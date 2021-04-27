Врываемся в последнюю неделю перед длинными выходными с новой музыкой. Что в свежем дайджесте: Ариана Гранде залетела с куплетом к The Weeknd, новая песня «ЛСП», новый EP группы theabc и другие хорошие песни.
Начнем с главной новости для тех, кто не пользуется Apple Music: «Свистки и бумажки» Скриптонита появился на всех стриминг-платформах. Чем примечателен последний альбом Адиля, читайте здесь.
К другим новостям: вышел ремикс хита The Weeknd «Save Your Tears» с куплетом Арианы Гранде, которая традиционно (для фитов в Абелем) не портит картину, а даже наоборот.
Обязательно послушайте новый EP от группы theabc «Стихии» — ностальгический синти-поп на два голоса для броских теней и хайлайтера, блестящих гирлянд, танцев и грусти под диско-шаром. Четыре трека — четыре стихии (воды, огня, земли и ветра) и их взаимосвязь с чувствами человека.
«ЛСП» анонсировали новый альбом. Он выйдет в этом году, а пока послушайте песню «Королева бала». Опытный и внимательный слушатель увидит взаимосвязь со старой песней «Коктейль»: будто бы история все та же, но показана со стороны девушки.
Коротко о других новинках:
- Обезоруживающий самыми простыми приемами поп-рок про школьные триггеры от фрешмена Согреться — кажется, надо запомнить это имя!
- Певица Mary Gu берет гитару и вспоминает 2000-е — получается весьма недурно, учитывая, что местная ниша гитарного попа будто бы пустует.
- Сумрачно-дымчатая меланхолия от певицы Ooes, убаюкивающая колыбельная для нетеплеющей весны.
- Что там с «Холодными звуками», открывшими нам Алену Швец, Маяк и Мусор? На лейбле — другие новые имена! Например, Нежность на Бумаге: ее свежий фит с артисткой Сахар со Стеклом — недурно переведенный на русский кантри-поп Тейлор Свифт времен альбома «Fearless». Вроде дело и нехитрое, но получилось достоверно и толково, а еще с какой‑то сугубо локальной задушевностью.