Тилль Линдеманн спел «Любимый город» — советскую песню, известную в исполнении Марка Бернеса. «Афиша Daily» вспоминает, кто еще из западных артистов пел по-русски: в этот список попала группа Metallica, пуэрториканский реггетон-певец, популярная певица из Франции и много кто еще.

Nicky Jam

На самом деле звезду реггетона мы сюда включили условно: по-русски он спел только одну строчку. Но зато какую! Звучный припев «Ты мой кайф» сначала стал известен здесь в исполнении Джаро и Ханзы, потом под видео песни на YouTube вдруг появилось много комментариев на испанском, а затем на трек был записан ремикс с участием как раз Nicky Jam и американского рэпера French Montana. Так «Ты мой кайф» превратилась в «Ty moy kaif», которую пуэрториканец тянет с какой‑то особенной теплотой — будто заменяя кальянный дым на освежающую пина-коладу. Metallica

Посреди позапрошлагоднего концерта Metallica в московских «Лужниках» басист группы Роб Трухильо вдруг стал задумчиво перебирать листы с нотами на пюпитре, а гитарист Кирк Хэмметт заиграл до боли знакомые русскому слушателю аккорды. «Теплое место, но улицы ждут…», — затянул Трухильо, и публика взревела. При этом вряд ли музыканты Metallica — поклонники «Кино». Исполнение «Группы Крови» — жест уважения к принимающей стороне — не более. Metallica в ходе тура старались уважить всех: в Норвегии пели a-ha, в Швеции — Europe, а в Америке подбирали треки для каждого штата. Фрэнк Синатра

Фрэнс Синатра сыграл главную роль в мелодраме 1947 года о возвращении солдата домой в изменившийся до неузнаваемости родной район — и исполнил там несколько песен. Одна из них — известный русский романс XIX века «Очи черные»: молодой Фрэнк спел его вместе с джазменом и комиком Джимми Дуранте. Получилсся трогательный микс дореволюционного прозношения и нью-йоркского акцента. The Rasmus

К концу 2000-х финские рокеры стали ездить в Россию как к себе домой. Как следствие — многочисленные сценические комплименты для местной публики. The Rasmus пели каноничную «Катюшу», Высоцкого и даже Трофимова. Но главный топ — исполнение «Чебурашки». Rammstein (снова!)

Rammstein перепели классический номер «Арии» в 2003 году, выплавив букварный хеви-метал в типичную для себя индастриал-молотилку, и планировали издать кавер-версию синглом. Этого не получилось: запись «Stiel» не была согласована издающим лейблом Universal Records, поэтому музыканты попробовали подписать сингл не как песню Rammstein, а как композицию дуэта Тилля Линдеманна и Рихарда Круспе. Впрочем, такой трюк тоже не сработал, и сингл не был издан официально — то есть, на стримингах вы его не найдете до сих пор. А жаль! Massive Attack

Классики трип-хопа впервые исполнили «Все идет по плану» в 2013 году на фестивале в Манчестере — и с тех пор исполняли ее не раз. В 2019 году Massive Attack даже издали кавер-версию главного хита «Гражданской обороны» — правда, не на стримингах и даже не на виниле, а на рентгеновском снимке, на котором песню можно послушать 10-15 раз, а потом запись исчезает. Запись «на костях» — популярный рекорд-метод в СССР, когда издать «запретную» музыку другим методом не представлялось возможным. Помимо «Все идет по плану», Massive Attack перепевали также другую каноничную вещь сибирского панка — «Печаль моя светла» Янки Дягилевой. Если вы не слышали оба кавера и уже представили себе, как русская хтонь встречает сумрачный бристольский брейбит — готовьтесь услышать нечто отличное от саунда Massive Attack и близкое к оригиналу. Патрисия Каас

Французскую эстраду с особой теплотой принимали у нас еще во времена Джо Дассена. Патрисия Каас в данном случае — не исключение: «роман» с Россией у исполнительницы поп-джаза начался еще в 1990-х, а в 2000-х она ездила в туры по стране, снималась в местной рекламе, участвовала в ТВ-шоу. И пела по-русски: особенно удачно получилось ее прочтение раннепугачевской «Мне нравится», где задушевность оригинала сменил джазовый шик. Шарль Азнавур

Шарль Азнавур — еще одно французское имя, почитаемое в нашей стране. Песня «Une vie d’amour» была написала к советско-французскому фильму «Тегеран-43» о любви советского разведчика к француженке русского происхождения на фоне боевых действий. Помимо каноничного варианта, есть ещё две версии песни — дуэтом с Мирей Матье и на русском языке. Manowar

Русская версия песни «Father», трогательной баллады об отце, — результат челленджа вокалиста группы Manowar Джоуи ДеМайо. Он попробовал спеть композицию сразу на нескольких языках: есть болгарский, греческий, турецкий, итальянский и другие варианты песни. Oomph!