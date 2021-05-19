Хиты этой весны — «Мальчик на девятке» и «Бесприданница», страшно прилипчивые песни на базе поп-музыки начала 90-х. Их исполнительница Арина Dead Blonde поделилась с «Афишей Daily» плейлистом, который просто обязан выбить ностальгическую слезу.

Dead Blonde: Пришлось даже прослезиться, составляя список из 10 самых ярких песен моего глубокого детства. Вспомнилось все: как молодые родители гуляли на свадьбах, дедушкины юбилеи, радио в папиной белой двенашке, диски в плеере малолетней тети, которая однажды взяла меня, пятилетнюю, с собой на дискотеку. Российско-украинские новогодние сказки по телевизору, «Фабрика звезд», шашлыки, магнитофон у мамы на работе, «Муз-ТВ», провинциальные кафе, перламутровый блеск для губ. Эта музыка играла отовсюду, и именно она заставляет меня бесконечно скучать по беззаботному детству, в котором все было легко и интересно, дышалось легче, а культура была свободна и полна энтузиазма, ведь казалось, что так будет всегда. «Гости из будущего» — «Он чужой»

Жаркое лето, пыль, генеральная уборка. Мама по обыкновению включила радио, дала мне тряпку и даже разрешила самой протереть пыль. Я так собой гордилась — теперь почти как взрослая! Помню, как мама весело пританцовывала под «Гостей из будущего», а я была так довольна в этот момент, что запомнила их навсегда. Верка Сердючка — «Я не поняла»

Бабушкин день рождения в местной столовой. Шарики, конкурсы, десятки малознакомых лиц и, конечно, танцпол. Помню, тетеньки образовали вокруг сумок круг и плясали под Верку Сердючку, а в момент этой песни я осмелела и выбежала танцевать в центр круга. «Маша и медведи» — «Любочка»

Эта песня у меня четко ассоциируется с молодой и красивой мамой, ее черными густыми волосами ниже пояса и красной помадой. «Ляпис Трубецкой» — «Капитал»

Родители любили русский рок, поэтому в машине мы чаще всего слушали шлягеры тех лет. «В левой руке сникерс, в правой руке марс» — я тогда жутко завидовала исполнителю, столько конфет у него! Uma2rman — «Ночной дозор»

Этот фильм был одним из первых по-настоящему восхитивших и перезагрузивших мой маленький детский мозг. Забавная песня в честь него играла из каждого утюга и поэтому теперь вызывает яркие воспоминания «Звери» — «Просто такая сильная любовь»

Вообще, я «Зверей» любила очень в детстве, были кассеты и диски с их песнями. Каждый их клип по телевизору был для меня целым событием, а конкретно эта песня мне нравилась больше всего. Мария Ржевская — «Когда я стану кошкой»

Это была вторая «Фабрика», которую смотрела вся страна. Больше рекламы косметики «Миа», которую я мечтала когда‑нибудь купить, мне запомнилась только песня Маши Ржевской, которую я потом распевала себе под нос еще несколько месяцев. «ВИА Гра» и Валерий Меладзе — «Океан и три реки»

Новогодний стол, нарядные родители, любимая собака, с которой я напополам жую батон, и прекрасные русско-украинские мюзиклы по телевизору с главными поп-звездами. Не помню точно, была ли именно эта песня в одной из сказок, но запомнился клип на нее — наверное, из‑за коллабы «ВИА Гры» + Меладзе, логичной для тех мюзиклов. «Агата Кристи» — «Как на войне»

Я в детстве очень четко и логично представляла себе секретный роман учительницы и ученика, ведь там пелось: «Беру портфель, иду домой». Только годам к двадцати я поняла, что не «портфель», а «портвейн», да и песня эта оказалась вообще про отношения между братьями. «Тату» — «Я твоя не первая» («Покажи мне любовь»)