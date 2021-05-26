Eternal Insomnia — один из самых примечательных новичков 2021-го. Специально для «Афиши Daily» Марат (так зовут артиста) поделился плейлистом вдохновившей его музыки — от Radiohead и The Killers до Эминема и Оливера Три.

Radiohead «Karma Police»

Каждый альбом Radiohead был прогрессивным для своего времени: от раннего субгранжевого «Pablo Honey» до страдальческого эпичного «A Moon Shaped Pool». «OK Computer» находится на вершине Эвереста их творческого пути. «Karma Police» — одна из главных песен с этого альбома. Песня о самоидентификации, о принятии себя. Одна из тех песен, что не потеряет для меня актуальности никогда. Bloodhound Gang «The Bad Touch»

Либо вы видели когда‑то на MTV клип, в котором группа из Филадельфии в образе приматов веселится в Париже, либо вы из поколения Z. Это элементы развлечения, которые характеризуют не только визуальную составляющую группы, но и музыкальную: они прочно ассоциируются у меня с тогдашней поп-культурой на Западе. Можно тут же вспомнить Eminem «Without Me», D12 «My Band» или напрочь отбитый «First Day» Тимо Мааса и Брайана Молко. Спасибо за веселое детство, MTV. The Killers «Somebody Told Me»

Дико заразительная фраза: «Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend…» Пам-пам американо… учим английский язык. В плане структуры это идеальный трек — куплеты, яма, припев. Один из треков, который должен был попасть однажды в мои аудиозаписи для «правильной» наслушанности. 50 Cent «Window Shopper»

Есть две веские причины, по которым Полтинник попал в этот плейлист: во-первых, 50 Cent — король припевов, а во-вторых, масштаб личности Кертиса Джексона невероятно огромен. Это та фигура, которая полностью отражает хип-хоп-культуру 2000-х (для тех, кто в танке). В плейлист попадает «Window Shopper», на котором Кертис находится в своей лучшей форме, а на фоне звучит семпл из «Burnin' and Lootin'» Боба Марли. Здесь все солнечно, многообещающе: рэп-игра пока еще не проиграна мистеру Уэсту с его сентиментальностью. Eminem feat. Dido «Stan»

Лет в 7 мне подарили кассету с альбомом «The Marshall Mathers LP» — это было первое осознанное прослушивание музыки, поэтому без Маршала в этом плейлисте не обойтись. Очень кинематографичная песня. Можно в стиле школьного учителя литературы порассуждать о том, что дождь, звучащий на фоне на протяжении всего трека, олицетворяет психоз Стэна, а вокал Dido дает мягкий контраст повествованию. Факт того, что Эминем создал лирически глубокую историю с широким эмоциональным диапазоном, невозможно отрицать. Песня актуальна во все времена. Cigarettes After Sex «Each Time You Fall in Love»

Cigarettes After Sex — музыка, которая в одно время фоном играла во время сна, учебы, прогулки. «Each Time You Fall in Love» играла чаще остальных песен. Большой период времени, проведенного в стенах универа, связан с этой группой. Это та музыка, которая вызывает особо сильную ностальгию. В 2019-м я оканчивал универ, в то же лето группа приезжала с концертом в Москву. На него я не попал. История о том, как этот гештальт не был закрыт. Бадам-тс. Oliver Tree «Hurt»

«Ugly is Beautiful» — прошлогодний альбом исполнителя. Он открыл для меня Оливера как музыканта, который может комбинировать поп-панк и EDM, при этом очень органично дополняя всю музыку ярким образом. «Hurt» — главный сингл с альбома, клип на него был снят в Киеве. Обязателен к просмотру. Machine Gun Kelly «Bloody Valentine»

«Tickets to My Downfall» — последний альбом Machine Gun Kelly, и на нем он удачно заходит на территорию поп-панка. Никак не мог расслушать MGK как рэпера, но как же он суперорганично звучит в поп-роке! Кажется, что Келлс родился с гитарой в руках и в косухе. В поддержку альбома также вышел фильм «Downfalls High», который идеально передает атмосферу старшей школы вместе с ее аутсайдерами, задирами и любовной историей в центре сквозного сюжета. «Bloody Valentine» — главный трек с альбома. Travis Scott «Houstonfornication»

«Astroworld» — один из самых любимых альбомов. Закончив с экспериментами на «Rodeo», на этом альбоме Трэвис, на мой взгляд, достигает своей идеальной формы звучания. Вместе с тем «Astroworld» — маркер того, как хорошо работает индустрия развлечений на Западе: от промокомпаний к альбому до конечного продукта. «Houstonfornication» — самый недооцененный трек с альбома. Stromae «Ave Cesaria»

Меня очень вдохновляют музыканты, которые выходят на мировой уровень с родным языком и со своей культурной ДНК в песнях. Тут же можно вспомнить корейца PSY, «Тату» или Little Big. Если послушать «Ave Cesaria», то можно понять, почему Stromae очень народный музыкант — это проявляется в каждой детали трека: от клэпов до вокальных партий, которые звучат как лейтмотивы гимна.