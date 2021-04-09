Мне не нравится, когда Oligarkh считают исключительно такими любителями устроить забавный кроссовер народного и танцевального. Все-таки у них все немного поглубже: это не иванкупаловщина уже, а тщательное исследование наследия русской культуры, точнее — его хтонической части, и превращение в эдакий карнавал-маскарад. Так, они постепенно превращают наш вечный-бесконечный печальный цайтгайст во что‑то нестрашное и веселое. Хотя порой есть ощущение какого‑то неосознанного страха.

Мне нравится то, что придумала группа Gena, читается как «Джена» (участники Wowod и Kirov плюс Татьяна Сиднева из группы Bad Juliette, обладательница удивительного голоса, простите за пресс-релизный язык, не понимаю, как иначе описать его, кроме как «удивительный»). По факту они проводят с нашей хтонью тот же эксперимент, что и Oligarkh. Только вместо танцевальной музыки они используют шугейз в самой его тяжелой форме. Получается даже более безобидно: объединившись, две печали становятся чем‑то совсем нестрашным и при том адски привлекательным и приятно убаюкивающим.

И мне очень нравится, что получилось на их совместном треке. Так могли бы звучать Deftones, если бы жили в Санкт-Петербурге. Отсыревшие гитары, медленный железный марш барабанов, посуровевший голос Сидневой, а вокруг — дьявольский карнавал шумов, щелчков, звуков, отзвуков. Интересно, что все это — на контрасте с умиротворяющим и примирительным текстом: «Отзовусь, ведь помню, что дала я слово рано ли, поздно ли, мой милый друг, ведь нет встречи без разлук. Ну и пусть, ну и пусть.