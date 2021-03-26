Тимофей Якимов, автор полных мрака и кручины (равно как и красоты!) песен, выпустил сингл «Стыд» — трек об алкогольной зависимости, ныряющий из фолковых куплетов в рефрен в духе R’n’B 2000-х. Это первая песня с готовящегося нового альбома Тимы — мы попросили музыканта подробнее рассказать о треке и пластинке.

Тимофей Якимов: «Мой новый альбом — это сборник разнообразных персонажей, которые, на первый взгляд, никак не связаны. Однако на самом деле они все отражают — многообразие мира, в котором не существует деления на абсолютно хорошее и абсолютно плохое.

«Стыд» — трек-персонаж, который преследует главного героя альбома с бутылкой, упрашивая упиться вместе с ним. Все придумалось за несколько часов: и текст, и музыка. Но потом я очень долго вынашивал эту песню, прорабатывал каждую мелочь и каждую деталь.

Стыд сопровождает нас от материнской любви до редких цветов на могилке, я не пытаюсь вам лгать. Он пропитал нашу жизнь насквозь, да так, что от его трупного запаха слезятся глаза. Вдруг из его заплывших глаз выдавливаются слова: «Я же мертвый человек, закрой глаза, утырок. Я пришел забрать тебя, не подставляй затылок. Нет, у меня нет других друзей, ты это зря. Но твой старый стыд уже пришел забрать тебя».

Новый альбом «Тима ищет свет» выйдет 9 апреля.