Врываемся в последнюю неделю перед длинными выходными с новой музыкой. Что в свежем дайджесте: Ариана Гранде залетела с куплетом к The Weeknd, новая песня «ЛСП», новый EP группы theabc и другие хорошие песни.

Начнем с главной новости для тех, кто не пользуется Apple Music: «Свистки и бумажки» Скриптонита появился на всех стриминг-платформах. Чем примечателен последний альбом Адиля, читайте здесь.

К другим новостям: вышел ремикс хита The Weeknd «Save Your Tears» с куплетом Арианы Гранде, которая традиционно (для фитов в Абелем) не портит картину, а даже наоборот.

Обязательно послушайте новый EP от группы theabc «Стихии» — ностальгический синти-поп на два голоса для броских теней и хайлайтера, блестящих гирлянд, танцев и грусти под диско-шаром. Четыре трека — четыре стихии (воды, огня, земли и ветра) и их взаимосвязь с чувствами человека.

«ЛСП» анонсировали новый альбом. Он выйдет в этом году, а пока послушайте песню «Королева бала». Опытный и внимательный слушатель увидит взаимосвязь со старой песней «Коктейль»: будто бы история все та же, но показана со стороны девушки.

Коротко о других новинках: