Дуэт «Твое далеко» (ударение, кстати, на последний слог!) исполняет синти-поп с почвенническим ретроналетом, как если бы группа «Технология» появилась на двадцать лет позже и фиксировала в песнях обыденность под углом иронии. «Афиша Daily» представляет приключенческий и по-своему жуткий клип «Дом» с комментариями музыканта группы и режиссера видео.

Сергей Пастух (участник «Твое далеко») — о песне

— Эта история о странном месте, в котором люди занимаются саморазрушением. Помню фильм с Олегом Далем «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы». По сюжету принц Флоризель ищет приключений и попадает в Клуб самоубийц, где люди в карты играют на смерть. Думаю, что аллюзия на эту игру есть в куплетах. А вывод и припев прост: «Кто играет против жизни — проиграет». Кто играет против смерти — проиграет». Я хотел именно так и спеть, потом хотелось завуалировать это значение.

Долго сомневался, но решил оставить как есть, два тега: соль и водка. В книге «Воспоминания, размышления, сновидения» Юнг пишет: «Человек, не перегоревший в аду собственных страстей, не может их победить. И они прячутся рядом, в соседнем доме, чего он даже не предполагает. А пламя в любой момент может перекинуться и сжечь дом, который он считает своим». Я не пишу специально сюжетно, мне нравится фиксировать слова потоком, а потом самому искать отсылки, разгадки. Также дом мне представляется внутренним пространством человека, в котором есть не только чайный сервиз и чистые полотенца, но и страсти, дом в котором может находиться что‑то страшное, пугающее. И пока ты не признаешь это, не столкнешься с этим, ты ничего не узнаешь о себе.

Режиссер Сагынбек Уланов — о клипе

— Идея пришла после просмотра фильма «Мисс сорок пятый калибр» (также известный как «Ангел мщения»). Это что‑то вроде эксплуатационного кино в поджанре rape and revenge. В чем суть? Это очень простая трехактная история, где в первом акте главную героиню насилуют, потом она обретает силы и в финале мстит. Но у нас в клипе это обыграно чуть-чуть по-другому. Толерантно, чтобы не показывать девушку как объект. Я хотел, чтобы героиня прошла путь мести, обретая независимость и свободу. Этой видеоработой я хотел отдать дань уважения этому скромному жанру и старым кассетным фильмам.

Мне очень повезло, что Сергей одобрил мою идею, ведь это звучит очень странно. Неизвестный человек из другой страны предлагает снять клип в духе старых фильмов. К счастью, он оказался очень открытым, добрым и, конечно, талантливым человеком. Как только обговорили в течение двух месяцев нашу концепцию, мы приступили к съемкам. Почти четверть года мы работали над этим проектом, было привлечено очень много людей строго на энтузиазме, много стресса, ссор и в итоге мы наконец закончили.