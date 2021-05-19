С 20 по 23 мая в Казани пройдет фестиваль Awaz, огромный смотр новой и злободневной музыки: 100 с лишним артистов, куча площадок плюс лекции и дискуссии от профессионалов индустрии (а также редактора «Афиши Daily»). Для тех, кто собрался поехать или точно едет, — наш очень краткий гид. Как же мы соскучились по этой рубрике!

Время выступления может измениться, следите за обновлениями в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте». «4 позиции Бруно»

Кто и что: Токсичная электроника на местной почве от уральских грузовиков-затейников. Все еще одна из самых интересных российских групп. Где и когда: Werk (внутри), 21 мая, 21.30 Simple Symmetry

Кто и что: Новорусская психоделия от братьев Липских с высокой долей рекреационной составляющей. Идеальный расслабон вечера. Где и когда: «Соль» (двор), 21 мая, 22.30 Andria

Кто и что: На Awaz будет шоукейс сербской музыки. Самый интересный из персонажей там — белградский продюсер Andria с его слегка заторможенной модернистской электроникой (если вслушаться, то можно найти и разбегающиеся во все стороны южноевропейские ритмы) Где и когда: парк «Черное озеро», 22 мая, 17.00 Bad Zu

Кто и что: Филипп Александров и Александр Малышев продолжают женить локальную музыкальную повестку с разномастной массовой электроникой для мегатанцполов. Последний EP «Mirage» — идеальный тому пример. Где и когда: Werk (внутри), 22 мая, 20.15 Širom

Кто и что: Дичайшее, живое трио из Словении. Играют этнику южноевропейского покроя, но без горанбреговического лихачества с инкрустацией европейского инди, но без излишней самосозерцательности. Вживую куда интереснее, чем на записи. Где и когда: «Особняк Демидова», 22 мая, 20.30 «Источник»

Кто и что: Авторы самого парадоксального альбома прошлого года, на котором вместо быстроходной альтернативы заиграли вроде бы музыку с грувом, но при том адски мрачную и интроспективную. Песня «Well» у автора текста на бесконечном повторе. Где и когда: «Соль» (двор), 22 мая, 21.00

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Skookiny Deti

Кто и что: Уральский арт-рок с неуральским грувом на последнем дыхании и на грани истерики. Одна из самых недооцененных групп последних лет — пора оценить. Где и когда: «Библиотека», 22 мая, 21.10 Kate NV

Кто и что: Создательница лучшего альбома и лучшего трека на русском языке 2020 года. Наконец-то вживую (пусть и в сокращенном хронометраже шоукейса). Где и когда: «Особняк Демидова», 22 мая, 22.30, или MON, 23 мая, 19.00

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Lucidvox

Кто и что: Прошлогодний альбом Lucidvox «Мы есть» — удивительная вещь. Там и нерв, и злоба, и при этом принятие себя, и при этом резвый и бьющий по лицу альтернативный рок с громким женским вокалом. Песня «Нож» — один из лучших треков 2020-го. Где и когда: Werk (внутри), 23 мая, 21.00

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JRPJEJ

Кто и что: Сооснователь Ored Recordings Тимур Кодзоков и коллеги переоткрывают для себя родную черкесскую музыку. Получается материал по-хорошему первобытный (и на удивление танцевальный в определенные моменты) и не выглядящий как реставрация экзотики. Где и когда: «Особняк Демидова», 23 мая, 22.10