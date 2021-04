Про Оливию Родриго мы уже подробно писали, не будем повторяться. Скажем только, что новый сингл ее бесподобный. А знаете, кто еще бесподобный? Томас Мраз с новым альбомом «Victory»: 25 песен, и ни одного лишнего звука — певучий R’n’B на любой вкус и цвет: танцы и романтика, слезы и борьба.

Кого еще обязательно слушать: альбом «Ведьма в городе» группы Nazlo (вертлявый и игривый фем-рок без протестного пафоса, но с высоким энергетическим потенциалом), очередной сингл проекта «Тима ищет свет» (новые грустные во всей красе — интроспективный поп для измученных людей на грани нервного срыва, то есть для всех нас), новый альбом Алины Паш (украиноязычный поп с национальными корнями и хип-хоповой статью, все как всегда — как всегда, грандиозно), новый сингл Сироткина (насыщенный звуками инди-поп).

Кого точно не стоит слушать пристально, так это очередных звезд брекзит-рока (мы настаиваем на этом наименовании стиля) Dry Cleaning. Спокен-ворд и условные мелодии. «OK Computer» у жанра не получилось. Даже «A Rush of Blood to the Head» своего у жанра нет. Грустненько. Но одна годная песня там есть, и мы ее засунули в плейлист.