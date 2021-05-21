21 мая 2001 года вышел «200 по встречной» — до сих пор самый кассовый российский поп-альбом (если учесть английскую версию). Правда, двадцать лет спустя в этой связи получается лишь грустить.

Юбилей «200 по встречной» удобно встречать в тоне сожалений и сокрушений: мол, «какую страну мы потеряли» — я не заходил в YouTube почитать самые свежие комментарии под клипом «Я сошла с ума», но убежден, что именно такая риторика там и цветет.

Позвольте начать с личного — я никогда не был фанатом «Тату». В детстве относился к группе настороженно и однажды очень сильно поссорился со своей школьной подругой. Она репитила «200 по встречной» и вообще придерживалась свободных взглядов (насколько это можно в 12 лет), а я считал себя православным подростком и еженедельно посещал церковную службу — логично, что две целующиеся девушки в экране выводили из строя всю систему координат в моей голове.

Думаю, справедливо будет спроецировать мое ощущение на большие масштабы. Расхожее мнение: деятельность «Тату» на экране, в песнях и на сцене ненарочно спродюсировала консервативный поворот, смазала гайки для закрутки всего и вся, активизировала скрепы и возмутила вообще всех, кого могла.

Но тогда все казалось по-другому. Удивительно об этом рассуждать в 2021 году, но западный мир «Тату» провоцировали и возмущали еще больше, чем родную страну. Композитор почти всех песен «200 по встречной» Сергей Галоян вспоминал — в России «Тату» все сходило с рук: не возмущалась даже церковь! В то же время в условной Великобритании политики, общественные деятели, организации по защите детей призывали запретить клип «All the Things She Said». «Тату» в глазах Запада представляло новую Россию — оголтелую, наглую и жадно глотающую вожделенную свободу. Тогда еще никто не знал, что группа станет ее финальным залпом.