой Кирилла Сергеева из Kito Jempere.

Суббота, 5 июня

Едем в Планетарий на Обводном канале. Там наслаждаемся аудиовизуальным шоу «Мираж: в пустыне невозможного»,: наши художники + арабские артисты со специальной программой, которую можно будет увидеть только там и нигде больше. Нужны танцы? Мчимся в K-30, где среди прочих выступит с сетом основатель Habibi Funk Яннис Штюрц (послушайте продукцию лейбла — это прямо настоящие сокровища).