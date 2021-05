Radiohead «Karma Police»

Дико заразительная фраза: «Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend…» Пам-пам американо… учим английский язык. В плане структуры это идеальный трек — куплеты, яма, припев. Один из треков, который должен был попасть однажды в мои аудиозаписи для «правильной» наслушанности.

50 Cent «Window Shopper»