Наши любимые электронщики из Oligarkh записали «Рано ли, поздно ли» совместный трек с думгейз-группой Gena. Николай Овчинников поясняет, чем он хорош, а участники записи рассказывают о том, как она произошла.
Мне не нравится, когда Oligarkh считают исключительно такими любителями устроить забавный кроссовер народного и танцевального. Все-таки у них все немного поглубже: это не иванкупаловщина уже, а тщательное исследование наследия русской культуры, точнее — его хтонической части, и превращение в эдакий карнавал-маскарад. Так, они постепенно превращают наш вечный-бесконечный печальный цайтгайст во что‑то нестрашное и веселое. Хотя порой есть ощущение какого‑то неосознанного страха.
Мне нравится то, что придумала группа Gena, читается как «Джена» (участники Wowod и Kirov плюс Татьяна Сиднева из группы Bad Juliette, обладательница удивительного голоса, простите за пресс-релизный язык, не понимаю, как иначе описать его, кроме как «удивительный»). По факту они проводят с нашей хтонью тот же эксперимент, что и Oligarkh. Только вместо танцевальной музыки они используют шугейз в самой его тяжелой форме. Получается даже более безобидно: объединившись, две печали становятся чем‑то совсем нестрашным и при том адски привлекательным и приятно убаюкивающим.
И мне очень нравится, что получилось на их совместном треке. Так могли бы звучать Deftones, если бы жили в Санкт-Петербурге. Отсыревшие гитары, медленный железный марш барабанов, посуровевший голос Сидневой, а вокруг — дьявольский карнавал шумов, щелчков, звуков, отзвуков. Интересно, что все это — на контрасте с умиротворяющим и примирительным текстом: «Отзовусь, ведь помню, что дала я слово рано ли, поздно ли, мой милый друг, ведь нет встречи без разлук. Ну и пусть, ну и пусть.
Виктор Волкович, Oligarkh: Примерно год назад познакомимились с Геной и его группой Wowod, тогда тяжелая музыка открылась для меня с новой стороны, потом узнал о том, что у него есть еще один студийный проект — группе Gena, в котором органично сочетались русские народные мотивы с шугейзом и дум-металом. Я сразу понял, что коллаборация неизбежна.
Герберт Лискин, Gena: Когда Виктор прислал мне первый набросок трека, он был похож на хип-хоп и было понятно, что просто положив сверху гитары это не зазвучит как Gena. Я оставил эмбиенты и основные мотивы Виктора и написал новую басовую/гитарную партию и на ощущениях стал увеличивать длительность песни, постепенно развивая композицию новыми гитарами. На полученное полотно позже Саша записал барабаны в своём видении, Таня спродюсировала вокал и результат мы передали обратно Виктору для доведения демо до финального состояния. После чего мы пошли на студию «Добролет» и на одном дыхании записали все с хорошим звуком под руководством звукоинженера студии Петра Тернового.