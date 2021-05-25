Встречаем новую неделю с новой музыкой: возвращение Twenty One Pilots, большой дебют Оливии Родриго, новая песня Ланы Дель Рей и многое другое.

Три года назад Twenty One Pilots прилично напугали фанатов мрачным, щетинистым и местами жестким «Trench», но сейчас пошли от обратного — по пути благоденствия и безмятежности. «Scaled and Icy» не бьет в лицо большими хитами, но изобилует поп-роком разных лет и поколений, от фанка до 80-х: пожалуй, понятие «летний чилл» подходит альбому лучше всего.

Главная поп-звездочка 2021-го Оливия Родриго выпустила новый альбом. Ожидающих баллад и только их «Sour» с ходу же ошарашит истерически колючим роком, наследующим славные 90-е — правда, баллады у певицы получаются все-таки лучше.

Лана Дель Рей выпустила новую песню «Blue Banisters» — медленную вещь под одинокое фортепиано: кстати, новый альбом не за горами!

MC Сенечка вернулся с EP «Космически земное приключение», где позволяет себе грустить и петь больше, чем обычно — таким он нам еще больше нравится.

Если вам мало грусти и вы хотите еще, обязательно послушайте мини-альбом певицы Swetsi: это пять убаюкивающих песен про любовь и одиночество для вечеров с одеялом и включенным проектором звездного неба.

Новый альбом Моргенштерна мы послушали за вас — и вот какие выводы по этому поводу (спойлер: неутешительные).